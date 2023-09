Javier Milei, “el loco” que seduce a los argentinos

El triunfo de Javier Milei y sus posturas más extremas venían produciendo un fenómeno curioso, minimizar los efectos negativos de las políticas kirchneristas. Pero el fallo de la expropiación de YPF que condenó al país al pago de U$S 16.000 millones sumado a las insensatas medidas populistas adoptadas por Massa que llevaron a la inflación de agosto/23 al 12,04 % la más alta de los últimos 30 años; para dimensionar el grado de la esquizofrenia que representa esta cifra, la comparamos con la inflación de Ucrania, un país en guerra desde hace más de un año que solo midió 8,6% anual, si ANUAL; no existe una respuesta sensata que pueda justificarlo. Así se volvió a instalar en el debate la “locura kirchnerista” como problema orgánico de la Argentina de las últimas décadas. El país queda así atrapado en un modelo imposible, una especie de rehén de dos tipos de locuras distintas, la más novedosa, la “locura” libertaria de Milei –el loco de la motosierra - y la clásica “locura” kirchnerista que hegemonizó la Argentina de los últimos veinte años. El hecho de que Milei esté loco hace que crezca la fascinación por su figura, independientemente de si triunfa o no en las elecciones de noviembre; el fenómeno político que llevó a “La Libertad Avanza” a convertirse en la fuerza política más votada en las elecciones PASO, pone de manifiesto los matices de la teoría de la “espiral del silencio”. Milei obtuvo más del 30% de los votos y fue el candidato más votado de las elecciones nacionales para Presidente de Argentina, con un adicional inesperado: ganó en los sectores más pobres del país, donde curiosamente ganaba el peronismo. Milei parece como si fuera una colectora del kirchnerismo. Al otro día del acto cívico, predominó la sensación de preguntarse ¿Quién votó al loco de Milei? Hay un mensaje de la mayoría de la sociedad que no se banca vivir en un mundo gris. De hecho, Milei representa el castigo o venganza del campo “popular”, como si se tratare del fantasma surgido de sus ruinas. Para muchos, el problema con Milei es que nadie sabe cómo gobernaría? Los comentarios en las redes sociales de los electores “libertarios” exhiben un amplio muestrario de pensamiento mágico y violencia reprimida. Las elecciones primarias (PASO) pusieron al descubierto la interesante teoría de la “espiral del silencio” de Elisabeth Noelle-Neumann y el éxito de Javier Milei y su partido “La Libertad Avanza”. La “espiral del silencio” es una teoría de comunicación que sostiene que las personas tienden a ocultar sus opiniones cuando sienten que difieren de la opinión mayoritaria, debido al temor al aislamiento social. En este contexto, Milei y su partido, conocidos por sus posturas políticas y económicas provocativas, pueden haber sido percibido como opiniones minoritarias o incluso marginales. El inesperado triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO y la teoría de la “espiral del silencio” son un ejemplo de cómo las opiniones públicas pueden estar influenciadas por una serie de factores complejos. Milei es por ahora, una especulación, y además parece no tener problema en exhibir públicamente su agresividad, su intolerancia y sus contradicciones. Pero mueve a pensar que no fue visibilizado por los analistas y encuestadores. Sus locuras dan vértigo y son una clara consecuencia de una Argentina en permanente crisis. Una Argentina enojada. Estamos obligados a preguntarnos cómo se llegó hasta acá; Cuáles son las razones de quienes prefieren a un loco por conocer que a los locos conocidos donde la sociedad se encuentra atrapada ante las soluciones mágicas de sus propuestas. Por ello cabe preguntarse: ¿Quién está más loco en esta argentina?