Reforma Laboral: Milei se prepara para reunirse con los gobernadores dialoguistas

Por Redacción Alfil

Luego de un viaje a Mar del Plata movido por el "Derecha Fest", el presidente Javier Milei volverá a Buenos Aires para reunirse con los gobernadores "dialoguistas" y debatir sobre la Reforma Laboral. El objetivo de los mandatarios provinciales será convencer al presidente de quitar el capítulo de Ganancias, el cual recorta un billón y medio de pesos a las provincias.

El encuentro será en la Casa de Salta y será encabezado por el gobernador salteño Gustavo Sáenz; a su vez lo acompañarán, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Raúl Jalil; el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; y el mandatario neuquino, Rolando Figueroa.

La reunión será clave para el partido libertario, debido a que los 5 gobernadores manejan el voto de 6 senadores, lo que resulta imprescindible para el oficialismo. Es por eso que, en el caso de no concederles los pedidos a los dialoguistas, el camino a la aprobación de la Reforma se le hará cuesta arriba a la Nación.

Además del capítulo de Ganancias, para los mandatarios provinciales es inaceptable el hecho de que la Nación no pague las diferentes deudas que mantiene con sus jurisdicciones, vinculadas a la atención de afiliados del PAMI, de Anses y de obras que eran conjuntas .