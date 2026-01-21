La Unión Europea le dio un freno al acuerdo comercial con Mercosur

Caputo calificó su viaje a Davos como "muy fructífero"
El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo comercial con el Mercosur al votar a favor de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar su compatibilidad legal. Esto significa la paralización de su proceso de ratificación hasta que los jueces dicten su conclusión, lo que podría retrasar la entrada en vigor del pacto hasta dos años.
Tras la firma del acuerdo el pasado 17 de febrero en la capital paraguaya de Asunción, el Parlamento Europeo cuestionó la validez del mecanismo de reequilibrio y la base jurídica elegida por la Comisión Europea, la cual permitía aprobar capítulos comerciales sin el consentimiento de todos los parlamentos nacionales.
El procedimiento para la ratificación del acuerdo de asociación completo se presenta más complejo, ya que incluye disposiciones políticas que obligan a su aprobación por los Parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. El acuerdo de asociación entrará en vigor plenamente una vez que todos los Estados miembros de la UE y los países del Mercosur hayan completado sus respectivos procesos de ratificación, momento en que reemplazará al acuerdo comercial interino.
Este miércoles 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó por un estrecho margen (334 votos a favor y 324 en contra) remitir el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión responde a profundas dudas jurídicas, políticas y ambientales que han fracturado el consenso en Estrasburgo.
El Parlamento refleja el malestar de los agricultores europeos, quienes denuncian que los productos del Mercosur no cumplen con las mismas exigencias sanitarias y ambientales que los locales. Estos también ica la importación de alimentos producidos con pesticidas prohibidos en la UE, lo que se considera un riesgo para la salud del consumidor europeo.
El ministro de Economía elogió el papel que Milei desempeñó en Davos tras su retorno a la cartera económica del país.
La cartera de Seguridad Nacional, que cuenta con el mando de Alejandra Monteoliva, comunicó a través de una rueda de prensa que la tasa de homicidios a nivel nacional experimentó una baja del 17% durante el año 2025.
Durante la cumbre económica en la ciudad suiza de Davos, se consolidó el ya anunciado organismo de la paz impulsado por el presidente estadounidense. El mismo fue creado con el objetivo de "evitar nuevos conflictos en la Franja de Gaza".
El berrinche de Trump y el papelón de Pérez Esquivel defendiendo a Maduro nos hacen reflexionar sobre la validez de dicho reconocimiento.
La parte más entusiasta del cordobesismo celebra que “sobren” candidatos. Algunas consideraciones sobre el método de definición de nombres.
Calvo con seguidilla de intendentes | Para el oficialismo, recién aparecen los naranjitas | El potencial del GRC | ¿Novedades del acuerdo?
La firma de la diputada cordobesa en un proyecto de ley impulsado por Unión por la Patria y acompañado por distintos bloques, activó lecturas sobre un posible reordenamiento peronista en el Congreso con proyección al 2027. Desde su entorno lo negaron de plano y apuntaron contra los sectores que alimentan esa lectura.
El santafesino de Provincias Unidas viene a la inauguración del Festival de Folclore pero en el Panal no confirman la presencia de Llaryora en el evento. Sí habrá recibimiento y charla en Córdoba, con la reforma laboral como telón de fondo. Jerónimo y Sola, en agenda. Sereno, con un pie afuera de la gestión.
Seis intendentes de San Justo, departamento de Martín Llaryora, cruzaron el charco y se alistaron en las filas de LLA. En la cosecha de intendentes que ensaya Rodrigo de Loredo, no hay anzuelo que alcance para quienes apuestan por las ideas de la libertad.