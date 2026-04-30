Post reforma laboral | Llaryora con trabajadores en Río IV y charla de Julián López con Jerónimo

Parte de los gremialistas que participaron en el congreso por los 80 años de la Gremial San Martín, en Villa Giardino.

Martín Llaryora quiere celebrar el 1 de mayo rodeado de trabajadores. Lo hará en Río Cuarto, este viernes, con un locro en el obrador de la Circunvalación de la ciudad del sur provincial, donde busca reunir parte de los mil operarios que ocupa lo que la Provincia “vende” como la obra pública en marcha más grande del país. Empleo y obras, la foto perfecta en tiempos de aumento de desempleo y recesión. Antes de ese acto, del que participará el intendente local, Guillermo de Rivas, buena parte del gabinete y la dirigencia gremial riocuartense, el mandatario va a asistir a un desfile en la ciudad de Laboulaye, cabecera del departamento Roque Sáenz Peña, el único de la zona sur que el oficialismo ganó en 2023.

Algo de todo esto le adelantó Llaryora a la CGT Regional Córdoba y a las delegaciones del interior a las que invitó el viernes pasado al Panal, en lo que fue la primera reunión oficial luego de la reforma laboral que impulsó el presidente Javier Milei y tuvo el apoyo (con quórum y votos) del cordobesismo. La audiencia había sido pedido por el triunvirato local integrado por el Edgar “Titán” Lujan (Camioneros), Rubén Urbano (UOM) y Ricardo Lopez (ATSA), aunque luego sólo el primero asistió al convite. Los otros dos argumentaron viajes. De parte del Gobierno estuvo, además de Llaryora, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián Lopez. No participó Omar Sereno, el secretario de Trabajo que parece que pese a la distancia con el sanfrancisqueño se quedará en la función.

Fue todo un poco raro porque la Provincia recién difundió la novedad el lunes, el mismo día que llegó a Cordoba Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la CGT nacional y que más cercanía tiene con el llaryorismo. Jerónimo llegó a Córdoba invitado por la Gremial San Martín que conduce Inés Pastorino, que festejó sus 80 años de existencia con un congreso que se realizó el martes en la sede gremial de Villa Giardino. De la central nacional también estuvieron Pablo Flores (Aefip), Nahuel Chancel (Petroleros) y Marcelo Pariente (Motoqueros).

Jerónimo habló el lunes con Julián López, que se quedó con una buena impresión del dirigente “generacional” que funge de pata moderada y centrista de la central obrera nacional. Conversaron de la “modernización” laboral y de la unidad del movimiento obrero, premisa que el dirigente del gremio del Vidrio bajó con énfasis en el encuentro de Villa Giardino. El ministro y el gremialista le dedicaron tiempo no solo a la situación de los trabajadores y al desempleo sino también al escenario político en Córdoba y a nivel nacional. En 2025, Jerónimo se mostró cerca del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, hoy precandidato presidencial del peronismo nacional que va a necesitar el apoyo del PJ cordobés. Llaryora no va a definir nada de lo nacional hasta después del comicio provincial en el que buscará su reelección.

Jerónimo no es solo el triunviro más cercano a Llaryora (con quien se frustró una reunión antes de la sanción de la reforma laboral, en la que también iba a estar su par Jorge Sola (Seguros), porque el Panal se molestó por la trascendencia que tomó), sino que también se lo vincula con el influencer evangélico Dante Gebel. Hay una propiedad transitiva ahí, los tres se reunieron con los tres.

La cercanía con Gebel (anche con el gobernador) es una red flag gigante para gran parte de la CGT Córdoba que no está integrada a la Regional y a la cual el vidriero le habló de unidad de los trabajadores mediterráneos. Varios de sus dirigentes estuvieron en el congreso de la Gremial San Martín, como Sergio Castro, del SEP. De la Regional participaron los conductores Urbano y Luján,, Emiliano Gramajo (Aoita), entre decenas de nombres. No asistió el “sanitario” López, el tercer secretario general. Su referente nacional, Héctor Daer, miembro de la CGT nacional, está armando la visita de Kicillof a La Falda el segundo viernes de mayo, para participar del congreso nacional de FATSA (Federación de Trabajadores de la Sanidad). Este diario anunció el dato ayer en primicia. Hasta lo que se sabe, Daer no habló con el Panal previamente.

Hubo miradas de inteligencia entre algunos de los presentes al encuentro de la Gremial San Martín cuando Jerónimo criticó la reforma laboral hoy judicializada por la CGT nacional. Después de todo, el dirigente tiene sus vínculos con quienes apoyaron en el Congreso la sanción de la ley que necesitaba el presidente Javier Milei para mostrar ante el FMI. “La unidad no es fácil, para nada”, señaló un dirigente que no asistió al encuentro serrano.

Pero hoy se hará una excepción, admitió. Las dos CGT locales y las dos CTA acordaron una única marcha para conmemorar el Dia del Trabajador: llegarán juntos al Patio Olmos pero partirán separados, una metáfora. A las 11 de la mañana, la Regional saldrá de la sede histórica de la calle Chacabuco y la “disidente” de General Paz y Colón.