Enroque corto en Río Cuarto | Más cambios, Encuestadora. El anuncio

Más cambios | Laura, la encuestadora | Osés chusmeó el anuncio
Río Cuarto17 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

 

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Más cambios

La periodista recibía un mensaje del informante para comentarle sobre los cambios que restan en el directorio del Ente Municipal de Obras Sanitarias, cuyo nuevo presidente es Gastón Maldonado. Tal como lo anticipó Alfil a fines de marzo, el contador Matías Paloma sería el nuevo director administrativo del EMOS.

Informante: Al final, estaría confirmado lo de Paloma en el EMOS.

Periodista: Así es. En reemplazo de Jorgelina Bucciarelli, ¿verdad?

I: Le aclaro que no me consta que Bucciarelli deje el ente. Al menos no ahora. Probablemente siga ahí pero con otro rol. Pero sí, Paloma sería el nuevo director administrativo. El ¿ex? hombre del PRO…

P: Desconozco si sigue afiliado al partido. Pero creo que, cuando entró a la gestión, lo hizo en calidad del acuerdo que tiene un sector del PRO con el PJ cordobés.

I: Exacto. Recuerdo que, poco tiempo después de que asumió De Rivas, vino Javier Pretto para una reunión en la Muni. Seguramente el acuerdo se terminó de tejer ahí. En fin, aunque es alguien de perfil bajo, da la impresión de que es una persona de confianza en la gestión. Y versátil (risas).

P: Claro, primero estuvo en Transporte y después ocupó un rol en Economía. Por otra parte, ¿se sabe algo más del resto del directorio?

I: No hay nada certero aún. Pero es un comentario de pasillo desde hace mucho tiempo que, sobre todo en el gremio sanitarista, no ha caído bien el desempeño reciente del director operativo, Ramiro Congestre.

P: ¿Qué se dice?

I: Los trabajadores no han sentido el acompañamiento que se requería en lo técnico y operativo. Sobre todo en este último tiempo. Si había un momento para “lucirse”, eran estos cuatro meses después de que se fue Osés. Y no sintieron que haya estado a la altura. 

P: ¿Y qué tal la nueva conducción? ¿Cómo la ve el gremio?

I: Me consta que ha habido reuniones y todo marcha muy bien Tiene el apoyo de los trabajadores.

 

Laura, la encuestadora

El dirigente radical comentaba sobre un nuevo capítulo en la vida de la diputada Laura Soldano y sus redes sociales.

Informante: ¿Votó en la encuesta de Laura Soldano?

Periodista: ¿De qué me habla?

I: Lanzó una encuesta por sus stories de IG. “¿Vos cómo la ves?”, preguntó para ver qué opinan de la gestión del Javo. Y la gente tenía que elegir entre si estábamos mejor que antes, si estamos peor que con los K o sí, escuche esto, “suelto y confío” (risas).

P: ¿Y cómo salió?

I: Un 68 por ciento le dijo que estamos mejor y 22 por ciento que siguen confiando, evidentemente pese a todo lo malo.

P: Debe haber festejado, aunque dudo de la representatividad de esa muestra.

I: La encuestadora que encuesta entre propios, lo cual puede ser malo. Hay un 10 por ciento de los que te siguen que dice que antes estábamos mejor. ¡Atención, Laurita!

 

 

Osés chusmeó el anuncio

El informante comentaba con el periodista sobre una perlita que sucedió en medio del anuncio de Guillermo De Rivas y el recorte de su gabinete.

Informante: ¿Está en la conferencia?

Periodista: Acá. Escuchando.

I: Yo la estoy siguiendo por los vivos de Instagram y me crucé con alguien que estaba haciendo lo mismo.

P: ¿Quién?

I: Don “Juanjo” Osés, que anduvo de curioso.

P: Está bien. No lo juzgo por querer informarse.

I: Yo creo que chusmeó porque le venían diciendo que iban a anunciar a su sucesor en el EMOS.

P: Y ocurrió.

I: Debe haber insultado al aire. Tiene más ganas que nunca de ponerse a militar libertarios. De hecho, me dicen que está coordinando con Pablo Benítez y el juecismo para salir a ganarse la calle. Están convencidos de que, si militan bien el territorio, ganan por goleada. ¡Ja!

P: ¿Se ríe?

I: Me río. Ya nos iremos a encontrar con Juanjo. Aunque no creo que caminando por las calles de tierra.

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