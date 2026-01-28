Reforma Laboral: Milei se prepara para reunirse con los gobernadores dialoguistas

El próximo jueves el presidente deberá participar de un encuentro con mandatarios provinciales en Buenos Aires, la misma será para debatir acerca del capítulo de Ganancias de la Reforma.

Nacional28 de enero de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
Por Redacción Alfil

Luego de un viaje a Mar del Plata movido por el "Derecha Fest", el presidente Javier Milei volverá a Buenos Aires para reunirse con los gobernadores "dialoguistas" y debatir sobre la Reforma Laboral. El objetivo de los mandatarios provinciales será convencer al presidente de quitar el capítulo de Ganancias, el cual recorta un billón y medio de pesos a las provincias.

El encuentro será en la Casa de Salta y será encabezado por el gobernador salteño Gustavo Sáenz; a su vez lo acompañarán, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Raúl Jalil; el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; y el mandatario neuquino, Rolando Figueroa.

La reunión será clave para el partido libertario, debido a que los 5 gobernadores manejan el voto de 6 senadores, lo que resulta imprescindible para el oficialismo. Es por eso que, en el caso de no concederles los pedidos a los dialoguistas, el camino a la aprobación de la Reforma se le hará cuesta arriba a la Nación.

Además del capítulo de Ganancias, para los mandatarios provinciales es inaceptable el hecho de que la Nación no pague las diferentes deudas que mantiene con sus jurisdicciones, vinculadas a la atención de afiliados del PAMI, de Anses y de obras que eran conjuntas .

