Por Bettina Marengo

Sin intención de no dejar al gobierno nacional sin ley presupuestaria para 2025, el cordobesismo presiona con números y cuentas al oficialismo en Diputados para conseguir que Anses retome el pago de los flujos para cubrir el déficit mensual de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. La Caja es, en términos de erogaciones y de costos políticos por los ajustes que el Panal hizo para sostenerla, el verdadero agujero negro de la administración de Martin Llaryora, que en vísperas de un año electoral difícilmente podría aplicar otra medida que afecte el bolsillo de los activos aportantes o de los jubilados. Por eso, se intimaría a la Nación para que haga la famosa auditoría sobre la Caja provincial para lograr el pago del flujo mensual corriente, calculado hoy en 18 mil millones de pesos. “Ellos aducen auditoria, nosotros vamos a intimar a que la vengan hacer que no tenemos problema como provincia de Córdoba”, aseguran en el llaryrorismo, que no tiene previsto buscar respaldo en la oposición local pero sin en los gobernadores de la Región Centro y ahora, tras el reciente acuerdo con la Región Litoral, con los de esta última.

El martes, en el reinicio de la discusión legislativa por el Presupuesto, el diputado Ignacio García Aresca, integrante de la comisión de Presupuesto, hizo el reclamo ante el presidente de la comisión, José Luis Espert, y el director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, a quienes les dijo que la Nación había suspendido los pagos acordados por “armonización” desde los años 90, cuando trece provincias, entre ellas Córdoba, no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación y acordaron recibir compensaciones para el déficit.

Los diputados que responden a Llaryora y al exgobernador Juan Schiaretti van a apretar en el Congreso pero no cortarán el hilo, algo que de todos modos no parece preocupar al jefe de la Casa Rosada que ya ha dicho que no tener Presupuesto propio no sería un problema para gobernar. Por eso la idea es presentar un dictamen alternativo que incluya la deuda que Anses tiene con las trece cajas no transferidas en sendas provincias sino también los fondos para el financiamiento universitario.

Pero lo cierto es que el gobierno nacional propuso en el artículo 59 de la ley de Presupuesto una erogación de 254 mil millones para el tema previsional de todas las provincias, pero ese monto alcanza solo para cubrir “la armonización de Córdoba mes a mes”, tal como expresó García Aresca ante la comisión. “El gobierno de Córdoba pone todos los meses 18 mil millones de pesos para la armonización”, se quejó el sanfrancisqueño.

El diputado además desmintió que, tal como informaran desde el gobierno, haya habido algún tipo de intercambio entre la provincia de Córdoba y funcionarios nacionales del Ministerio de Finanzas. “No tuvimos oportunidad de hablar con el Ejecutivo nacional”, sostuvo.

En concreto, la deuda que Córdoba reclama al Estado Nacional es de 450.000 millones de pesos en total, de los cuales 170.000 millones se acumularon desde que asumió Milei. Lo que corresponde a la deuda previa a la gestión libertaria, del gobierno del expresidente Alberto Fernández, está judicializada ante la Corte Suprema de Justicia, pero el Panal no replicó el reclamo por los diez meses que van de diciembre a la actualidad, cuidadoso de la relación con el libertario al que votó mayoritariamente el electorado cordobés.

Sobre la auditoría, Los Heros le dijo a Aresca que “hay todo un trabajo técnico que tiene cuatro etapas. La primera es que la provincia manda todos los datos a ANSES para hacer una simulación y en base a eso hay un convenio provisorio con supuesto déficit. Después se procede a una auditoría, y para terminar se coteja esa información que fuera utilizada para ver si es consistente lo que daría un acuerdo definitivo”. Además, sostuvo que “las particularidades de las cajas de financiación se dejan afuera para la estimación del déficit”, y manifestó que “desde el 2017 hasta 2024 no hay un solo convenio definitivo, pero hay muchos provisorios”.