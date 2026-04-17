Milei designó a un ex funcionario de Schiaretti en Obras Públicas

Heredia, al micrófono durante su época como "pichón" de Fabián López en la gestión schiarettista.

El Gobierno nacional formalizó ayer la designación de Bernardo Bartolomé Heredia como nuevo secretario de Obras Públicas del Ministerio de Economía, cargo que asume ad honorem en reemplazo del ingeniero Luis Enrique Giovine. La medida, oficializada a través del Decreto 250/2026 publicado en el Boletín Oficial, generó una rápida lectura política en el cordobesismo: el funcionario es cordobés y construyó su carrera en la gestión provincial durante el gobierno de Juan Schiaretti, donde formó parte de una de las áreas más estratégicas del modelo provincial.

Heredia, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Recursos Hídricos como parte de los cordobesistas “convertidos” por Milei, fue elegido por el ministro de Economía, Luis Caputo, para ponerse al frente de una de las áreas más complejas del actual esquema nacional, atravesada por el parate de la obra pública y la presión sostenida de los gobernadores para reactivar proyectos paralizados en las provincias. En ese contexto, el recambio no aparece como un movimiento menor, sino como una señal que abre interrogantes sobre el rumbo que podría tomar un área que, hasta ahora, quedó relegada dentro de las prioridades del Gobierno.

El movimiento no pasó desapercibido en Córdoba. La llegada de Heredia activó rápidamente interpretaciones dentro del cordobesismo, sobre todo porque se trata de un dirigente formado en una de las políticas más emblemáticas de las gestiones provinciales: la infraestructura. En ese marco, algunos sectores comenzaron a leer la designación como algo más que un simple cambio de nombres y la vinculan con la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei intente, al menos parcialmente, reconfigurar su política en materia de obra pública con la mirada puesta en el mediano plazo.

Esa hipótesis se apoya en un dato político: la obra pública se consolidó como uno de los flancos más cuestionados de la gestión libertaria, tanto por los gobernadores —que reclaman fondos y continuidad de proyectos— como por una opinión pública que empieza a reflejar ese malestar en los relevamientos que llegan a la Casa Rosada.

En ese escenario, dentro del peronismo cordobés especulan con la posibilidad de que el oficialismo nacional avance con un esquema acotado de obras “estratégicas”, que le permita mostrar resultados sin abandonar del todo su narrativa original. Se trataría de inversiones puntuales, seleccionadas y con impacto político, especialmente si el objetivo empieza a correrse hacia la construcción de condiciones para una eventual reelección en 2027. Claro que ese movimiento también podría tener efectos colaterales en Córdoba, donde el oficialismo provincial construyó buena parte de su identidad política sobre la obra pública como herramienta de gestión en contraste con el modelo libertario.

Es en ese punto donde el nombre de Heredia cobra relevancia para algunos sectores del schiarettismo, que ponen en valor su recorrido técnico. Con pasado en la gestión de Juan Schiaretti, donde participó en el desarrollo de políticas vinculadas a infraestructura —especialmente en materia de gasoductos—, su perfil es bien considerado por dirigentes que conocen de cerca su trayectoria. “Fue un excelente funcionario. Empezó de abajo, es joven, muy capaz y con rodaje internacional”, señalaron a Alfil fuentes vinculadas a la estructura que encabezaba Fabián López en el área de Obras Públicas provincial, destacando además su experiencia en negociaciones con actores externos, su manejo de idiomas y un estilo de gestión “de perfil bajo”, poco habitual en la escena actual.

Sin embargo, esa valoración positiva convive con una lectura mucho más fría sobre el impacto real que puede tener su desembarco. “No sé si genera entusiasmo”, reconocen en voz baja, marcando una distancia entre las cualidades personales del funcionario y las posibilidades concretas que ofrece el contexto nacional. Es que, más allá del vínculo de Heredia con Córdoba, en el Panal no creen que su llegada implique un cambio sustancial en el flujo de obras o en la asignación de recursos para infraestructura.

Esa desconfianza no surge en el vacío. En el entorno cordobesista recuerdan que experiencias recientes con funcionarios provinciales que desembarcaron en la estructura nacional no derivaron en beneficios tangibles para Córdoba, lo que alimenta una mirada escéptica frente a este tipo de movimientos.

“No creo que el chancho chifle”, resumieron con crudeza. Según esa visión, el Gobierno nacional mantiene una postura estructuralmente refractaria a la inversión en infraestructura estatal, en línea con un modelo económico que prioriza el frente financiero, el desarrollo energético y el impulso de sectores como el agro y la minería. “La obra pública no entra en este esquema”, sintetizaron, y fueron un poco más allá al definirlo como un modelo “financiero, petrolero y minero, con el campo como rueda de auxilio”.