Capilla del Monte ofrece actividades para vivir en familia un verano activo

El Municipio propone actividades gratuitas para todas las edades, promoviendo bienestar, deporte y contacto con la naturaleza durante el verano.

Capilla del Monte invita a vecinos y visitantes a disfrutar de un verano activo y en contacto pleno con la naturaleza a través de “Veranizate”, la propuesta impulsada por el Municipio con una amplia agenda de actividades recreativas y deportivas gratuitas.

La iniciativa tiene como objetivo promover hábitos saludables aprovechando el entorno serrano, reconocido por la pureza de su aire, sus paisajes y la energía natural que caracteriza a la región.

Las actividades, que requieren inscripción previa en la Oficina de Turismo o al teléfono 3548-569415, se desarrollan principalmente en el renovado Balneario Municipal Calabalumba y en distintos espacios públicos de la localidad. La programación incluye eventos especiales y propuestas regulares para todas las edades.

De todo y para todos

El sábado 24 de enero, el Balneario será escenario de un Torneo de Beach Volley, pensado para los amantes del deporte y la vida al aire libre. Desde el comienzo de la temporada, también se realizan caminatas matutinas los martes y jueves a las 8, yoga restaurativo esos mismos días a las 10, y actividades recreativas para adultos mayores los lunes, miércoles y viernes a las 10.30, con natación, gimnasia y caminatas.

La agenda se completa con clases de zumba los martes y jueves a las 19, aquagym los miércoles y sábados a las 16, y senderismo al atardecer los lunes y miércoles a las 19, todas guiadas por profesores de la Dirección de Deportes.

“Veranizate” propone dejar de mirar para empezar a participar, viviendo un verano en movimiento, bienestar y conexión con la naturaleza en Capilla del Monte.