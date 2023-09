Para Juez, Milei es ingenuo porque no ve el peligro del PJ

Por Alejandro Moreno

El senador Luis Juez declaró ayer que Javier Milei no advierte los riesgos que corre en caso de ganar la Presidencia, porque no tendrá el respaldo político necesario para enfrentar el carácter “destituyente” del peronismo.

En una entrevista con radio Rivadavia, Juez dijo que el candidato a presidente de La Libertad Avanza no tiene la fuerza política para resistir al kirchnerismo.

“Si con un importante espaldarazo político nuestros errores permitieron la vuelta del kirchnerismo, ¿te imaginás lo que significa Milei sin un intendente, sin un gobernador, con un puñadito de senadores porque puede tener en el máximo de los casos siete u ocho, con 30 diputados?”, preguntó. “Nosotros que tenemos 35 senadores, 120 legisladores, nos costó un ojo de la cara dar debate”, recordó antes de ingresar al recinto de la Cámara de Senadores, donde habría actividad después de muchos meses.

Según Juez, los peronistas “hoy se frotan las manos, se relamen porque lo ven (a Milei) con un nivel de fraglidad absoluta, y el peronismo cuando no gobierna es totalmente destituyente, los tipos no se bancan no ser gobierno”.

“Si a un tipo con espaldas, con experiencia, con gobernadores, se la hacen difícil, imaginate con un montón de imprudentes. Hay una altísima cuota de ingenuidad de Milei”, consideró.

Al analizar la situación política de la alianza que lleva como candidata presidencial a Patricia Bullrich, señaló que “estamos en el peor momento en medio de dos demagogos”, por Javier Milei y el kirchnerista Sergio Massa.

Juez sostuvo que Milei “le habla a los enojados en este país, que son millones porque tienen motivos para estar enojados; cómo no van a estar enojados si ven que sus hijos no tienen futuro, si son pobres aún teniendo un salario fijo todos los meses, no tienen perspectiva, no tienen esperanza”. “Hagamos el esfuerzo que hagamos, nuestros hijos se van a frustrar en este país”, protestó.

“Estamos en medio de dos tipos que en una carrera de mentirosos, aparece Milei y dice vamos a dolarizar la economía. Los tipos están ahí porque están descreídos, porque la política se les cagó de risa, porque los políticos se enriquecieron, y del otro lado lo tenés a Massa que no tiene límites, está en una carrera desenfrenada”, manifestó. Puntualmente de Massa anotó que es sorprendente que el ministro de Economía pueda ser candidato con 140 por ciento de inflación anual y más del 40 por ciento de pobres.

Respecto de lo que sucede en la provincia de Córdoba, donde Bullrich fue tercera en las PASO, a contramano de la historia reciente de Juntos por el Cambio, que es muy fuerte en las elecciones nacionales en el distrito, indicó que cuando él fue candidato a gobernador se superó la barrera de los 800 mil votos, y ahora no se alcanzó la de los 500 mil.

“Tenemos que hablarle al votante de Juntos por el Cambio y pedirle que nos dé esa oportunidad. La interna nuestra se prolongó tanto en el tiempo y fue tan salvaje, que la gente nos pedía que nos peleáramos y nosotros hicimos todo lo contrario. Entonces en ese momento la gente pensó: este guaso que se peina con cuete (por Milei) me está hablando a mí”, ironizó. “Córdoba era un escenario natural de Juntos por el Cambio, pero la gente se desdibujó”, agregó.

Para Juez, ahora hay que “ir uno por uno y es una tarea titánica, porque es muy difícil cuando la gente toma una decisión”.

“En un país donde la demagogia es el combustible que te hace ganar elecciones, quedamos hablando de prudencia, y contame quién gana una elección hablando de prudencia, mesura: no vamos a hacer esto porque descalza el presupuesto, no vamos a votar esto porque es una locura que le va a traer problemas al próximo presidente…”, recitó. “¿Quién gana prometiendo prudencia?”, volvió a preguntarse.