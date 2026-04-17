Bichos que siguen caminando

En agosto del año pasado cumplió 60 años la canción “Satisfaction”, que no sólo elevó a los Rolling Stones al podio de la fama, sino que además funcionó como un himno generacional, porque en su letra expresaba la insatisfacción que sentían muchos jóvenes frente al rol secundario que se les otorgaba en la sociedad de aquel entonces. Por supuesto, sabido es que ya a finales de los sesenta esa situación había cambiado y que, por el contrario, la juventud empezaba a disputar las riendas del poder a un mundo adulto que la observaba azorado, sin saber muy bien qué hacer con ella.

Al igual que los propios Rolling Stones, aquellas chicas y aquellos chicos han atravesado un largo camino hasta convertirse en octogenarios, si es que lograron sobrevivir a los excesos de las trapisondas juveniles y a las responsabilidades que, quisieran o no, debieron asumir cuando traspusieron el umbral de la madurez. Fueron ellos los que, cuando les tocó ocupar puestos de decisión y tuvieron la oportunidad de cambiar de verdad el rumbo de las cosas, optaron en la mayoría de los casos por sostener el status quo y olvidarse de las consignas a las que alguna vez habían jurado mantenerse fieles.

Sin embargo, tan fuerte ha sido aquel sacudón sesentista, que todo lo que vino después no ha sido sino una derivación de su efervescencia. Muchos de los cambios que propuso esa camada no se materializaron, pero siguen figurando entre los ideales de quienes en la actualidad bregan por mejorar las condiciones de la existencia en el planeta. Es decir que, los objetivos planteados hace seis décadas no abandonaron su carácter de utopías, pero como tales continúan alimentando los sueños de los que aún no han chocado de frente contra las barreras de la rutina y el sometimiento.

En el ámbito de la cultura, por más que se han registrado sucesivas nuevas olas que procuraban alterar de raíz aquel legado, resulta casi imposible encontrar alguna manifestación artística que no tenga vínculos con la avalancha de innovaciones que se produjeron en los siempre vigentes sesenta. Pareciera que el impulso generado en aquellos años ha provocado un efecto eterno y que, por inercia, se va llevando por delante a todos los que vinieron después a renovar el panorama, pero debieron resignarse a ser simples herederos de las iniciativas lanzadas por quienes podrían haber sido sus padres, sus abuelos o… sus bisabuelos.

Para colmo, algunos de esos ancianos sabios no detienen su marcha y vuelven cada tanto a hacer de las suyas, poniendo más en evidencia que en este siglo veintiuno no vendría a quedar nada fuera de su influyente obra. Y así como en aquel momento encendieron las llamas incendiarias, en la actualidad avivan el fuego de su memoria en vez de callarse y dejar que pase el que siga. También en eso son expertos los Rolling Stones, que en su longevidad no requieren del título de Sus Majestades Satánicas para sonar escandalosos: se han ganado definitivamente la corona de reyes legendarios del rocanrol.

En estos días, la prensa musical no habla de otra cosa que no sea de The Cockroaches, palabra que significa “cucarachas” y que ya fue empleada hace mucho por los Stones como nombre fantasma, quizás parodiando el de los Beatles (en inglés, “beetle” es escarabajo). Bajo tal denominación, acaban de publicar un single con el tema “Rough and Twisted”, como adelanto de un disco que saldría en julio. Con ese solo recurso, han opacado cualquier otra novedad discográfica y mantienen en vilo a millones de seguidores, como si el tiempo transcurrido no hubiese podido borrar la marca de su impronta.