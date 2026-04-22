Fuego cruzado docente con radicales al medio

La interna de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) escala las tensiones después de la negociación por las paritarias docentes, y suma un nuevo capítulo. Durante la Asamblea Departamental, realizada el 20 de abril, se expuso que la legisladora provincial Brenda Austin habría efectuado transferencias de dinero a la cuenta de la UEPC Capital, delegación conducida por Franco Boczkowski. Austin justificó la transferencia, como una contribución que hizo ella junto a otros legisladores.

El dato, que venía circulando de manera informal, tomó volumen institucional cuando fue planteado en la Asamblea Departamental, durante la jornada en la que se llevaba a cabo la discusión por las paritarias. A partir de esa denuncia, el órgano de fiscalización gremial avanzó con un pedido formal para que se brinden explicaciones sobre una transferencia de dinero, en la que no se habló de montos.

El dato habría surgido a partir de los balances y controles anuales que se llevan adelante desde el organismo, del año 2024. Según lo expuesto, el pedido formal apunta a conocer detalles precisos sobre las transferencias: el monto, la fecha y, principalmente, el concepto bajo el cual se habría realizado.

Consultada por este diario, la legisladora Austin aclaró que efectivamente hizo una transferencia en un festival de apoyo a la lucha docente, donde hicieron una colecta entre legisladores de distintos bloques y otros ámbitos. “Fueron, si no recuerdo, mal 20 mil pesos”, envío la trasferencia correspondiente respaldando la información y agregó: “queda claro que el oficialismo ha intentado de diversos modos deslegitimar el reclamo salarial docente. Querer atacar a la conducción de la capital con algo tan ridículo como una colecta solidaria para un festival muestra la ausencia de argumentos reales”, expreso.

En la Asamblea Departamental, se apuntó también a un presunto vínculo entre la legisladora y la UEPC Capital, a partir de un proyecto de ley presentado por Austin, titulado "Cláusula de Garantía Salarial Docente de la Provincia de Córdoba". El texto, presentado en 2026, amplía una iniciativa anterior, del año 2024, también denominada Cláusula de Garantía Salarial Docente, ingresado a la Legislatura.

La vinculación entre la legisladora y la UEPC Capital, es cuestionada porque en los fundamentos de ese proyecto, respalda su propuesta con datos del Observatorio del Salario Docente de UEPC Capital, organismo que se posiciona en las antípodas a la conducción del gremio provincial, y en un informe conjunto del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) elaborado con UEPC Capital.

El pedido de la Asamblea Departamental se da en el marco de una tensión creciente en la interna entre la UEPC provincia, encabezada por Roberto Cristalli, y la fracción de izquierda, que conduce la UEPC capital, liderada por Boczkowski.

La conflictividad en escalada no terminó con el cierre de las paritarias, sino que continúa avanzando con denuncias cruzadas y sobre todo, con episodios de tensión y violencia. Los hechos de violencia efectuados presuntamente por miembros de la delegación capital ya han sido denunciados en la Justicia, y se encuentran en manos de la fiscalía a cargo del fiscal Guillermo Gonzáles. A estas denuncias, según se conoció, se le sumarán otras otras, vinculadas a otros hechos de violencia, que se habrían efectuado en las delegaciones del interior provincial.

En ese escenario, la aparición de este dato agrega un nuevo frente de conflicto, con derivaciones aún abiertas. La crisis en el gremio de la UEPC es profunda y empieza a arrastrar a otros actores por fuera de lo partidario gremial y el impacto político ya comenzó a sentirse.