La estupidez humana como límite a la utopía liberal

El ser humano tiene una capacidad innata para soñar. Deja volar su mente hasta límites insospechados, llegando a todo tipo de construcciones ideales, incluyendo sistemas sociales, políticos o económicos. Muchas veces esos procesos son colectivos, dando lugar a escuelas de pensamiento y doctrinas de lo más variadas, las que en algún momento serán puestas a prueba.

Pero la realidad es mucho más dura que la imaginación, por lo que todas esas utopías encuentran un límite en el derecho natural que tiene todo ser humano para ser estúpido. La estupidez humana es el mayor freno para esos órdenes ideales que dependen de decenas de combinaciones prácticamente irrealizables en el mundo terrenal.

Cada persona elige qué cosmovisión prefiere, aunque muchas veces hay alguna que se impone como una moda entre grandes sectores de la sociedad. Como además se van sucediendo en el tiempo, la combinación de varias no es poco frecuente, de allí que la retórica de una época puede ser contradictoria con los hechos concretos de la misma.

Argentina entró hace unos años en una etapa de liberalismo o libertarianismo, en gran medida gracias a la acción del presidente en la época en la que su mayor ocupación era ser panelista. La idea de “la defensa del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión” se convirtió en la definición con la que Milei logró colar su pensamiento.

En esa visión liberal, cada individuo sabe mejor que nadie qué es lo que quiere, de allí que el mercado y la democracia (dos formas de expresión de esas preferencias individuales) son los principales pilares de esa ideología. Los economistas le agregan a todo esto la noción de racionalidad, el cálculo de costo y beneficio respecto a cualquier acción o decisión. Así, el individuo es racional y sabe qué es lo que mejor le conviene en cada momento y lugar.

Salvo cuando va a ver el rally a las Altas Cumbres. Ahí parece que no es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no hay que ponerse del lado de afuera en las curvas y merece ser tutelado por el Estado en todas sus formas.

Por definición, un accidente es algo un hecho eventual o azaroso que no se podría haber evitado y que produce un daño no intencionado. El hecho de que el piloto se haya despistado es un accidente propio de su disciplina deportiva, mientras que los heridos y la lamentable muerte son una consecuencia que podría haberse evitado si las personas allí ubicadas hubiesen seguido las más elementales leyes de la física.

Sin pretender caer con el peso de la tragedia sobre las personas involucradas, el hecho es una pequeña muestra de los límites de las doctrinas basadas en la imaginación, lo que se suma a las sucesivas capas que se sedimentan en la sociedad.

El orden socioeconómico liberal necesita de personas capaces de tomar decisiones y pagar los costos de las mismas, pero también se un Estado articulado en torno a la certeza de que hay mucha gente incapaz de protegerse a sí misma. Sin la necesidad de caer en una noción paternalista o excesiva de que se deberían haber encintado los tramos peligrosos o que la policía debería haber estado custodiando a lo largo de los recorridos de carrera, un mínimo de advertencia debería existir para tratar de que no pasen estas cosas, producto de la estupidez inherente a la condición humana, la que además se potencia con el número.

Cada tanto viene bien recordar una frase de Mitre que Félix Luna pone varias veces en boca de Roca: “Por entonces leí una respuesta de Mitre a las insensateces que le llegaban. Decía más o menos que ‘hay que tomar el país tal como Dios y los hombres lo han hecho, esperando que los hombres, con la ayuda de Dios, podamos mejorarlo’. ¡Luminoso pensamiento! Tomar el país real, con lo bueno y lo malo, sin idealizarlo —como hizo Rivadavia— ni resignarse a mantenerlo estancado —como hizo Rosas— y caminar por nuestra bárbara y atrasada Patria manteniendo el objetivo de cambiarla, transformarla, mejorarla. He discrepado muchas veces con Mitre a lo largo de mi vida política, pero esas palabras quedaron marcadas en mi memoria como el mejor recordatorio para una acción pública levantada y, a la vez, realista”.

Las personas son como son, independientemente de las construcciones teóricas, ideológicas o ideales que se haga de ellas. No se puede generalizar su bondad, su egoísmo, su racionalidad o su solidaridad -por poner algunos ejemplos- porque cada situación va a poner a prueba ese supuesto, refutándolo crudamente con un golpe de realidad.

Así, la creencia de que todos son lo suficientemente inteligentes como para saber que no se deben poner del lado de afuera de una curva dejó un saldo lamentable de personas afectadas. No sirve de nada creer lo opuesto e inundar las sierras de policías para cuidar a fierreros y borrachos, especialmente con la actual situación de inseguridad.

La gente es como es. Algunas veces es buena, otras veces mala; puede ser egoísta, pero también puede ser solidaria. Lo que nunca va a dejar de pasar es que algunos cometan estupideces, por eso nunca está de más tratar de reducir sus consecuencias acompañando con el Estado, tratando de no depender de la ayuda de un hipotético Dios para evitar las tragedias.