En el PRO Córdoba asoma la segunda fase de la interna

El PRO de Córdoba logró a finales de marzo llevar adelante la elección interna y renovar sus autoridades. Aún en periodo de tregua, la visita de la senadora Patricia Bullrich destapó la etapa siguiente que deberá dirimir el partido: definir de qué lado estarán los amarillos en las elecciones del 2027. El oficialismo partidario le baja la espuma a la discusión, mientras que dice que antes de una interna, tienen que definir cómo juegan en Marcos Juárez. La alianza que pudo conformar la nueva estructura del partido tiene sus tintes internos: El amarillo violaceo, comandando por la línea de Laura Rodríguez Machado, y el amarillo no macrista del legislador Oscar Agost Carreño. Esta dupla en unidad logró ganarle la pulseada territorial al expresidente Mauricio Macri. Pero la próxima etapa, que el oficialismo partidario ahora quiere dilatar, deberá, en un plazo no tan largo, decidir para qué lado inclina la balanza. Si hacia la fusión con La Libertad Avanza (LLA), si lo hace con los radicales locales, si toma un acercamiento estratégico a Hacemos Unidos por Córdoba o si va por la supervivencia como "PRO puro", como lo hizo en el 2025.

El PRO cordobés corre la discusión sobre esa interna y pone el foco en esa contienda. En la posición que tomará Pedro Dellarosa y en Sara Majorel. Sobre esta última dicen: “Ella tendría que haber ido a votar el día de la elección. Esa era la forma de expresar la pertenencia en el partido, y ya valoraremos su continuidad en el partido. Lo mismo haremos con la situación de Pedro Dellarosa”. El capítulo Bullrich no pasó desapercibido. Frente al empresariado cordobés, la senadora lanzó una definición que encendió la interna PRO. Interna que todos los actores cordobeses, en sintonía, decidieron apagar. En su declaración, Bullrich aseguró que “el PRO Córdoba acompañará a La Libertad Avanza en 2027”. Sin embargo, los referentes partidarios en Córdoba hicieron su lectura y salieron a responder. En este sentido, un referente del partido dijo: “Patricia está afiliada a La Libertad Avanza. Con lo que dijo se adelantó, y nosotros consideramos que el mensaje fue para Mauricio Macri, quien empezó con una gira en el interior para volver a construir y en Córdoba no tiene nada para hablar”.

Por su parte, el actual presidente del PRO, Oscar Tamis, salió a bajarle la espuma a la discusión. “Nosotros respetamos mucho a Patricia. Entendemos que lo que dijo, es lo que cree que puede pasar desde su aspiración. En el PRO, después de la interna, hay una lógica de armado en equilibrio entre el bullrichismo y lo que somos nosotros”, explicó el dirigente. Tamis fue enfático en que los tiempos de la ministra no son los del partido: “Primero tenemos que dar la discusión interna, que será más adelante. Nosotros somos el PRO y estamos ubicados hacia la derecha. Es cierto que estamos más cerca de la Libertad, pero no es una definición para tomar hoy; eso se hará en un tiempo meritorio”.

En este sentido, Tamis agregó: “En Córdoba somos un partido en sí. Si llegamos a tomar una definición será articulando en un frente político, no pensando en adherirnos o en ser un apéndice de otro partido”.

A pesar del peso de Rodríguez Machado por el rol que asumió en el Congreso partidario (organismo encargado de forjar alianzas con otros partidos), y de su cercanía con Patricia Bullrich, el poder de los votos, dentro del partid, están equilibrados.

“El esquema de Agost Carreño cuenta con el 60% de los votos dentro del partido. La toma de una decisión tendrá que ser discutida por los distintos sectores que integran el Congreso partidario. La definición, cuando tenga que darse, será en conjunto”, advierten desde el entorno del legislador nacional. La interna del PRO Córdoba, inevitablemente entrará en una fase de definiciones, pero esta medida formara parte de un futuro próximo del PRO.