Soldano se afirma en el Imperio con el libreto del “no estamos mal”

Laura Soldano

Cinco meses después de asumir su banca en Diputados, Laura Soldano empieza a moverse con lógica propia en Río Cuarto, pero con un objetivo claro: convertirse en la voz directa de Javier Milei en el sur cordobés. En el ecosistema político local, donde hasta hace poco su figura era mirada con cierta distancia y desmerecimiento, hoy reconocen un cambio de estatus. “Le bajaron el precio y mirá dónde está”, deslizó un dirigente del espacio, dando cuenta del lugar que la influencer logró ocupar en la estrategia política y comunicacional del oficialismo nacional, algo que quedó en evidencia en los movimientos políticos de la última semana, como la incorporación de Gabriel Abrile a LLA y su foto con el exfuncionario derrivista Juan Osés.

El momento, sin embargo, no aparece como el más cómodo para el Gobierno nacional. En ese marco, la tarea de Soldano parece enfocarse en sostener el núcleo duro de apoyo que Milei mantiene en la ciudad. En las últimas legislativas, el presidente retuvo un 42% de respaldo en Río Cuarto, lejos del 70% que había conseguido en el balotaje del 2023. Ese retroceso, sumado a versiones de caída en la imagen presidencial, configuran el punto de partida de una narrativa que busca contrarrestar la percepción de crisis.

“Es falso que estamos mal” es la consigna que baja desde Nación y que en el plano local se tradujo en un mensaje más directo: “No te comas el verso”. Soldano eligió sus redes sociales para volver a escena con declaraciones que replican los argumentos del oficialismo. “Si estuviéramos tan mal, ¿por qué hay tantos camiones en las rutas, tráfico de autos, aeropuertos y terminales repletos?”, planteó en una de sus publicaciones más recientes, en la que también habló de récords en transporte aéreo, movimiento en restaurantes y cambios en los hábitos de consumo. La línea argumental apunta a instalar la idea de una transformación más que de una crisis, en sintonía con las proyecciones optimistas que difunde el Gobierno.

En ese mismo tono, la diputada también se alineó con los cuestionamientos del presidente hacia el periodismo. En sus intervenciones, apuntó contra “los medios ensobrados” y llamó a “cuestionar todo lo que escuches”, reforzando el relato libertario que busca desacreditar las miradas críticas sobre la gestión. Dato no menor es que, al estilo Milei, Soldano evita contactos innecesarios con la prensa. De hecho, no acepta entrevistas y evita dar declaraciones que puedan derivar en repreguntas.

Pero más allá del plano discursivo, en el armado local reconocen la necesidad de disputar presencia en la calle. Durante el último fin de semana, la juventud libertaria salió a recorrer el centro y el macrocentro de la ciudad para dialogar con vecinos y relevar percepciones sobre el Gobierno. “Se lo siente en la calle. La gente está contenta”, aseguró Soldano tras la actividad de sus “leoncitos”, aunque puertas adentro admiten que también hubo cruces y cuestionamientos por la situación económica. Por ahora, el despliegue sigue lejos de las barriadas populares, un territorio que aparece como desafío pendiente y que, según proyectan, quedará en manos de aliados más experimentados que se convertirán en los “Nene” Vera riocuartenses.

La agenda libertaria de Córdoba y Río Cuarto tendrá un punto de inflexión el próximo sábado, con el encuentro provincial que se realizará en la capital provincial. Allí no solo se presentarán nuevos aliados, sino que también comenzará a tomar forma el esquema político con el que La Libertad Avanza buscará proyectarse hacia las municipales del 2028 en Río Cuarto. La convocatoria, impulsada por Gabriel Bornoroni, apunta a ordenar la tropa y mostrar volumen político en un momento en el que el oficialismo necesita exhibir fortaleza territorial. Sin embargo, para los armadores del Imperio también servirá para seguir fortaleciendo el rol de liderazgo de Soldano y le dará un nuevo un nuevo impulso a la futura pelea por las municipales.

En ese camino, no se descarta la aparición de nuevas figuras en el tablero local. En el entorno libertario deslizan que podría haber incorporaciones en los próximos días, incluso provenientes de espacios golpeados por sus propias internas. Ya hubo un antecedente en el radicalismo, cuando sacaron provecho del quiebre local para llevarse a Gabriel Abrile para su lado. Ahora, el objetivo es el peronismo: el reciente cierre de la lista única del Partido Justicialista dejó heridos que, según especulan, podrían ser tentados para sumarse a la construcción local.

En ese contexto, el crecimiento de Soldano no solo responde a una estrategia individual, sino a una necesidad del propio esquema libertario de consolidar una referencia clara en el territorio. Con un oficialismo nacional que atraviesa tensiones y una oposición local fragmentada, la diputada es cara visible frente a un vacío de conducción en el mileísmo riocuartense. El desafío, hacia adelante, será transformar esa centralidad en volumen político real y sostenerla más allá del discurso, en una ciudad donde el termómetro social muestra matices más complejos que los que reflejan las redes.

Las Higueras organiza una nueva edición de “Sabores y Saberes” para el 25 de Mayo

La comunidad de Las Higueras comenzó la organización de la fiesta patria “Sabores y Saberes”, que se realizará el próximo 25 de mayo y volverá a reunir a instituciones, vecinos y visitantes de toda la región. La primera reunión se desarrolló en el edificio municipal, con la participación de autoridades y representantes de 16 entidades.

El evento tendrá lugar en el predio del ferrocarril y contará con una amplia grilla artística de perfil local, que incluirá ballets folklóricos y el cierre del cantante Lázaro Caballero. Además, habrá feria de emprendedores con cerca de 200 expositores, espacios comerciales y actividades tradicionales como juegos de riendas.

Uno de los ejes será la competencia gastronómica y cultural, con premios que alcanzarán los 8 millones de pesos. Se distinguirán categorías como mejor locro, empanadas y stands temáticos, con montos destacados para los primeros puestos.

Desde la organización indicaron que las instituciones recibirán insumos para la elaboración de comidas típicas y participarán de un sorteo solidario, cuya recaudación permitirá financiar proyectos comunitarios y cubrir costos del evento.

La celebración se consolida como una propuesta clave en el sur cordobés, no solo por su convocatoria, sino también por el trabajo conjunto de las entidades, que sostienen una tradición que combina identidad, cultura y participación colectiva.