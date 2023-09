Si hay balotaje, jefe de Interbloque schiarettista va con Massa

Por Yanina Soria

Todavía falta un mes para las elecciones presidenciales pero el peronismo que se encolumna detrás de la candidatura presidencial del gobernador Juan Schiaretti empieza a sentir los síntomas de jugar a perdedor.

Pues, aunque en el cordobesismo, legítimamente, sostengan y defiendan la postulación nacional del mandatario a pesar de sus escasísimas chances de ganar octubre, nadie desconoce los números que arrojaron las PASO.

El hombre de Hacemos por Nuestro País no llegó al 4 por ciento de los votos a nivel nacional y todo indica que serán muchos menos ya para la contienda del 22. A esta altura, lo que el PJ cordobés busca realmente es ganar una banca más en Diputados y posicionar nacionalmente al cordobés de cara al esquema nacional que se viene.

En la provincia, por convicción o conveniencia, el grueso del PJ orgánico jugará hasta el final con el mandatario evitando adelantar posicionamientos post octubre. Lógico, mientras Schiaretti siga en carrera se impone la verticalidad en el partido que gobierna Córdoba desde hace un cuarto de siglo.

De hecho, en este momento, uno de los objetivos sobre los que trabaja es evitar la fuga de votos PJ hacia el candidato de Unión por la Patria que estaría subiendo algunos puntos en suelo mediterráneo.

Desde que se definieron las candidaturas nacionales, hubo expresiones públicas de justicialistas cordobeses que en esta bancan a Sergio Massa y que le reprochan al gobernador perjudicar las chaces del tigrense.

El renovador, el libertario Javier Mieli y Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, concentran la mayor porción de los votos del país. Todo indicaría que de allí saldrá el próximo presidente.

El Frente de Todos apuesta a entrar al balotaje con el libertario y dejar atrás a la líder de Juntos por el Cambio; pues el peronismo nacional entiende que entonces, post octubre, se abriría un escenario totalmente distinto donde mantener a flote las chances de Massa resulta viable.

Tan posible ven muchos ese escenario que ya hubo dirigentes que, jugando del lado de Schiaretti, avisaron que en una eventual segunda vuelta apoyarían a Massa.

Una de ellas fue la diputada cordobesa Natalia de la Sota. La hija del tres veces gobernador anticipó que no será neutral si se ponen en juego dos modelos “y uno de ellos es peronista”.

La parlamentaria que plantea matices dentro de Hacemos Unidos por Córdoba, viene de dejarlos en claro en el debate por el Impuestos a las Ganancias donde votó acompañando la iniciativa impulsada por el candidato-ministro de Economía, en disidencia con sus dos pares cordobeses. Otros dos que también se desmarcaron durante la votación de la posición que Schiaretti adoptó sobre el tema, fueron Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño quienes, a su vez, también suscribieron a un proyecto de ley para que las provincias sean compensadas por el impacto fiscal tras la decisión de eliminar el Impuesto a las Ganancias.

Precisamente, el bonaerense que es presidente del Interbloque Federal que juega con Schiaretti y completan los otros dos cordobesistas, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca; Florencio Randazzo, y los dos socialistas, Mónica Fein y Enrique Estévez, también adelantó su posición frente a una eventual segunda vuelta.

"Si en un eventual balotaje, nosotros, que tenemos la mejor propuesta, no tenemos la posibilidad de participar, yo no voy a ser ni neutral ni indiferente. Yo no quiero el país que proponen ni Javier Milei ni Patricia Bullrich", dijo el legislador que forma parte de Hacemos por Nuestro País.

En Radio Perfil, Rodríguez agregó que "el nuevo rector ideológico de Juntos por el Cambio es Javier Milei, esto ya sucede desde el año pasado, cuando Milei marcó una posición ideológica. A mí me parece que es muy importante todo lo que vaya a suceder en octubre y en un eventual balotaje".

Si bien, como se dijo más arriba, Schiaretti y Llaryora evitan definiciones sobre qué camino tomaría el PJ Córdoba en una posible segunda vuelta, desde ambos lados dejaron trascender que no habrá apoyo orgánico a Massa. En todo caso, con la receta del ´19, el cordobesismo se declararía prescindente aun sabiendo claramente hacia donde drenarán los votos del justicialismo provincial.