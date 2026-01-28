Enroque Corto

El sur se mete al debate por la edad de imputabilidad

El informante dialogaba con el periodista sobre el debate que se viene a nivel nacional por la baja en la edad de imputabilidad.

Informante: No sé si se dio cuenta, pero ahora que se debatirá el tema de la edad de imputabilidad, es muy probable que el sur de Córdoba tenga participación.

Periodista: ¿Por qué lo dice?

I: El caso Joaquín Sperani. Su familia celebró que el Gobierno nacional haya avanzado con el tema y adelantó que hará escuchar su voz en este tiempo de debate.

P: Presiento que es un caso que refleja exactamente lo que buscan con la ley.

I: Claro. El crimen de Joaquín mostró con crudeza los límites del Régimen Penal Juvenil. El agresor tenía 14 años, fue declarado inimputable y eso generó una sensación de injusticia que todavía hoy sigue abierta. Ese vacío legal es el que ahora conecta directamente con la discusión de bajar la edad de imputabilidad a 13.

P: ¿Están en contacto con algún dirigente?

I: Seguramente. Dicen que la familia Sperani estará el domingo en la apertura de sesiones legislativas de la Unicameral. Van a reclamar que Córdoba adhiera a la Ley de Víctimas y después se reúnen con legisladores de distintos espacios, entre ellos Agustín Spaccesi y Gregorio Hernández Maqueda. Pero me parece que a nivel nacional también serán convocados.

P: ¿Al Congreso dice?

I: No sería raro que diputados de La Libertad Avanza los citen. Ya hubo contacto en 2025, cuando Laura Soldano se reunió con la familia en campaña. Hoy ese vínculo podría servir para reforzar el respaldo social al proyecto de baja de imputabilidad. El caso podría funcionar como argumento político en un debate de alto impacto como este. Pero, sobre todo, que golpeará en la emoción. Esta familia es muestra de lo que pasa cuando el sistema no responde.

Plaza con memoria y apellido incómodo

A 50 años del golpe cívico-militar de 1976, el SUOEM impulsa el nombramiento de la Plaza en Villa Ani Mi con el nombre de una empleada municipal desaparecida. Para profundizar sobre el acto, un informante sindical comentó al periodista de Alfil el trasfondo de este acto.

Informante sindical: Habrá visto que el SUOEM se adelantó a las conmemoraciones del 24 de marzo y ya este viernes 6 de febrero va a hacer un homenaje a Ada Alicia Juaneda. ¿Sabe quien fue? Una trabajadora municipal, compañera nuestra. En 1977 la secuestró y asesinó la dictadura. No es una historia lejana: pasó acá, en este país y con empleados públicos como protagonistas y víctimas.

Periodista: ¿Por qué llevar su nombre a una plaza?

I: Porque las plazas son de encuentro y de futuro. Y porque la memoria no puede quedar solo en los actos: tiene que estar donde juegan los chicos y camina la gente.

P: ¿Cuándo van a realizar el homenaje?

I:El viernes 6 de febrero a las 18 horas en el Complejo “El Colonial” de Villa Ani Mi, Córdoba. Salimos desde el SUOEM a las 16:30 y regresamos a las 21. Avísame que le reservo un lugar.

Guerra de conferencias

La tensión entre el gobierno provincial y el juecismo por la malograda licitación de los drones para el Ministerio de Seguridad, tuvo un nuevo capítulo ayer y se dio en la comunicación.

Informante: El Frente Cívico convocó a una conferencia de Prensa en el Tribunal de Cuentas, donde detalló los argumentos de la objeción a la licitación. Estuvieron los tribunos Beltrán Corbalán y Fernanda Leiva.

Alfil: Claro, pero al mismo tiempo, el Panal anunció que saldría a hablar del tema la representante del oficialismo en el Tribunal, Silvina Rivero. De modo que los medios tuvieron que salir a repartirse en dos para atender a todos. Y en enero, con poca gente todos.

Informante: El diablo está en los detalles.



Epec, ¿en Buenos Aires?

Alejandra Ferrero mostró presencia de la empresa cordobesa de energía en un partido de Barracas Central de Buenos Aires contra River

Informante: La Legisladora Alejandra Ferrero salió con una publicación en X mostrando una publicidad de EPEC en un partido de Barracas Central de Buenos Aires contra River

Periodista: Lo vi en la transmisión de tv. Saliá en los banners que se montan al costado del campo de juego

Informante: Exacto. Pero Ferrero apuntó contra el gobernador Llaryora y lo linkeo con el Chiqui Tapia. El partido que se disputó fue entre River y El Guapo, en el Torneo Apertura 2026, precisamente en la cancha que lleva el nombre del presidente de la AFA.