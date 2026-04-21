Derrivismo acelera contra Milei frente al avance libertario

La caída en la imagen del presidente Javier Milei, en medio de la tensión económica y social, y el avance del armado de La Libertad Avanza en Río Cuarto comenzaron a reconfigurar el tablero local. Ambos factores empujaron al oficialismo municipal a una nueva etapa política, con un giro más marcado en el tono y en la estrategia del intendente Guillermo De Rivas.

Más allá de la gestión en obra pública y el refuerzo de las políticas sociales, en el Palacio de Mójica empezó a consolidarse una lectura más confrontativa del escenario nacional. Lo que hasta hace semanas era una crítica medida, hoy muta hacia una lógica de aceleración del conflicto con el frente libertario: un endurecimiento discursivo que en Alfil ya se leía como un cambio de fase, pero que ahora encuentra condiciones políticas para profundizarse. Gradualmente, sin estridencias y con la mira puesta también en el camino al 2028.

De Rivas inició la semana con una visita a FM Radio Imperio, un espacio propicio para vincularse con vecinos de los sectores populares y exponer el momento que atraviesa su gestión, atravesada por la reorganización del gabinete y la redefinición de prioridades. Aunque en la previa se esperaban definiciones más directas respecto al presidente y al impacto de sus políticas en la ciudad, el esquema elegido mantuvo la línea que baja desde el Panal: la confrontación debe darse desde el contraste.

En el diagnóstico sobre la situación social, primó una mirada negativa. “De lo que se lleva Nación no vuelve nada”, sostuvo en relación a la caída de la coparticipación y al esfuerzo de los vecinos que, según planteó, no encuentra retribución desde la Casa Rosada. En esa línea, afirmó que Nación invierte “cero pesos” en las demandas más sensibles y advirtió que “las dificultades se potencian porque mucha gente no tiene trabajo”, al tiempo que señaló la pérdida de 1.800 puestos laborales en el último año y medio.

Aunque se aguardaba una definición más explícita en torno a la situación del PAMI —sobre todo por el involucramiento de figuras locales en la estructura libertaria—, el intendente optó por no personalizar el conflicto. Aun así, dejó planteado el problema en términos operativos: “Si un jubilado no tiene medicamentos por PAMI, va al dispensario municipal y nosotros tenemos que responder”.

En ese punto empezó a delinearse con mayor claridad el tono que busca imprimir la gestión. “El único equilibrio que buscamos es aquel que no deje a la gente a pata”, señaló, incorporando un registro más llano que apunta a reforzar cercanía con el vecino.

“La mayor demanda cae en el municipio, y tenemos que poner la cara e intentar dar respuestas”, agregó, reforzando la idea de un Estado local que absorbe el impacto del ajuste nacional. Además, aseguró que esa lógica también se traduce en decisiones de gestión, como la designación de Gregorio Oberti al frente de la nueva Secretaría de Desarrollo Comunitario.

En paralelo, el intendente buscó responder a uno de los reclamos más persistentes en la ciudad: el estado de las calles. Frente a las críticas por los baches, evitó eludir responsabilidades, pero también marcó límites. “Podríamos tener la excusa para parar todo, pero seguimos con la circunvalación, las 100 cuadras de pavimento y obras cloacales”, afirmó, y remarcó: “Nosotros no tenemos que dar excusas”.

En el Mójica, sin embargo, la mirada ya no se agota en la coyuntura. Mientras la imagen presidencial atraviesa un momento de desgaste, el espacio libertario mantiene en Río Cuarto una base electoral relevante y empieza a dar señales de organización con proyección municipal.

Los movimientos exceden lo discursivo. Desde Laura Soldano hasta Gabriel Abrile —quien se acercó al espacio en medio de la crisis del PAMI— distintos actores comenzaron a insinuar una construcción local que, con escalas intermedias como las elecciones provinciales y nacionales, apunta a disputar poder en la capital alterna.

En ese contexto, la aceleración del tono anti Milei en el oficialismo local también se explica como una jugada preventiva: marcar diferencias antes de que el armado libertario termine de consolidarse. No solo una respuesta al presente, sino un intento de condicionar el crecimiento de un adversario que ya no se proyecta únicamente como expresión nacional, sino como alternativa concreta en la política municipal.

La obra de cloacas en barrio Empleados de Comercio beneficiará a más de 500 familias

La obra de infraestructura cloacal en el barrio Empleados de Comercio de Río Cuarto continúa avanzando y se posiciona como una intervención central para ampliar el acceso a servicios básicos en la región. Según se informó oficialmente, los trabajos impactarán de manera directa en más de 500 familias, tanto de la ciudad como de la vecina localidad de Las Higueras.

El proyecto contempla la ejecución de 2.500 metros lineales de cañería de 160 mm destinados a la red cloacal, junto con la instalación de 260 conexiones domiciliarias, lo que permitirá que numerosos hogares accedan por primera vez al sistema. A esto se suma la construcción de 1.200 metros de cañería de impulsión de 200 mm, que vinculará la red con el colector ubicado en Avenida Reforma Universitaria, optimizando el funcionamiento general del servicio.

Uno de los puntos clave de la obra es la ejecución de una Estación de Bombeo Cloacal, infraestructura considerada esencial para garantizar el correcto traslado de los efluentes y asegurar la eficiencia del sistema en el mediano y largo plazo. La inversión total destinada a este proyecto supera los 2 mil millones de pesos.

Durante una recorrida por el sector, el intendente Guillermo De Rivas destacó el avance de los trabajos y remarcó el impacto social de la intervención. “Esta obra de cloacas en el barrio Empleados de Comercio ya es una realidad, beneficiando a más de quinientos hogares. Fue solicitada por los vecinos y acompañada por el gobernador Martín Llaryora, y se realiza a pesar de los tiempos difíciles”, expresó.

En la misma línea, el secretario general de AGEC, José Luis Oberto, señaló: “Estamos cambiando la vida de la gente. Significa que 500 familias de la ciudad y Las Higueras van a crecer en salud y calidad de vida”.

Por su parte, el presidente del EMOS, Gastón Maldonado, subrayó la importancia de la nueva estación de bombeo, destacando que será clave para mejorar el servicio en el sector y valoró el trabajo articulado con el Gobierno provincial.

La obra se enmarca en una serie de intervenciones impulsadas por el municipio orientadas a consolidar el acceso a servicios esenciales, con foco en el crecimiento urbano y la mejora de las condiciones de vida de los vecinos.