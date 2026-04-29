De Loredo, ausente en el armado opositor por la Intendencia

Mientras los aprestos de las distintas fuerzas políticas parecen dirigidos, casi con exclusividad, a competir por la Gobernación, el match por la Intendencia -que prima facie luce mucho más asequible- no cautiva la atención de la oposición. O, al menos, no de los jugadores más consolidados del espectro opositor.

Hoy, Martín Llaryora ya está lanzado por la reelección, De Loredo ya está lanzado (meses) por el Centro Cívico, y Gabriel Bornoroni, aún sin decirlo con todas las letras, no oculta su intención de competir por la Provincia; aclarando, este último, que la única y absoluta prioridad siempre será la reelección de Javier Milei. Y aunque Luis Juez parece absorbido por un rol cada vez más complementario a la figura del Presidente del Bloque Libertario, tampoco ha colgado los guantes.

Pero mientras los grandes jugadores pretenden el poder provincial, la carrera por la Intendencia parece cada vez más anárquica.

Esto no es un problema para el oficialismo, que tiene en carrera a Miguel Siciliano, Juan Pablo Quinteros, Marcelo Rodio, Myriam Prunotto, Juan Domingo Viola y Héctor Campana. Para el oficialismo el desafío es gestionar. Desde el poder, la interna se ordena con relativa facilidad. Pero para la oposición las cosas son distintas.

En el radicalismo hay incluso más pretendientes a la Intendencia: Juan Negri, Javier Bee Sellares, Dante Rossi, Sergio Piguillem, Soledad Carrizo, un candidato por Línea Córdoba que los angelocistas todavía no quieren develar, Alejandra Ferrero y contando. Y hasta aquí, sólo hablamos de la UCR. Falta saber qué imaginan los dirigentes del PRO, que balcanizado como está bien podría engendrar candidaturas múltiples. Falta el juecismo. Y ni hablar de los libertarios, que ya dieron por verificada en las urnas su tesis de que los candidatos no importan cuando la marca tracciona.

El próximo 25 de mayo la coalición de núcleos internos radicales bautizada Viva Córdoba invitará a De Loredo y a Marcos Ferrer a tomar parte de la celebración del día patrio. Indirectamente, la invitación también será a perfilarse en la definición de un candidato por la Intendencia. Aunque es poco probable que los dirigentes se den por aludidos.

Es que la premura con la que el ex diputado radical se ha definido por la Gobernación no se corresponde con su pasividad en el plano municipal. Los deloredistas podrán contestar que esa no es su pelea, pero errarán. Ejercer el liderazgo exige algo más que circunscribir el propio accionar a los propios objetivos. Hay que mojarse. Hay que ordenar el partido.

Y no cabe aquí la coartada de que es demasiado temprano, porque al momento de levantar la mano para anotarse a la Gobernación no lo fue.

El peronismo ha demostrado capacidad de tracción en el sprint final de la campaña, lo hizo en 2023, y ya empieza a demostrar que guarda un resto para el sprint final de la gestión, con convenios de cooperación y licitaciones solventadas con fondos provinciales para levantar la capital en el último tramo de la administración de Daniel Passerini. Ganar la capital no será el trámite que la oposición imaginaba si no perfila, con alguna antelación, una propuesta y un candidato.

Ahora bien, ¿y los libertarios? La Libertad Avanza tiene un hándicap. En primer lugar, no ha adelantado aún una candidatura a la Gobernación. Pero, además, sus aspiraciones se asientan cien por ciento en la marca. No aspiran a construir una candidatura, aspiran a rentabilizar una escudería. Y aunque sus dirigentes no hablan de un candidato a la Intendencia, los antecedentes y los militantes señalan a Gonzalo Roca.