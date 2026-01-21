Enroque corto

Juani Negri arrancó la gestión en el ERSEP

El nuevo vocal del ERSEP tomó como bandera el reclamo por el valor del servicio público del agua que brinda Aguas Cordobesas.

Informante: Vió el primer video de Juani Negri en redes. Se ve que ya arrancó su gestión en el ERSEP

Periodista: Si, veo que tomó como eje el tema agua.

I: Histórico reclamo. El servicio de agua que brinda Aguas Cordobesas sería uno de los más caros del país. Pero le sumo un dato político, con gancho histórico, que le va a gustar.

P: Eso me gusta.

I: Hagamos memoria. Juan Pablo Quinteros, cuando era concejal, tomó la bandera de denuncia y difusión sobre el precio alto que pagamos los cordobeses por el servicio público del agua. Ahora, Nagri avanza con el mismo reclamo.

P: Con Quinteros no se solucionó. Veremos si Negri llega a buen puerto con ese reclamo.

Llaryora con mujeres de cooperativas

El gobernador Llaryora encabezó el acto de entrega de certificados de capacitación en oficios a integrantes de cooperativas en un acto donde ponderó el trabajo cooperativo y la actividad de las mujeres.

Informante: Llaryora a full mostrando gestión. Ayer estuvo en la entrega de certificados a las 18 cooperativas que llevaron adelante obras del programa provincial “Cimientos, construyendo un futuro sólido”, destinada a la refacción y puesta en valor de edificios de uso social y comunitario, que integra mano de obra de la economía social.

Alfil: ¿Con quienes estuvo?

I: Miguel Siciliano, Liliana Montero, entre otros. El mandatario subrayó los resultados del trabajo cooperativo y la destacada participación de las mujeres, al tiempo que ratificó la continuidad de la iniciativa en 2026, y dijo que el programa es uno de los motores que dinamizan la economía, al igual que el sector privado, ya que promueve la generación de empleo de calidad.

A: Nada casual que hable de empleo en este momento.

De Loredo y una promesa de campaña

En el marco de una visita reciente al Festival de Jesús María, Rodrigo de Loredo volvió a posicionarse en la agenda provincial con una promesa de campaña. En un posteo en sus redes, anunció su intención de techar el Anfiteatro José Hernández. Un informante radical bastante crítico del exdiputado no pudo evitar hacer un comentario sobre su propuesta.

Informante: De Loredo quiso probarse el traje de candidato a gobernador y lanzó una promesa que dio bastante que hablar… ¿Leyó la reacción de los seguidores?

Periodista: ¿Se refiere al tuit donde planteó que techar el anfiteatro permitiría evitar la pérdida de unos 800 millones de pesos al festival para que no haya pérdidas millonarias ante las inclemencias climáticas? ¿Qué fue lo que molestó?

I: Principalmente, la idea de que la obra se haga con fondos públicos. Muchos plantearon que debería afrontarla la organización del festival y no el Estado, sobre todo teniendo en cuenta que el predio tiene uso intensivo solo algunos días al año.

P: Bueno, pero los vecinos de Jesús María lo habrán tomado bien…

I: No crea. Hubo cuestionamientos porque la propuesta terminó funcionando como un termómetro del malestar social porque varios usuarios marcaron que hay prioridades básicas sin resolver como hacer cloacas, arreglar calles, construir desagües…Al final, no dejó de ser una “promesa populista”.

Versiones cruzadas

El periodista recibía el dato de su informante en la región sur de la provincia, sobre un operativo policial.

Informante: Otra noticia confusa que involucra a la Policía.

Periodista: ¿Qué pasó?

I: No sé si le llegó la información de un operativo policial donde recuperó más de mil cabezas de ganado en Chaján. La Policía destacó que el valor del ganado superaba los 2.000 millones de pesos y que el secuestro se produjo en el marco de un operativo por una presunta estafa en la comercialización de hacienda.

P: Lo vi. Ahora, ¿cuál es la polémica?

I: Que obviamente alguien iba a pegar el grito. Resulta que el dueño del campo salió en los medios a desmentir todo.

P: ¿Cómo?

I: Recién lo escuché en una nota. Aseguró que no solo no fue un procedimiento ilegítimo, sino que la Policía actuó de manera inconstitucional y arrasó con más de mil animales propios sin verificar marcas ni trazabilidad. Dijo que tiene a mano la documentación que acredita que el ganado secuestrado le pertenece y no forma parte de la estafa que investiga la causa. Básicamente, denuncia que le robaron.

P: ¡Ah! No me diga que se confundieron.

I: Me resulta raro. Si lo hicieron, estamos frente a una metida de pata tremenda. Imagínese en el Panal, leyendo que tu Policía se equivocó donde no tiene que equivocarse: el campo. A mí me parece difícil que se equivoquen con un operativo de esta envergadura, porque lo difundieron fuerte desde el Gobierno.

P: ¿Y el productor?

I: Deberá esperar que la Justicia le muestre todos los papeles. Ahora, la disputa quedó en manos de la Justicia, porque la firma dueña del campo ahora reclama que le reintegren la hacienda y que iniciará acciones legales.

“Tiene el número”

El militante libertario de Río Cuarto le enviaba un mensaje al periodista.

Militante: Che, leyendo Alfil me dieron ganas de escribirle.

Periodista: ¿Tiene data?

M: Solo quería apuntarle algo, porque se ve que en Río Cuarto hay gente hablando para generar confusión. Le aclaro, no es mi intención corregirlo.

P: ¡Pero hable! ¿A qué se refiere?

M: Cuando hablan de los dirigentes que podrían ser candidatos de La Libertad Avanza en unos años (por las municipales del 2028), me parece que algunos dicen tener más llegada de la que tienen. Digo, para que te tengan en cuenta, por lo menos te tienen que atender el teléfono y acá la única que tiene el número de los que toman decisiones es Laura (Soldano).

P: Entiendo, pero supongo que Gabriel Bornoroni debe hablar con mucha gente. No solo con ella. Digo, la política no es monogámica (risas).

M: Martín Ménem y Karina hablan con Laura. Eso quiero decirle. Porque después aparecerán otros diciendo que ellos tienen más experiencia y recorrido, pero les clavan el visto siempre. Le digo esto para que lo tenga en cuenta.