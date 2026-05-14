Farías, el “león” herido y temor de efecto dominó

“Me siento traicionado por Toviggino”, fue una de las tantas sórdidas y melancólicas frases que disparó el hombre fuerte de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Rufino Farías, luego de presentar su renuncia indeclinable como miembro del Consejo Federal de AFA. Y eso que meses atrás aplaudía y acompañaba a la gestión de Claudio Tapia, mandamás del fútbol argentino, cuando anunciaban la llegad de la APP de AFA PLAY, sistema gratuito para ver las categorías de ascenso y de la Selección, además de fomentar y convocar a más de 500 dirigentes del interior del país en aquella recordada reunión en la cancha de básquet del club Instituto.

Aquella gestión fue tomada como un acto de lealtad de Farías sobre Tapia pero puntualmente para respaldar a un Toviggino agobiado por las denuncias y las persecuciones de la Justicia y del Gobierno Nacional. Raro

Y ahora, al sentirse “puenteado”, no consultado y evadido de decisiones, pone a la Liga como escudo en su defensa, pero también quedó expuesto en debilitamiento, en un torneo local que tampoco soporta algunos de sus manejos, directrices unilaterales y otros vericuetos que no lo dejan bien parado.

Farías, ¿En retirada o recalculando?

¿Por qué se siente herido el gran Emeterio? Es que Argentino Peñarol accedió a pura gestión a la invitación y licencia para disputar el premio de participar en el próximo Regional Amateur, sin la anuencia de la Liga. Ni de Farías, obviamente, quien por años digitó campeonatos y reglamentos a base de hierro. Ahí llega el argumento de que la Liga no convalida la llegada del club de Argüello a ese torneo, porque por méritos deportivos quedó en la puerta al perder la final del torneo Provincial contra Argentino de Marcos Juárez.

Vale decir que en ese certamen muchas licencias son arbitrarias, por amistad o vínculo o intereses y también como favores políticos, eso es imposible negarlo. Como también lo es el hecho de que muchas veces los clubes de la Liga se quejan abiertamente que hay favoritismos a equipos, con arbitrajes y designaciones, para llegar a esa instancia de competencia nacional. Y que a eso, lo dictamina la vara de Farías, dependiendo el momento y su humor.

De hecho, algunos auguran una rebelión y efectó dominó: clubes de la Liga se manifestarían en contra de Farías por sus supuestos manejos y favoritismos y su conducción verticalista. Por cierto, ¿el presidente de la Liga, Alejandro Fernández, no dice nada? Y en otro frene de batalla, aparecen los números y las finanzas del ente rector del fútbol cordobés. No tardaron en llamar la atención la parte de la liquidación final como saldo del partido Talleres-Boca Juniors y la importante porción que llegaron a las arcas de la Liga: 40 millones de pesos. Por cierto, ¿Cuántos millones habrán ingresado por el clásico Talleres-Belgrano?.

Atentos: el nombre fuerte de esta etapa es precisamente el de Argentino Peñarol: Sergio Fittipaldi, de vasta trayectoria sindical, titular del gremio de Soelsac (limpieza), quien formó parte de las listas en los candidatos peronistas y aledaños en las últimas elecciones y quien hasta supo enfrentarse con el poderoso gremio del Surrbac, con Saillén al frente de batalla.

Eso no quita que a su vez, Farías en un manotazo de ahogado, siga buscando esquirlas, describiendo este episodio como “un tema político” y que involucre al presidente de Instituto Juan Manuel Cavagliatto en la negociación con el Concejo.

Entonces, ¿A qué viene el alarido de Farías? Que Peñarol no tenía los méritos deportivos que carece de ese derecho, que la Liga debería definir modo y consenso de esa plaza. Sin embargo, las gestiones que hizo un vocal de ese club (no, no es familiar ni nada nada del titular de Estudiantes de Río Cuarto).

¿Y entonces que pasa con Cavagliatto? Mientras posa en fotos con Gianni Infantino, presidente de FIFA, en el Congreso CONMEBOL en Quito (Ecuador) acompañando a “Chiqui” Tapia (¿No era que no podía salir más del país?), queda en claro que está disputando otros torneos dirigenciales, no en la Liga local.

Manotazos, debilitamiento, heridas, temor de efecto dominó en su tropa en la Liga, parece que Farías hoy tiene otros frentes de qué ocuparse. Su liderazgo supremo de casi tres décadas no está en peligro pero ya no es tan invulnerable.