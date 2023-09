Enroque Corto

Fabre pasó factura luego del triunfo de Zdero

Los radicales cordobeses, todos, celebraron el triunfo de Leandro Zdero en la provincia de Chaco, donde derrotó al kirchnerista Jorge Capitanich. Sin embargo, uno de ellos aprovechó para pasar una factura. Un dirigente de ese partido lo comentó con el periodista.

Periodista: ¿De quién se trata?

Radical: De Javier Fabre.

P.: El referente del angelocismo. ¿Qué dijo ahora?

R.: Recordó que Zdero ganó su candidatura a gobernador en elecciones internas.

P.: Claro. En las PASO.

R.: Y bien, puntualizó que en Chaco y antes en Santa Fe hubo radicales, ganadores, que surgieron de primarias dentro de Juntos por el Cambio. Y subrayó: “Algo así proponíamos para Córdoba. No se pudo”.

P.: Nunca se bancó que el candidato a gobernador sea Luis Juez y no Rodrigo de Loredo, y menos que aquel se quedara con la postulación presionando con una ruptura, y no ganándoselo en elecciones internas.

Azar y el PJ de Tanti

Con un tuit, una de las concejalas electas por el peronismo de Tanti puso en relieve, por si había pasado desapercibido, la presencia del radical Luis Azar, intendente de esa localidad, en el almuerzo político y transversal con el gobernador Juan Schiaretti en el marco de la campaña presidencial.

Informante: “La dirigencia radical de Tanti reconoció a Juan Schiaretti como el mejor candidato a presidente por su excelente gestión. Por ello Azar (actual intendente) y Paredes (electo) apoyarán la candidatura de Schiaretti a presidente”, disparó en la red social la edil, Rosario Álvarez.

Periodista: ¿A qué viene eso?

I.: A que el peronismo de Tanti y de la región celebra lo que entiende es un apoyo del actual intendente de Tanto como de quien lo sucederá a la candidatura nacional de Schiaretti. ¿Si no para qué fueron al almuerzo y se fotografiaron, no?

P.: Muchos de los intendentes de la UCR que asistieron ese día al Quorum aclararon que fue un almuerzo institucional…

I.: Vamos…

P.: Y usted sabe que, la verdad, entre tantos dirigentes que aparecieron ese día en la foto no había advertido la presencia de Azar.

I.: Claro, entendemos que el intendente en este partido nacional decidir apoyar a quien tiene gestión para demostrar. Por eso, en el PJ de la localidad aplaudimos que cada día más intendentes y jefes comunales se sumen al cordobesismo.

Un viejo conocido en una vieja causa

El viernes pasado se conoció que la Justicia federal había decidido revocar la absolución al exintendente Ramón Mestre y otros funcionarios de aquella gestión por la contaminación de la planta Bajo Grande al río Suquía. Por esto, un informante del departamento Colón, llamó al periodista.

Informante Colón: ¿Cómo pasó el fin de semana? ¿Movidito?

Periodista: La verdad que sí.

IC: Imagino que vio lo que salió el viernes…

P: Pasaron cosas, diría un expresidente.

IC: Tiene razón, no me lo recuerde. No, me refería al fallo de la Cámara Federal de Apelaciones revocando la absolución para el exintendente Ramón Mestre y otros exfuncionarios en la causa en la que se investiga la contaminación del río Suquía a raíz de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande.

P: Sí, lo vi.

IC: Saliendo de los nombres de siempre, hubo uno que en la zona llamó la atención. No se olvide que entre los imputados está Luis Emilio Grion.

P: ¡Es cierto!

IC: Exintendente de Colonia Caroya. Entre salame y salame, los parroquianos de un bar que miraban la noticia en la tele comentaban no con muy lindos recuerdos el paso del hombre por la Municipalidad.

Perón Perón

El 17 de octubre es una fecha cara al peronismo: se recuerda el Día de la Lealtad Peronista, en recuerdo de la movilización de 1945 para reclamar la libertad del general Peron. Pero este año ese día habrá un acontecimiento en Córdoba que nada tiene que ver con movilizaciones a favor del general, o sí.

Informante: ¿Se enteró que en Alta Córdoba abrirá una sucursal del emblemático bar "Perón Perón" que tiene dos sedes en la ciudad de Buenos Aires?

Alfil: Ja. ¿Pero hay peronistas en Cordoba?

Informante: Qué sarcasmo, claro que hay. De hecho, están invitados a la inauguración el intendente electo, Daniel Passerini, y el gobernador electo, Martín Llaryora.

Alfil: Hablando en serio, va a estar lindo. Vamos a ver qué tipo de fauna se reúne en el local. Será motivo de toda una lectura política.