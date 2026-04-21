Llaryora apuesta a rol clave de la juventud para potenciar su modelo

En el proyecto político provincial del gobernador Martín Llaryora hay un capítulo importante reservado a la juventud peronista.

El jefe político de Hacemos Unidos considera clave apostar allí y empujar a los jóvenes a ocupar ciertos espacios en los que, por limitaciones generacionales quizá, al oficialismo le falta presencia. El plano digital es uno de ellos y representa todo un desafío para una fuerza política que está en permanente movimiento y que admite la necesidad de aggiornarse a los nuevos tiempos, sobre todo cuando ya superó el cuarto de siglo en el poder provincial y quiere un periodo más.

En el esquema llaryorista, estos nuevos cuadros no solo aportan la energía militante tradicional, sino que se posicionan como actores claves para modernizar la narrativa oficialista, especialmente en el territorio digital y en la cercanía con las problemáticas de los cordobeses. El Partido Justicialista atraviesa un proceso de renovación de autoridades que acompaña el recambio generacional que comenzó a gestarse hace dos años y medios cuando el ex intendente de Córdoba desembarcó en el poder central. Y en esta nueva etapa el mandatario quiere darle mayor protagonismo a la militancia juvenil.

Lo cierto es que el gobernador les pidió no perder la perspectiva del territorio pero militar ese otro plano donde el cordobesismo hoy no es tan fuerte, sobre todo en contrapunto con la tropa libertaria. Sin embargo, el consejo impartido por Llaryora a la juventud fue ahorrar los insultos y sí en cambio darle valor a ese contenido y compartir gestión provincial.

Lo hizo el sábado pasado al participar del campamento de la Juventud Peronista que tuvo lugar hasta el domingo en la localidad de Cabalango. La actividad fue organizada para militantes del departamento Capital y contó, según los organizadores, con más de 400 chicos y chicas de todas las seccionales. La actividad se enmarcó en el partido para ratificar al justicialismo como columna vertebral de Hacemos unidos. Oficiaron de anfitriones la secretaria de Juventud provincial, la legisladora Karen Acuña, junto al titular de la Agencia Córdoba Joven, José Scotto, los vocales Victoria Araya y Nahuel Escobar, entre otros. También asistieron militantes de las organizaciones JUP, el Movimiento Evita, Ponete la 10

La presencia de Llaryora como invitado central le imprimió otro tono al encuentro que apunta a desperezar la militancia, a organizarla y formarla con la mira puesta ene l ´27. De hecho, el encuentro tuvo como objetivo una formación intensiva y debate político, organización de esa narrativa oficialista en el territorio digital que necesita ordenar el llaryorismo.

Junto al gobernador estuvieron los funcionarios provinciales Paulo Cassinerio y Laura Jure, y los concejales Marcos Vázquez y Martín Simonian.

El domingo fue el turno del intendente Daniel Passerini quien asistió con los secretarios de Gobierno y Políticas Sociales, Rodrigo Fernández y Raúl La Cava respectivamente, y luego pasó el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, y la secretaria de Ambiente, Victoria Flores.

El intendente de Capital, aprovechó el aniversario de la muerte del Papa Francisco para replicar algunos de sus mensajes mientas que pidió apostar a un peronismo más humanitario y trabajar en la justicia social.