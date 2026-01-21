Capilla del Monte ofrece actividades para vivir en familia un verano activo

Bettina MarengoProvincial20 de enero de 2026
De vacaciones hasta el fin de semana, el senador no estuvo en la escena jesumariense del viernes pasado donde Milei se llevó todos los aplausos. Evitar quedar subsumido al libertario frente a decisiones electorales inciertas es uno de los objetivos del año. Control político a Llaryora y votos en el Senado.
Redacción AlfilEnroque Corto21 de enero de 2026
Juani Negri arrancó la gestión en el ERSEP | Llaryora con mujeres de cooperativas | De Loredo y una promesa de campaña | Versiones cruzadas | “Tiene el número”
Gabriela YalangozianProvincial21 de enero de 2026
Mientras el Festival de Doma y Folklore de Jesús María quedó en el centro de la escena por la visita y el guiño cultural del presidente Javier Milei, Cosquín afina su 66ª edición con un mensaje político claro: distancia explícita con la Casa Rosada.
Bettina MarengoProvincial21 de enero de 2026
Mientras el gobernador se apalanca en la gestión y busca evitar discusiones de política, sotto voce empezaron los intercambios sobre la posición del cordobesismo en Provincias Unidas en el debate por la iniciativa de Javier Milei. Cristian Jerónimo, en contacto. La estrategia del gobierno de dos años.
Carolina BiedermannProvincial21 de enero de 2026
Cruz del Eje fue el epicentro radical de la semana. Hubo presencia del radicalismo cordobesista, del de Provincias Unidas, de la UCR mestrista y ausencia del oficialismo provincial. El legislador Fernando Luna se la jugó y dejó la frase más picante del acto.