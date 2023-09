Por Bettina Marengo

Los referentes de Unión por la Patria en Córdoba esperan para jueves o viernes una visita de Sergio Massa en Córdoba, pero nadie la da por asegurada: ayer fue un día completamente dedicado al debate de los cambios al Impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados y la mesa del Frente Renovador no quiso ni pudo dar certezas sobre la nueva venida del tigrense, donde necesita captar el resistente voto cordobés.

En el marco de las sesión por Ganancias, el peronismo de la provincia que juega con Massa festejó como un gol la decisión de la diputada Natalia de la Sota de dar quórum y diferenciarse de la orden del gobernador Juan Schiaretti en la votación de la eliminación del Impuesto a las Ganancias para asalariados que perciban arriba de 1,7 millones mensuales. La figura de De la Sota es rescatada como propia por el peronismo no schiarettista, donde siguen con expectativa los gestos de disidencia de la hija del fallecido exgobernador para con su cuna Hacemos Unidos por Córdoba.

A diferencia del bloque cordobesista, Natalia de la Sota acompañó la propuesta de Massa en la cámara baja. Ya había preparado el terreno con la difusión de un spot con un discurso de su padre en 2012, en la fábrica Renault, donde había dicho: "Yo, personalmente, creo que quien trabaja ya demasiado esfuerzo pone con su trabajo". Estaba de visita en la planta la entonces ministra de Industria de Cristina Kirchner y en la ocasión, el “Gallego” recibió una ovación. La legisladora Tania Kyshakevych no dejó pasar el momento para saludar a la diputada y llamarla “orgullo para el peronismo cordobés”. “Honrando la memoria de su padre, honrando el legado de José Manuel de la Sota, qué orgullo @NataliaDLSok para el peronismo cordobés. Lo que tu padre proponía hoy es una realidad. El cielo está de fiesta”, ensalzó la dirigente del departamento Ischilín que hoy es vocera del espacio Unión por la Patria.

En la instancia de captar el voto que acompañó a Schiaretti en Córdoba en las PASO del 13 de agosto, Unión por la Patria le quiere contar las costillas al gobernador, y pasarlo por el peronómetro. A él y a su compañero de fórmula, el bonaerense Florencio Randazzo. En una nota con el diario Perfil de Buenos Aires, el exministro de Transporte de CFK le hizo un guiño al candidato más votado de las primarias, el ultraderechista Javier Milei y puesto a definirse entre Massa y el diputado de La Libertad Avanza, se mostró más cerca del segundo. “Milei no dice cosas tan irracionales”, expresó el compañero de fórmula de Schiaretti, lo que recibió duras réplica de Kyshakevych y de la primera candidata a diputada nacional, la camporista Gabriela Estevez. “A confesión de parte, relevo de prueba”, subrayó la legisladora.”Schiaretti dice que no tiene nada que ver con Milei pero su candidato a vice dice otra cosa. Al final, él y Juntos por el Cambio no son más que colectoras de Milei”, posteó la diputada nacional, que endureció su discurso para con el todavía jefe del Panal.

Mientras se define la fecha de Massa en Córdoba, que es lo que definitivamente organiza la campaña de UP en este distrito, el espacio da algunas batallas en los territorios, donde aseguran que el pase o el compromiso solapado de intendentes y dirigentes delasotistas “crece día a día”. En los corrillos políticos corre la idea de que el ministro de Economía ha repuntado algo arriba de los 8,4 puntos que sacó en agosto, y que lo hizo en detrimento de los puntos de Schiaretti, motivo por el cual los estrategas del candidato de Hacemos por nuestro País se han enfocado casi exclusivamente en castigar a Massa. Encuestas hay para todos los gustos. En el búnker de Luis Juez aseguran que Patricia Bullrich, cuya fuerza Juntos por el Cambio quedó tercera en las PASO, ya está posicionada como segunda en Córdoba, detrás de Milei, y que a fuerza de roer votos de Schiaretti, lo dejó en tercer puesto, con Massa en cuarto lugar y lejos.

“Nosotros no nos quedamos quietos”, señaló el intendente de Cruz Alta, Agustin Gonzalez. El dirigente estuvo ayer en Corral de Bustos junto al intendente saliente Roberto Pacheco, y en General Roca, donde funcionarios nacionales entregaron nueve viviendas. Harán lo propio hoy en Idiazábal, donde gobierna Juan Pablo Vassia, el intendente que le reprochó a Schiaretti no coparticipar a las localidades del interior lo que la Provincia recibe por Ganancias. En tanto, por Villa María y Cintra pasó el titular de la Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública, Oscar Minteguía, muy cercano al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, vinculado a su vez con Martín Gill, el intendente villamariense. El funcionario estará hoy en Mina Clavero.