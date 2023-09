Por Julieta Fernández

Ayer por la mañana se llevó adelante la última asamblea en el Palacio Municipal, a partir de la cual el Sindicato de Trabajadores Municipales resolvió aceptar la última oferta del Ejecutivo Municipal. Para las categorías más bajas, el acuerdo firmado contemplaría un 43% de aumento para los meses de septiembre y octubre, tomando como base el acta acuerdo firmado a fines de julio.

Puntualmente se otorgará un 12% de aumento y una suma fija remunerativa de $24.000 para septiembre y, para octubre, un aumento del 4% más una suma fija remunerativa de $15.000. Para noviembre, un 7,5% de aumento y, para enero del 2024, un 15%. El acta firmada abre la posibilidad de que las partes se sienten a renegociar en noviembre, luego de las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta la incertidumbre del contexto económico vigente. Además, acordaron un aumento de $2000 en adicionales a partir del mes de septiembre (llegando a $5000 cada uno).

El planteo inicial del gremio había sido un pedido de aumento global en las categorías más bajas del 49% para los meses de septiembre y octubre. Más allá de los aumentos, las partes consensuaron que haya una reunión de la mesa paritaria en noviembre y, además, que en los próximos días se mantenga un encuentro para plantear la modificación de la escala salarial, que se publique el decreto de nombramientos en virtud de los concursos internos ya realizados y trabajar en la realización de los concursos internos y también en los concursos abiertos acordados oportunamente.

“La semana pasada, el Ejecutivo nos había planteado darnos importes no remunerativos. En esa oportunidad nos planteamos mantener que los importes sean remunerativos y esto finalmente salió”, planteó Jorgelina Fernández a los afiliados presentes en la última asamblea. “Estas jornadas de lucha nos permitieron recuperar el salario en un 43%”, señaló la dirigente sindical.

Hasta el lunes por la mañana, no se descartaba la posibilidad de que el gremio convocara a un paro total de actividades por 48 horas (con guardias mínimas). “Nadie quiere estar en permanente conflicto porque no le sirve a nadie”, manifestó Fernández. De no aceptar la última oferta salarial, el sindicato había planteado la posibilidad de endurecer la medida de fuerza, lo cual finalmente quedó descartado con la firma del acuerdo en el día de ayer.

Entre los puntos firmados, más allá de los números, el que quizás logró “calmar las aguas” entre ambas partes fue el compromiso de volver a reunirse en noviembre para rediscutir la pauta salarial (luego de las elecciones presidenciales de octubre). En tanto, otro de los aspectos clave del acta acuerdo tiene que ver con avanzar en los concursos internos y abiertos. Cabe recordar que la actual gestión del STM insistió fuertemente en la apertura de concursos cerrados de promoción para acceder a cargos de tramo superior y conducción para el personal de planta permanente. En la asamblea del día de ayer, Fernández destacó que el acuerdo contempla una agenda semanal de reuniones con el secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas, para “eficientizar la comunicación para los concursos, llevar a cabo la segunda tanda de concursos cerrados y trabajar en pos de una apertura de concursos abiertos”.

Desde el entorno de Llamosas le adjudicaron el logro al secretario de Gobierno a partir del acuerdo firmado que, de alguna manera, evitó que haya una medida de fuerza más contundente por parte del sindicato. Esto hubiese significado el primer paro total de actividades durante la era Llamosas y también cierto “desgaste” a la figura de De Rivas, quien se apunta entre los “pretendientes” del sillón de Mójica.