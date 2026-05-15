Con Zona Fría en la hornalla, el cordobesismo evita el caso Adorni

La agenda parlamentaria dejó esta semana dos debates sensibles para el oficialismo nacional, aunque el cordobesismo eligió claramente dónde pararse. Mientras el Gobierno consiguió desactivar la sesión impulsada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la situación de su patrimonio y la investigación judicial que lo rodea, los diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora y con Juan Schiaretti a la cabeza empiezan a enfocar todos los cañones en otro frente: la posible marcha atrás de la Ley de Zona Fría, una “ecuación explosiva” ante la llegada del invierno y nuevas subas del servicio.

La Libertad Avanza evitó que se sesione esta semana para abordar la agenda Adorni. Pero ayer ingresó el pedido del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, para convocar a sesión el próximo 20 de mayo, con eje principal en la denominada Ley Hojarasca. Allí —afirman desde Provincias Unidas— el oficialismo intentará también meter el proyecto que modifica Zona Fría y, aunque la iniciativa podría caerse por falta de apoyos, los cordobesistas anticipan que irán con todo para defender la ley frente a una reforma que, aseguran, dejaría a 670 mil usuarios de Córdoba sin subsidio al gas. “Es un tema urgente”, reflexionan mientras algunos sectores buscan mantener la atención en el patrimonio del jefe de gabinete de la Nación.

El foco comenzó a desplazarse hacia la discusión energética que se abrió el martes en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. Allí, el oficialismo avanzó con el despacho que busca revertir la ampliación de la Ley de Zona Fría, el régimen que otorga descuentos de hasta el 50% en las tarifas de gas para regiones de bajas temperaturas. El nuevo esquema dejaría afuera a unos 1,6 millones de usuarios en todo el país, mientras que 1,8 millones continuarían dentro del programa de Subsidios Energéticos Focalizados, con descuentos superiores al 75% durante el invierno.

En Córdoba, el impacto sería particularmente sensible y en esa línea se van a mover los diputados, con Schiaretti a la cabeza. Pero el argumento esbozado en las últimas horas desde Provincias Unidas también apunta a la sospecha política detrás de la maniobra del Gobierno nacional. “¿No será que el Gobierno quiere regularizar las cuentas de algunas empresas del AMBA para luego venderlas?”, sugirió el diputado Carlos Gutiérrez en un posteo en la red social X, en clara alusión a las versiones sobre la situación de EDENOR y EDESUR. El riocuartense integra la comisión que debatió el tema junto a Juan Brugge.

En ese escenario, las bancas alineadas con Llaryora parecen haber encontrado un tema más rentable para confrontar con Milei que la disputa alrededor de Adorni, un terreno que genera incomodidad y donde en el Panal eligieron mantener distancia. A diferencia del caso del jefe de Gabinete —más asociado a la rosca porteña— Zona Fría le permite al cordobesismo hablarle de manera directa a su electorado y recuperar un discurso ligado a la defensa del interior productivo y de la clase media cordobesa frente a decisiones tomadas desde Buenos Aires.

De hecho, los diputados cordobesistas eligieron evitar el tema Adorni y dejar que corra por fuera de los canales legislativos, en un contexto donde incluso perdió fuerza el pedido de interpelación impulsado por Esteban Paulón. “No interrumpas al enemigo cuando se está equivocando”, la frase que parece definir este momento del cordobesismo en torno a la polémica.

“AMBAcentrismo”

La reacción cordobesista por Zona Fría aparece como respuesta a una narrativa libertaria que empezó a instalar que el régimen beneficia a sectores de ingresos altos. En ese sentido, el diputado Gutiérrez, uno de los referentes de la cruzada cordobesista contra el “AMBAcentrismo”, señaló: “Resulta ofensivo escuchar a representantes del oficialismo decir que este subsidio ‘les llega a usuarios de piletas climatizadas’, cuando claramente la normativa dice lo contrario”. Asimismo, calificó de “poco creíble” el efecto derrame al que apunta Nación con esta medida, apuntando que el Gobierno nacional “no tiene sensibilidad social”.

El diputado también buscó reforzar la idea de una Córdoba previsora en materia energética y diferenciarse del discurso libertario. “Córdoba no mantiene deudas en esta materia. Con la gestión de Juan Schiaretti, Córdoba construyó 3.200 kilómetros de gasoductos troncales con una inversión de mil millones de dólares, adelantándose a los futuros desarrollos gasíferos”, afirmó.

En paralelo, el oficialismo nacional intenta encuadrar la discusión dentro de la lógica de la “batalla cultural” que suele acompañar cada debate por subsidios o asistencia estatal. La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado defendió esa postura durante el plenario. “Esto no es cuestión de subsidio sí o subsidio no. Estamos definiendo que el subsidio llegue a los que más lo necesitan, a los sectores vulnerables”, señaló. Además, cuestionó la infraestructura gasífera cordobesa y sumar un componente provincial a un debate atravesado por la lógica preelectoral rumbo al 2027. “Es una mentirosa”, respondieron desde la bancada cordobesista.

La pelea recién empieza, pero en el Congreso ya leen que el reclamo tarifario puede convertirse en uno de los dolores de cabeza más incómodos para la Casa Rosada en el interior productivo, justo cuando el invierno empieza a golpear el bolsillo.