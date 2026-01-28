Techint extraña el Compre Argentino

Causa $Libra: los nuevos detalles que involucran a Milei
Tras un año de la polémica por la publicidad del presidente a una criptomoneda que resultó ser una estafa, una firma de un documento con el empresario yankee deja mal parado al mandatario.
La empresa de Paolo Rocca perdió y a licitación a manos de una empresa india por presentar una oferta 40% más caraNacional28 de enero de 2026Javier Boher
Por Javier Boher
Por Javier Boher
La polémica por la licitación que perdió Techint se encendió anteayer por la tarde, cuando se supo que la empresa argentina había perdido por presentar una oferta de 280 millones de dólares contra la de 200 millones que presentó una firma india. La diferencia es muy grande, un 40% por encima del que ganó, pero también más cara que la de otras cuatro empresas que se presentaron a la licitación. Luego de conocido el resultado, se le ofreció a Techint la posibilidad de ofertar de nuevo, aunque bajó alrededor de un 5%. Tras la firma del acuerdo propuso igualar a los indios, aunque eso le fue denegado porque ya está a cerrado el contrato. Ahora analizan presentar una denuncia por dumping (vender por debajo del costo), aunque difícilmente prospere.
No puedo opinar sobre las cuestiones técnicas para saber si la decisión estuvo bien o mal, pero eso estuvo totalmente al margen del debate. La cuestión central que tantos se abocaron a discutir fue la cuestión político-económica-moral para defender la industria nacional.
La cuestión económica no reviste mayores dudas: a igual calidad, consumir lo más barato es lo más racional y lo que hace más eficiente el proyecto. Si puedo mantener la calidad a menor precio eso significa que puedo vender más barato lo que produzco y que más personas van a poder acceder a comprarlo. Quizás en este tipo de negocios es más difícil de ver de manera directa, pero eso no lo hace menos cierto.
La cuestión política es la más visible. Décadas de promocionar la idea de que hay que consumir lo que se produce localmente redujo la competencia y la necesidad de ser eficiente. Si se acepta alegremente que acá se va a pagar 40% más para proteger a la industria de abre la puerta a que parte de ese excedente vaya a financiar campañas o a engordar bolsillos de políticos. Cierta cantidad de corrupción puede resultar tolerable, casi como un pequeño impuesto extra, pero una diferencia como la de este caso distorsiona enormemente las cosas, porque estamos hablando de 80 millones de dólares.
El sistema funcionó durante mucho tiempo, incluso reconocido por ley, porque de esa manera ganaban todos, salvo los consumidores y los contribuyentes. El fracaso estrepitoso del modelo kirchnerista, con condenas incluidas, demostró sin mayor margen de dudas que esa era una fórmula agotada.
Por último está el tema moral, aquello de que es bueno y deseable que se le dé trabajo a los argentinos, incluso a costa de pagar las cosas un poco más caras. El ejemplo es el de un amigo que iba al ferretero del barrio cada vez que necesitaba algo, a pesar de que era bastante más caro que otros. Para él eso era correcto, ya que compraba ahí ocasionalmente (no era un gran perjuicio económico) y si el tipo cerraba iba a tener que ir más lejos. La ferretería cerró igual, porque muchos otros vecinos preferían hacer el viaje hasta la competencia y ahorrar unos pesos.
Esa supuesta decisión moral no se puede sostener por siempre si es contraria a las leyes básicas de la economía, particularmente a aquella que plantea que la gente siempre busca maximizar sus beneficios.
El caso de Techint y las empresas que habitualmente son proveedoras del Estado solamente puede ser sostenido con la fuerza política del Estado, que durante mucho tiempo pretendió moralizar sobre lo importante de que todos gastemos más para que otros tengan trabajo. Hoy, otros tiempos, elige hacerse a un lado.
