El Gobierno oficializó las designaciones de militares en el ejecutivo

Mediante el Decreto 60/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la designación de cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas en cargos jerárquicos dentro del Ministerio de Defensa, mismo que encabeza el teniente general Carlos Alberto Presti.

Este movimiento se produce tras la modificación de la Ley para el Personal Militar, que ahora permite a los uniformados en actividad ocupar cargos en la función pública sin perder su antigüedad ni pasar a retiro. De esta manera, losmilitares que podrán ejercer como funcionarios públicos tendrán que haber sido designados por el Poder Ejecutivo Nacional o por otras autoridades, siempre y cuando el nombramiento haya sido autorizado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Por otro lado, el decreto incorporó la posibilidad de que el personal militar que sea designado se mantenga apartado de su cargo hasta dos meses como máximo tras haber sido designado.

Se trata de la incorporación de dos generales, un coronel y un teniente coronel del Ejército en funciones que, desde la recuperación de la democracia, en 1983, estaban reservadas a civiles.

Allí se oficializaron las salidas de Juan Erardo Batalleme Martínez, de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa; de Facundo Benjamín Fernández Lagostena, de la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa, y de Guillermo Patricio Madero, de la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Humanitaria.

Asimismo al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares fue nombrado el general de división Jorge Alberto Puebla y al teniente coronel (R) Daniel Enrique Martella en la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa. En tanto la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa será ocupada por el general de brigada Carlos Horacio Martín y el coronel Ariel Andrés Mira Peña asumirá como subsecretario de Gestión Administrativa.









































