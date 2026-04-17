De Loredo insiste en Seguridad; ahora va por el fin de la Guardia Urbana

El radical, que ya propuso postergar la edad jubilatoria de los policías para sumar 4.000 agentes, ahora va por el fin del programa Guardia Urbana, que fuera eje de la campaña municipal 2023.
Municipal17 de abril de 2026Felipe OsmanFelipe Osman
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El ex diputado radical, ya lanzado a la carrera de posicionamientos previa a las provinciales, empieza a mostrar la plataforma electoral con la que pretende disputar la Gobernación, si los astros se alinean y termina liderando una alianza más o menos amplia en 2027. Aunque esas son cuestiones del plazo medio, en un país en el que el medio plazo no existe.

Volviendo, entonces, a la coyuntura, De Loredo empieza a mostrar, a cuentagotas, sus propuestas. Y la cadencia tiene su razón de ser. Desde el llano, el radical tiene que maximizar el impacto de sus apariciones para mantenerse en agenda en momentos en que el radicalismo cala poco y el tándem Gabriel Bornoroni-Luis Juez se empieza a consolidarse como la alternativa opositora. Eso sí: sujetos a los vendavales de la agenda nacional.

Apalancado sobre mediciones que hace su propio equipo, el radical identifica a la Seguridad como el flanco más endeble del oficialismo provincial, y sobre él trabaja.

Semanas atrás, De Loredo salió a escena a proponer la suba de la edad jubilatoria de los policías con el objeto de incrementar, en el corto plazo, en 4.000 agentes la dotación de la Fuerza. A renglón seguido, mandó a sus legisladores a presentar un proyecto legislativo para lograrlo. 

La iniciativa que los radicales presentarían sobre tablas en la última sesión, y que luego postergaron para no perder centralidad ante el tema “naranjitas”, tiene tres ejes: la modificación de la ley 9.728, de Personal Policial, para extender a 30 los años de servicio (actualmente son 25 para el personal subalterno); la modificación de la ley 8.024, Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, para elevar en tres años la edad jubilatoria del personal policial; y un aumento salarial del 20 por ciento para los integrantes de la fuerza.

El mecanismo de financiamiento propuesto es desmantelar las agencias del cordobesismo, por un lado, y alivianar la carga de la Caja de Jubilaciones, por el otro.

El radicalismo no es ingenuo. Sabe que el Gobierno no aceptará su propuesta. Pero eso no lo desalienta de ponerla en la marquesina para generar expectativa entre los cordobeses que coinciden en la necesidad de sumar efectivos.

En esa misma cruzada, De Loredo propone ahora eliminar, lisa y llanamente, la Guardia Urbana. Un programa que fue protagonista de la campaña municipal 2023, que el radical cuestionó desde el primer momento, y que, con el tiempo, no parece haber ganado adeptos entre los vecinos de Córdoba.

Con un estilo que se ha vuelto cada vez más coloquial desde la irrupción del fenómeno libertario, el ex diputado semana que el programa "No sirve para nada y es un gastadero de plata".

Para De Loredo, el programa ha fracasado en su objetivo original, que era auxiliar a la Policía para combatir el delito. “No son policías, no tienen herramientas ni facultades para combatir la inseguridad. Es una estructura que no sirvió para absolutamente nada y que hoy le cuesta una fortuna a los cordobeses”, apunta. Luego, ilustra con números del Tribunal de Cuentas.

“Solo para el primer semestre de este 2026, la Municipalidad solicitó el pago por $1.960 millones. A este ritmo, el gasto total trepará a los $4.000 millones para mantener a los 270 becarios del programa Guardia Urbana”, enfatizó.

En suma, lo que critica es que los becarios que integran la guardia carecen de condiciones, competencias y herramientas para cumplir su cometido, ya que no sólo no son policías ni portan armas, sino que ni siquiera tienen las facultades propias de los inspectores municipales para labrar actas.

Luego de la presentación mediática, los concejales radicales ingresaron en el Concejo Deliberante un proyecto para eliminar el programa, que contó además con el respaldo de la edil del PRO Soher el Sukaría y promete sumar algunos más.

 

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