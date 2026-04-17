De Rivas recorta su gabinete, redistribuye roles y ¿le imprime su “impronta”?

“El Municipio de Río Cuarto avanza en una reestructuración del gabinete para construir un Estado más eficiente, ordenado y cercano a los vecinos”, reza el comunicado que oficializó los cambios en el gabinete de Guillermo De Rivas, que pasó de 10 a 7 secretarías .Sin nombres nuevos pero con enroques que generaron impacto y que evidenciaron el “upgrade” de algunos funcionarios.

Uno de ellos es Gregorio Oberti, quien se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Social (área que integraba la secretaría de Desarrollo Humano) y ahora encabezará dicha secretaría (cuyo nombre ha sido cambiado por “Desarrollo Comunitario”). En tanto, Federico García (una de las incorporaciones “outsider”) dejó de ocupar el rol de subsecretario de Desarrollo Económico para subir un escalón: ahora es el nuevo secretario de Desarrollo y Promoción Local (esta secretaría también fue rebautizada).

Tras la asunción del intendente en julio del 2024, tanto Oberti como García fueron de los pocos funcionarios “no heredados” del gabinete de Juan Manuel Llamosas. Ahora, su “ascenso” podría leerse como una cuota de mayor identidad para el gabinete derrivista. En tanto, el schiarettista Roberto Koch, quien también se sumó a la gestión municipal cuando inició la era De Rivas, seguirá al frente de la secretaría de Gobierno. Lo mismo ocurre con Karin Bogni, una de las funcionarias más cercanas al intendente y quien continúa al frente de la secretaría de Gestión.

Bogni es, a partir de ahora, la única mujer con rango de secretaria en el gabinete municipal (ya no está Georgina Loser ni Araceli Isla, las otras ex secretarias que formaban parte de la primera plana del gobierno). En el caso de Isla, su área -Deportes y Turismo- pasaría a formar parte de la secretaría Desarrollo y Promoción Local.

Otro de los favorecidos fue Rafael Filippa, quien se sumó al gabinete de De Rivas en el 2024 para inaugurar la primera subsecretaría de Seguridad de la Municipalidad de Río Cuarto (área contenida dentro de la secretaría de Prevención y Convivencia). El ex comisario ahora encabeza dicha secretaría, ya que Gastón Maldonado dejará esa área para presidir el Ente Municipal de Obras Sanitarias.

El nombre de Maldonado fue uno de los que sonó con más fuerza desde la renuncia de Juan José Osés en diciembre del año pasado. Durante cuatro meses, el EMOS siguió funcionando de manera operativa y con la organización de sus propios trabajadores. Aunque su arribo al ente se hizo esperar, el funcionario (que formó parte de la mesa chica del llamosismo) ya entabló sus primeros diálogos con el sector obrero del EMOS y, de la mano de este cambio, también se moverían algunas fichas en el directorio del oficialismo.

Entre los “heredados” de la gestión Llamosas que siguen firmes en el gabinete municipal son Martín Cantoro (Obras y Servicios Públicos) y Pablo Antonetti (Economía e Innovación). Ambos ocupan el mismo rol desde que inició la gestión del ex intendente peronista en 2016.

Por otra parte, aunque aún no fue anunciado oficialmente, desde el Palacio Municipal comentaron a Alfil que el prunottista Roger Fabre (actual subsecretario de Estadísticas) se haría responsable del área de Prensa.

Desde fines del año pasado, el gobernador Martín Llaryora ha eliminado agencias y le ha bajado el rango a algunos ministerios. En una línea similar, el intendente de la Capital, Daniel Passerini, redujo su equipo de gobierno. Hasta ayer, la Capital Alterna no había tomado una medida similar pero, mientras tanto, el propio intendente había puesto en valor la reducción del personal municipal: aseguró que, luego de que más de 200 personas hayan renunciado a su puesto o se hayan jubilado, el Municipio no ha recontratado personal.

El mensaje de “eficientización del Estado” se plantea en sintonía con lo que demanda la ciudadanía en tiempos de crisis y lo que algunos sectores de la oposición (como el tribuno de cuentas del nazarismo, Yvon Tesio) había manifestado públicamente, considerando que había cierta falta de “impronta propia” en la gestión, ya que la mayor parte del gabinete era una “herencia” del llamosismo.

“Esta reestructuración apunta a consolidar un Estado más moderno, eficiente y cercano a los vecinos, priorizando la inversión en servicios, obras y políticas públicas por sobre el sostenimiento de la estructura política”, manifestaron en el comunicado oficial. El propio De Rivas aseguró que estas modificaciones irían acompañadas de un plan de reducción de gastos y afirmó que la asistencia social será una de las principales prioridades. “Tenemos inmediatez de demandas y necesitamos una gestión más ágil”, dijo el mandatario municipal.

UNRC: Aprobaron proyectos para fortalecer la educación a distancia

Los proyectos aprobados fueron presentados en la sala Pereira Pinto del Rectorado, en un encuentro que contó con la presencia de la rectora Marisa Rovera; la vicerrectora Nora Bianconi; el secretario Académico Pablo Pizzi, entre otras altas autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Los proyectos aprobados son: Prácticas matemáticas en el ingreso a la Universidad (Facultad de Ciencias Exactas); Fortalecimiento normativo para la acreditación de carreras a distancia (Facultad de Ciencias Económicas); Fortalecimiento del marco normativo y circuitos administrativos (Facultad de Agronomía y Veterinaria); Lineamientos para educación a distancia (Facultad de Ciencias Humanas); Trayecto formativo en tecnologías digitales (Facultad de Humanas); y Virtualización del ingreso, con origen en la Facultad de Ingeniería.

La evaluación de las diversas propuestas fue realizada por el equipo de gestión del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) de la UNRC, por los integrantes del Consejo Asesor de Tecnología Educativa y Educación a Distancia, por la Secretaría Académica y la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la Universidad.

El subsecretario académico, Sebastián Ruíz, dijo a Canal Universidad que “esta aprobación de los proyectos es parte de la primer fase de la Convocatoria. Hoy se hizo la presentación de los proyectos que fueron aprobados y que ya pueden comenzar a ejecutarse y con un plazo de 12 meses. Además quiero remarcar que todas las facultades han presentado proyectos”. Destacó que la propuesta surge desde el SIED que está anclado en el Área de Tecnología Educativa de la Secretaría Académica de la UNRC y que trabaja con esfuerzos integrados junto al área de Posgrado de la Universidad.

Uno de los proyectos aprobados fue el de Fortalecimiento normativo para la acreditación de carreras a distancia, cuya responsable es Daniela Concetti. La iniciativa propone consolidar el marco normativo y los procesos de evaluación y acreditación de carreras a distancia, mediante el desarrollo de procedimientos, protocolos y documentación institucional en articulación con CONEAU. Apunta a fortalecer las condiciones normativas, procedimentales e institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas para acompañar los procesos de evaluación y acreditación de carreras de educación a distancia, mediante la asistencia técnica especializada a la Unidad Académica y la producción de marcos, protocolos y documentos de respaldo alineados con la normativa vigente y con el SIED de la UNRC.

Otro de los proyectos se denomina Lineamientos para la educación a distancia, con origen en la Facultad de Ciencias Humanas, y cuya responsable es Ivone Jakob. Es un proyecto orientado a construir lineamientos políticos, pedagógicos y normativos para la educación a distancia y la virtualización, fortaleciendo las prácticas educativas en articulación con el SIED. Busca promover la construcción de un marco político, pedagógico, organizativo y de gestión para la educación a distancia y de la virtualización de la presencialidad propia de la Facultad.