SUOEM: oficialismo ya presentó lista y había incertidumbre por Carranza

Al cierre de esta edición, la Lista Verde (que representa a la actual conducción del SUOEM Río Cuarto) era la única que se había presentado formalmente para participar de las elecciones previstas para el 29 de mayo. La secretaria general del Sindicato de Empleados Municipales, Jorgelina Fernández, buscará su reelección y tendrá como compañero de fórmula al actual secretario gremial, Cristian Montoya, quien la acompañará en la lista como candidato a secretario adjunto. El espacio presentó aproximadamente 360 avales para poder participar.

En julio se cumplirán cuatro años desde que el ex secretario general, Walter Carranza, fue destronado por la entonces directora del Registro Civil. La Lista Verde surgió de un espacio que, en sus inicios, se denominó “Municipales autoconvocados” y reunió a trabajadores de distintas áreas y vertientes políticas (más allá de que Fernández se identifica como peronista). Carranza, que abiertamente militó por la elección y reelección de Juan Manuel Llamosas, fue secretario general durante cinco períodos. En la última instancia, perdió por 12 puntos frente a la Lista Verde y la Lista Azul quedó en tercer lugar.

El desgaste de Carranza no cesó tras el final de su mandato. De hecho, el dirigente sindical volvió a estar en el ojo de la tormenta a raíz de cuestionamientos por el estado contable del sindicato tras la asunción de la nueva comisión directiva. En 2023, se realizó una denuncia penal (impulsada por la actual conducción del sindicato) a partir de una presunta estafa a afiliados.

Según se informó oportunamente, durante la era Carranza, el gremio habría actuado como intermediario entre una financiera y los afiliados. A los trabajadores, el sindicato les descontó el valor de las cuotas correspondientes a los créditos que tomaron, pero ese dinero no habría sido abonado a la financiera. Ese año, el dirigente sindical también fue blanco de una medida de protesta que tuvo lugar en el Corralón Municipal (donde desempeña sus funciones) y debió tomar licencia temporalmente como director de Vialidad.

Walter Carranza, quien representó durante dos décadas a la lista Rojo Granate, ha recorrido distintas áreas del Municipio desde hace al menos dos años. Desde entonces, se ha especulado con sus intenciones de buscar la revancha en el SUOEM. Más allá de que el recuerdo de su gestión aún está fresco y sigue generando rechazo en algunos sectores, su manejo del gremio durante 20 años le permitió hacerse de una sólida estructura que le permitiría ser competitivo.

La Azul se baja

Durante estos últimos años, la Lista Azul fue uno de los espacios sindicales que planteó, de manera pública, fuertes diferencias con la conducción de Fernández. Este espacio, que en la última contienda llevó a Diego Pinto como candidato, optó por no participar de la elección de este año. Según pudo saber Alfil, la agrupación tomó esta decisión tras conocer que existía la posibilidad de que Carranza vuelva a postularse, lo que replicaría un escenario similar al del 2022 (cuando los azules quedaron en tercer lugar y el actual oficialismo “ganó cómodo”).

Además de las críticas a los últimos acuerdos salariales, la Lista Azul ha planteado que el grueso de los trabajadores municipales “todavía no cubre la canasta básica”. Consideraron que el Suoem “jugó con la realidad de los contratados, hablando de concursos en los últimos meses de gestión”. Además, en relación a las elecciones fijadas para fines de mayo, negaron que se haya planteado una posible alianza con el sector de Carranza, de quien también se han diferenciado.

En los últimos días, los azules apuntaron a la actual conducción por la última asamblea en la que se definió la conformación de la Junta Electoral. Según consideraron desde este espacio gremial, dicha asamblea sería “nula” debido a que “no conocemos cómo está integrada la comisión directiva porque hubo renuncias de parte de compañeros, por lo que desconocemos si en verdad tenían quórum para poder funcionar”.

La 22° Maratón de Héroes de Malvinas reunió a más de 300 atletas

En el marco del mes de abril, fecha emblemática para la conmemoración de la gesta de Malvinas, se llevó a cabo la 22ª edición de la Maratón Héroes de Malvinas en Banda Norte. El evento, organizado por la Vecinal Alto Privado Norte y la Agrupación Virgen del Rosario contó con la participación de aproximadamente 300 atletas de todas las edades, quienes compitieron en la carrera de 7 kilómetros y en la caminata familiar.

La actividad tuvo lugar en el predio de la vecinal y reunió a deportistas profesionales, corredores amateurs y familias del barrio. La jornada estuvo marcada por el homenaje a nuestros héroes de Malvinas, tanto veteranos como caídos. El intendente de la ciudad, Guillermo De Rivas, destacó el valor simbólico del encuentro: “En este mes de abril, tan significativo para todos, estamos disfrutando de este evento que nos permite seguir reivindicando a nuestros héroes, en esta ocasión a través del atletismo.”

Por su parte, Sonia Chiappero, de la Vecinal Alto Privado Norte, remarcó la convocatoria: “Se ha convocado a mucha gente, estamos muy emocionados. Esta es la maratón número 22 y participaron alrededor de 300 atletas, entre niños y adultos, sumando también la caminata. Es un evento hermoso para el barrio y la comunidad.” Rodrigo Siravegna, subsecretario de Deportes, valoró el desarrollo de la jornada: “Se dieron los condimentos justos para disfrutar de una hermosa tarde con los vecinos y sus familias.”

“El acompañamiento del Gobierno de Río Cuarto reafirma la decisión de seguir respaldando este tipo de iniciativas impulsadas por las instituciones y vecinos, fortaleciendo el tejido social y manteniendo viva la memoria y el reconocimiento a los veteranos de Malvinas en cada rincón de la ciudad”, señalaron desde el gobierno local.

Por otra parte, el Municipio informó que las categorías juveniles de Aldosivi entrenaron en el Centro 11. En el marco de los encuentros correspondientes a los torneos de AFA que disputan las divisiones inferiores de Estudiantes de Río Cuarto, la ciudad recibió la visita de las categorías juveniles del Club Aldosivi, que llevaron adelante una jornada de entrenamiento en las instalaciones del Centro 11.

“Es importante que equipos que compiten en torneos de AFA puedan utilizar nuestras instalaciones cuando llegan a la ciudad, porque habla del nivel de infraestructura con el que contamos en Río Cuarto. Desde nuestro lugar acompañamos estas actividades, colaborando con los cuerpos técnicos y poniendo a disposición los espacios para que puedan trabajar de la mejor manera”, expresó Siravegna. La delegación estuvo integrada por alrededor de 40 jugadores, acompañados por entrenadores, profesores y utileros, quienes aprovecharon las condiciones del predio para desarrollar su rutina de entrenamiento en un entorno adecuado y profesional.