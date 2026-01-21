La Unión Europea le dio un freno al acuerdo comercial con Mercosur

El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo comercial con el Mercosur al votar a favor de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar su compatibilidad legal. Esto significa la paralización de su proceso de ratificación hasta que los jueces dicten su conclusión, lo que podría retrasar la entrada en vigor del pacto hasta dos años.

Tras la firma del acuerdo el pasado 17 de febrero en la capital paraguaya de Asunción, el Parlamento Europeo cuestionó la validez del mecanismo de reequilibrio y la base jurídica elegida por la Comisión Europea, la cual permitía aprobar capítulos comerciales sin el consentimiento de todos los parlamentos nacionales.

El procedimiento para la ratificación del acuerdo de asociación completo se presenta más complejo, ya que incluye disposiciones políticas que obligan a su aprobación por los Parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. El acuerdo de asociación entrará en vigor plenamente una vez que todos los Estados miembros de la UE y los países del Mercosur hayan completado sus respectivos procesos de ratificación, momento en que reemplazará al acuerdo comercial interino.

Este miércoles 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó por un estrecho margen (334 votos a favor y 324 en contra) remitir el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión responde a profundas dudas jurídicas, políticas y ambientales que han fracturado el consenso en Estrasburgo.

El Parlamento refleja el malestar de los agricultores europeos, quienes denuncian que los productos del Mercosur no cumplen con las mismas exigencias sanitarias y ambientales que los locales. Estos también ica la importación de alimentos producidos con pesticidas prohibidos en la UE, lo que se considera un riesgo para la salud del consumidor europeo.