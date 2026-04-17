Las horas buenas que depara el día

La Charo / Natasha Fei, "Conflagración" y "Verás Praderas Hilux".

Cultura y ambiente en un festival

Hoy y mañana sábado se desarrollará, desde las 17, el Festival La Enredadera en el CePIA (Ciudad Universitaria), con entrada libre y gratuita. Se trata de una propuesta de la organización FiguraFondo, coorganizado por el CePIA de la Facultad de Artes de la UNC, para promover la creación artística, la divulgación y la reflexión colectiva sobre la relación entre cultura y ambiente. La programación incluye actividades artísticas (teatro, artes visuales, cine y música), diálogos interdisciplinarios, ronda de experiencias comunitarias, una radio abierta a cargo de escuelas y una gran feria de la economía local.

Contará con presentaciones musicales, teatro social con el grupo Las Escuchadoras, muestras de arte como la de Espacio Inti Huasi, con obras basadas en proyectos de agroecología y restauración ambiental del monte nativo. Se sumarán también la proyección de cortometrajes y la feria Refugio, que reúne a más de 20 editoriales independientes. Los dos días del festival contarán con feria de alimentos sanos, caseros y soberanos.

La programación de este viernes incluye a las 18 un diálogo desde la ecología de saberes, sobre cultura, ambiente y bien común, en la sala Jorge Díaz del CePIA. A las 19.30. Las Escuchadoras presentan la obra Piedra Blanca, Gallo Rojo, teatro social y humor. A las 21 habrá una proyección de cortometrajes argentinos sobre cultura y ambiente en el Auditorio CePIA. Mañana sábado se destaca desde las 20 un espacio de Música en vivo, con la actuación de Natasha Fei + Los Yurikens, Rap cordobés, y de La Charo Bogarín, cantautora que presentará temas de su último álbum solista, Areté.

La entrada es gratuita, se invita a comprar un bono contribución (precio sugerido $6000) con participación en el sorteo de varios premios antes del evento.

La marca de una tragedia travesti

El Centro Cultural María Castaña (Tucumán 260) cobija una puesta teatral titulada Conflagración. Una tragedia travesti, en el horario de las 21.30. Coescrita por las actrices Gemma Lucía Rizzo y Carmín Lupe, y por el director David Piccotto, en base a una obra de Guillermo de Santis, es un nuevo desafío de Carmín y Gemma, fundadoras once años atrás del exitoso dúo Carmelitas Clown con el que se destacaron en la escena porteña. El año pasado llevaron su trabajo a distintas ciudades europeas, donde obtuvieron muy buena recepción con su propuesta de identidad travesti. A su regreso se plantearon la posibilidad de hacer una obra de teatro que explorara un carácter inédito, y comenzaron por trasladarse a residir en Traslasierra, Córdoba, donde armaron equipo incorporando al consagrado director David Picotto. Para inspirarse, el proyecto Conflagración buceó incluso en una tragedia griega como la Medea de Eurípides, con un contexto que no elude el avance de una ultraderecha autoritaria, acentuando la incomodidad y la estigmatización frente a las comunidades disidentes. Se lee en la sinopsis: “Dos travestis hermanadas por la supervivencia se despiden al borde del afecto y la ira. Una elige quemar todo lo vivido, la otra amarrarse al pasado. Esta conflagración convoca un ritual trágico de memoria y renacimiento”. Entrada general $20000, anticipada $15000. Los viernes hasta el 24 de abril.

Coreografía que atraviesa cuerpos

En el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) se podrá asistir a una función de la obra de danza contemporánea Verás Praderas Hilux, con creación y dirección de Cristian Setién, a las 18, y otra a las 18.30. La pieza coreográfica se destacó en el circuito artístico local al resultar ganadora del Festival Pulso Urbano 2025, y formar parte del Festival Mo/Ver 2025.

La obra dura quince minutos y cuenta con interpretaciones de Florencia Rita Busso, Roberto Santiago Delgado, Faustino Sudiro y Sofía Vitiello. Propone “una escena intensa donde lo familiar se vuelve territorio de impacto: palabras, gestos y sonidos atraviesan los cuerpos y los transforman”. El diseño sonoro corresponde a Ignacio San Pedro y la iluminación a Facundo Domínguez. Entrada libre y gratuita.

Para vivir una tarde electrónica

Regresa el ciclo de música electrónica y artes Gente que no y presenta esta tarde a las 19, en el Patio del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba (Obispo Trejo 314), su primera edición de 2026 que aúna posibles diálogos con el patrimonio histórico, artístico, arquitectónico y cultural de Córdoba. En su retorno, presenta al proyecto colectivo Espora, un espacio donde fluye la música electrónica, creado en 2024. Del plano musical se encargan el Dj, sonidista y gestor cordobés Guille Arias y la riojana Romavek, proponiendo entre ambos una sesión de música electrónica orientada al minimal - house. Se suma a la propuesta una intervención de la compañía de danza teatro - inmersión La Pendiente, dirigida por Mariana Massera, que estará presentando Limen, donde participan Martina Obulgen, Isabella Mosse, Luana Yuan y Dulcinea Ponce.

Las armonías de las Bombón

El Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Leopoldo Lugones 401) destaca hoy a las 20 un concierto de música vocal a cargo del grupo Bombón, especializado en recrear la sonoridad y la estética de voces femeninas de las décadas del 40 y 50, que presenta Un viaje musical a la era dorada del Swing y el Close Harmony. Bajo la dirección de Daniela Díaz, el ensamble Bombón está integrado por veinte voces femeninas y propone al público desandar el tiempo a través de algunas de las armonías vocales más icónicas del siglo XX. Su programa es una cuidada selección que transita por el jazz, el swing y el bolero, incorporando también piezas contemporáneas adaptadas a este estilo vintage. Entrada general $10000, venta online por autoentrada.com y, desde una hora antes del evento, en recepción del CCC.