Franja Morada con Bullrich y Petri de cara a octubre

Por Francisco López Giorcelli



Superada las Paso, y con las internas definidas en cada espacio político, los apoyos a quienes atravesaron esta instancia empiezan a visibilizarse. De esta forma se delinea el mapa universitario con quienes acercan apoyo político a los distintos candidatos y candidatas.

En este sentido,Franja Morada tímidamente fue dando señales de apoyo post Paso a Patricia Bullrich. Luego de superar la interna con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, la candidata que lleva al radical mendocino Luis Petri como vicepresidente, sumó a sus filas a la agrupación universitaria para apuntalar el voto joven.

Una estrategia bastante jugada ya que Bullrich quedó bastante relegada en la carrera a octubre donde Sergio Massa y Javier Milei aparecen como los favoritos a entrar a un supuesto ballotage. Quizás ese sea el diagnóstico que han hecho en la casa del estudiante de Ciudad Universitaria y por eso el apoyo parecía ser testimonial hasta hace algunas semanas cuando representantes de Franja se reunieron con el mendocino que acompaña a Bullrich.

Si bien fue una mesa nacional la que se reunió con Luis Petri, allí se encontraba Gaston Soler, que además de ser Secretario General, fue presidente de la FUC en 2021. Esto muestra un principio de respaldo a Juntos por el Cambio Nacional. Cabe recordar que Franja ya había tenido reuniones con los candidatos locales de la coalición opositora con el mismo modus operandi, es decir, mostrando un apoyo más desde el lado de espectador.



Además, a fines del mes pasado, antes de que Patricia Bullrich llegue a Córdoba en su acto en la Fundación Mediterránea, la mesa nacional de la Unión Cívica Radical estuvo reunida en Buenos Aires donde ratificaron su apoyo a la ex ministra de la Alianza y de Macri. Despejando dudas al respecto, Franja Morada se posiciona dentro del mapa electoral.

Pero los apoyos y la necesidad de retener votos “por derecha” en la juventud por parte de la agrupación radical en la Universidad, se vio reflejado en la baja participación de la misma en distintas instancias de debate sobre la Universidad Pública, donde se pronunciaron a través de un comunicado o en su nula participación de las actividades por la Noche de los Lápices que movilizó a la gran mayoría de las juventudes el pasado sábado. Si bien fue la presidenta de la FUA y militante radical de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Piera Fernández De Piccoli, quien salió al cruce de los dichos de Milei sobre la Educación y la Investigación pública, esto no se replicó en la UNC, tampoco ante los actos negacionistas que se vieron en la legislatura porteña hace unas semanas.

De esta forma se posiciona Franja Morada de cara a octubre y sentando las bases de sus políticas en lo que se viene a corto y mediano plazo.

Pero no solo el radicalismo mantuvo conversaciones y acciones con su candidata sino también hubo demostraciones y apoyos difusos desde otros espacios. En el caso del peronismo se divide entre el apoyo a Schiaretti, en sintonía con la línea del peronismo cordobés que se sumó a las filas de Llaryora y Passerini en las elecciones provinciales y municipales respectivamente.

Por otro lado, se vio a Sean Eternos acercar su estructura al armado nacional de Sergio Massa a través del apoyo en las PASO y su militancia cercana a las y los candidatos cordobeses que estaban bajo el ala de Unión por la Patria. Algo que se hizo más claro con la cercanía hacia Leticia Medina quien encabeza la lista de diputadas provinciales por esta misma lista. De hecho se pudo ver a la agrupación en un plenario que se realizó en la sede de ADIUC lo que confirma su estrecha relación entre el sindicalismo docente y su filiación nacional.

Generalmente el peronismo suele llegar a instancias electorales con la rosca ya definida, pero el cambio de paradigma que atraviesa la política argentina llevó a redefinir esa postura. Hubo candidatos peronistas en distintas listas, incluso el oficialismo fue a una interna donde Massa superó cómodamente a Grabois quien ahora dice acompañar al oriundo de Tigre.

Por otro lado, el Movimiento Sur (Libres del Sur) también salió a blanquear su postura de cara al 22 de octubre donde invita a la ciudadanía a “no votar ni a Bullrich ni Mieli” alegando que ambos son la peor cara de un proyecto político que no prima por los intereses populares pero sin dejar de lado las críticas al oficialismo por la mala gestión que “llevó a millones de argentinos a esta situación” dice el comunicado difundido por el ex candidato a presidente de Libres del Sur, Jesus Escobar.

Si bien el debate pasa más por fuera de la Universidad a medida que el 22 de octubre se acerca, es menester de la comunidad universitaria tener en cuenta que la UNC, y las universidades públicas en general, no son una isla que no se ven afectadas por las políticas nacionales, de hecho las mismas son y tienen que ser parte de un proyecto nacional. Por eso es importante saber y entender que no es lo mismo gane quien gane y poco deberían primar los intereses individuales en estas instancias.