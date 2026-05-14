José Luis Daza en Córdoba: "Argentina tiene el mejor panorama en décadas para un crecimiento de largo plazo"

En el marco de un nuevo ciclo de coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba este jueves 14 de mayo de 2026, el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, presentó un balance optimista sobre el rumbo del programa económico ante el empresariado local. Acompañado por el presidente de la institución, Manuel Tagle, y el economista Guido Sandleris, el funcionario aseguró que el país atraviesa un momento bisagra donde las piezas del esquema financiero comienzan a alinearse para garantizar prosperidad sostenida.



Durante la apertura del encuentro, Manuel Tagle subrayó que la Argentina transita una etapa de ajuste necesaria para sanear la estructura económica. El directivo fue enfático al señalar que los crecimientos serán "asimétricos" y que el Estado no debe auxiliar permanentemente a sectores desiguales para evitar caer en políticas "proteccionistas y populistas". Según Tagle, el mercado resolverá las distorsiones, obligando a los empresarios a invertir y competir mediante la eficiencia y la tecnología. Asimismo, manifestó su optimismo basado en datos concretos, como el superávit comercial de 11.000 millones de dólares alcanzado en 2025.



Por su parte, José Luis Daza sostuvo que el programa económico actual ofrece el mejor escenario para el crecimiento de las últimas décadas. El viceministro resaltó la importancia de haber logrado el orden de las cuentas públicas en los primeros meses de gestión, lo cual fue complementado por reformas estructurales como la Ley Laboral y la Ley de Glaciares, diseñadas para fomentar el empleo y atraer capitales.

En el plano financiero, Daza destacó la resiliencia del esquema cambiario, que mantuvo sus bandas de flotación pese a shocks externos. Además, puntualizó que desde enero de este año la tasa de interés sufrió una caída de 25 puntos, un movimiento clave para "sanar el sistema financiero y restablecer el crédito" en el país.

Uno de los puntos más destacados de la disertación fue el avance del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Daza informó que ya existen 14 proyectos aprobados que representan más de 27.000 millones de dólares, mientras que otros 36 proyectos presentados podrían sumar inversiones por 100.000 millones de dólares adicionales. A este flujo de capitales se suma una fuerte acumulación de reservas internacionales, con el Banco Central comprando divisas a un ritmo equivalente a 20.000 millones de dólares anuales.

Finalmente, el viceministro concluyó que el camino hacia la prosperidad depende de la integración global. En ese sentido, celebró la eliminación de miles de trabas burocráticas y la baja de aranceles. "Nos estamos abriendo al mundo y está dando resultados", sentenció el funcionario ante el auditorio cordobés.