Gesto cordobesista para Adorni con Llaryora en reunión con Karina

En uno de los peores momentos del gobierno de su hermano el Presidente, Karina Milei reunió a un grupo de gobernadores aliados y dialoguistas en torno a la Mesa Federal Minera que se creó en el marco del 11° Congreso de la Minería que se lleva a cabo en la provincia de San Juan. Martín Llaryora fue de la partida junto a sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Catamarca, Raúl Jalil, de Mendoza, Marcelo Orrego, de Jujuy, Carlos Sadir, y el local Marcelo Arreglo.

La Libertad Avanza no le dejó a Llaryora la exclusividad de la representación de Córdoba porque también viajó a San Juan el diputado nacional y jefe de bloque libertario en la cámara baja Gabriel Bornoroni, que emerge como futuro competidor del sanfrancisqueño para la Gobernación. Si no fuera por la cantidad de referentes del sector minero y de empresarios, la Mesa fue casi una cita de la escudería karinista pero sin el malogrado jefe de Gabinete Manuel Adorni. Estuvieron los primos Menem, Lule y Martin, y el ministro de Justicia Mahiques, además del ministro del Interior, Diego Santilli.

Adorni, cuya mala hora es el goce del Panal porque resta chances electorales a los libertarios, recibió un gesto generoso de parte del cordobesismo, que fue para Karina, la dueña de la lapicera: ninguno de los seis diputados que responden al Panal puso su firma en el pedido de interpelación del jefe de Gabinete presentado por la oposición no K en la cámara baja. Generoso pero condicionado el gesto. En el llaryorismo dejan entrever que si bien no hubo acompañamiento a la iniciativa del socialista santafesino Esteban Paulón y del ala dura del bloque Provincias Unidas (también firmó Natalia de la Sota), la postura de los cordobesistas podría cambiar en la sesión, con colaboración para el quórum de 129 o con votos para llevar al funcionario al recinto. Una puerta abierta como para demostrar cuánto valen los seis votos del PJ cordobés en Diputados. Una lógica que aplica al último berretín de Karina, la reforma electoral con eliminación/suspensión de las PASO, que la hermana presidencial ordenó empezar a tantear entre los bloques cercanos pese a que los números no son favorables al oficialismo. Hasta lo que pudo saber este diario, no hubo charla a solas entre la secretaria General de la Presidencia y el mandatario provincial.

“Habrá que ver qué hacen cuando llegue al recinto” el proyecto sobre Adorni, especulan cerca del sanfrancisqueño, con el convencimiento de que la opinión pública ya condenó al vocero y que a nadie le importa si hay o no interpelación.

Un hermano a la distancia

Llaryora mide la estrategia frente a un oficialismo nacional que le empieza a hacer saber que en 2027 va a poner un candidato fuerte para pelear por la Gobernación. Bornoroni lo deja trascender. Cuenta con que opere en Rodrigo de Loredo el “principio de realidad” y se sume sin condiciones a la Alianza La Libertad Avanza que conforma con el senador Luis Juez. ¿Los Menem, escuderos de la hermana Karina y de buen diálogo con el radical, serán los constructores de la humildad?

Cada uno con su diario a medida, los llaryoristas dan por hecho lo contrario: que De Loredo escindido de la mesa libertaria será el tobogán para la reelección de su jefe. Cuentan con tener ayuda del “hermano a la distancia”, como designan a Mauricio Macri, para que acompañe al exdiputado a rearmar una suerte de Juntos por el Cambio por fuera del esquema violeta. El hecho de que el PRO Córdoba no esté bajo el mando del ex presidente sino del larretista Oscar Agost Carreño, enfrentadísimo a Macri, no parece ser un obstáculo difícil de sortear para el Panal. Agost fue aliado en Diputados y es cercano ahora como legisladsor. Tampoco que la otra pata del PRO sea la diputada Laura Rodríguez Machado, cabecera provincial de Patricia Bullrich, a la que vieron efusiva con Macri en la cena de la Fundación Libertad y a la que sospechan dispuesta a marcar distancia con Milei para no caer ella. “Hay espacios que hacen política, otros que van por el poder: nosotros somos de los segundos”, garantizó un paladar negro del peronismo gobernante. “Otros hacen poder y negocios, eso es Macri”, abundó.

Lo que dijo Llaryora en San Juan

En su participación en la Mesa de la Minería, el gobernador provincial destacó que “más de 200 empresas cordobesas ya integran el clúster de la Minería provincial, vinculado a petróleo, gas y minería”. Llaryora reclamó igualdad de condiciones para la industria nacional frente a competidores extranjeros y sostuvo que “el desarrollo minero debe generar empleo, innovación y crecimiento en las provincias”.

“En Córdoba apostamos al desarrollo minero y tenemos nuestras empresas industriales y de servicios preparadas para asistirlo”, sostuvo, y recordó que en 2014, siendo ministro de Industria, cuando impulsó la creación del Clúster del Petróleo, Gas y Minería, “eran 13 empresas; hoy superan las 200, lo que demuestra el potencial de nuestra industria para abastecer proyectos estratégicos”, señaló.