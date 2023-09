Por Bettina Marengo

El oficialismo en el Senado quiere sesionar hoy con un temario extra large que incluye, entre otros proyectos, la reforma del Impuesto a las Ganancias, que está con media sanción de Diputados, la ley de Alquileres, también con media sanción y con nuevo dictamen aprobado, más cercano a los inquilinos, la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, también en revisión de la cámara baja, y los pliegos de 33 jueces federales (iban a ser 75), entre ellos la camarista Ana María Figueroa, a quien la Corte Suprema de Justicia jubiló y a la que el Frente de Todos quiere mantener en su cargo. Entre los pliegos no hay jueces federales para la provincia de Córdoba, pero sí un magistrado cordobés para Chubut: Nicolás Baronetto, hijo del dirigente de derechos humanos Miguel “Vitín” Baronetto.

Como sea, el FdT busca que Figueroa permanezca en la Cámara de Casación que integran Diego Barroetaveña y Daniel Petrone y que recientemente reabrieron las causas Hotesur- Los Sauces y Memorándum con Irán donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está investigada.

La sesión especial fue convocada por la vicepresidenta para las 14 de hoy e incluye proyectos “capta quórum” que son iniciativas de senadores que no están en el Frente de Todos, como el “Programa Nacional Remediar” de la sanluiseña María Eugenia Catalfamo y el proyecto para reducir la tarifa eléctrica en Entre Ríos, autoría de Eduardo Kueider. Los dos integran el bloque Federal de cinco, donde está la cordobesa Alejandra Vigo, cuya posición en cuanto a quórum y voto no trascendió aunque desde el entorno del intendente de Río Tercero, el radical Marcos Ferrer, creen probable que acompañe la creación de la Universidad, como hicieron los cordobesistas en la Cámara de Diputados. Por lo demás, el bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti votó dividido en Ganancias, pero los más cercanos al Panal rechazaron la iniciativa de Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria, que elimina el impuesto para los trabajadores de sueldos hasta 1,7 millón mensuales. En Alquileres, los cordobesistas acompañaron la media sanción impulsada por Juntos por el Cambio y Vigo no anunció si cambiará la postura, a pedido de las agrupaciones de inquilinos.

Cerca de Ferrer también estiman que Luis Juez va a ir por la afirmativa en cuanto a la Universidad para la ciudad. La otra senadora cordobesa, Carmen Alvarez Rivero, le confió a Alfil que está “haciendo lo imposible para que no haya sesión”, posición que mantendría todo Juntos por el Cambio, aunque hay que ver cómo procesa la decisión Evolución, espacio radical que lidera Martin Lousteau y al que pertenece el intendente Ferrer. La cuestión ya tensionó a Juntos por el Cambio en la cámara baja, donde solo dos diputados del PRO votaron a favor de la Universidad, Oscar Agost Carreño y Héctor Baldassi. Tras el voto afirmativo de los radicales cordobeses, Mauricio Macri dijo que el “populismo es contagioso”, lo que encontró duras respuestas en Córdoba.

Lo cierto es que el oficialismo tiene 31 senadores y necesita 37 para iniciar la sesión en la que quiere darle un espaldarazo a Massa con la sanción del impuesto a las Ganancias y lograr torcerle el brazo a la Corte con la jueza Figueroa, considerada amigable para con CFK. En principio ya cuenta con el apoyo de Alberto Weretilneck, gobernador electo de Río Negro, Magdalena Solari Quintana, de Misiones, y de la riojana Clara Vega, cada uno con un monobloque. Más allá de la posiciones de Catalfamo y Kueider, el bloque Federal que preside Guillermo Snopek, senador por Jujuy enfrentado al gobernador Gerardo Morales y molesto con Massa por haberse la foto conjunta en Salta, le dijo a este diario que era “difícil” el tema del quórum, y que el espacio se reuniría al cierre de esta nota para evaluar las decisiones.