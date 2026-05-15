Dólar Oficial
--
Reuters · Real Time
Dólar Tarjeta
--
Reuters · Real Time
Dólar Blue
--
Reuters · Real Time
Dólar MEP
--
Reuters · Real Time
Contado c/Liqui
--
Reuters · Real Time
Riesgo País
496
Reuters · Real Time

Llaryora y Passerini endurecen para exponer a Milei

El cordobesismo empezó a consolidar una nueva etapa en su relación con la Casa Rosada. Tanto el gobernador Martin Llaryora como el intendente capitalino Daniel Passerini endurecieron sus discursos desmarcándose en los últimos días del modelo Milei, con un eje central, puesto en denunciar el retiro de recursos nacionales a la provincia, pero al mismo tiempo garantizando que Córdoba seguirá sosteniendo los servicios.
Provincial15 de mayo de 2026Carolina BiedermannCarolina Biedermann
passerini llaryora

El cordobesismo empezó a marcar una estrategia que hasta hace algunos meses transitaba con mayor cautela. Tanto el gobernador Martín Llaryora como Daniel Passerini empezaron a despegarse del Gobierno nacional, mostrarse como el espacio que sostiene el funcionamiento del Estado en medio del ajuste libertario que empezó a profundizarse en el interior, apuntando especialmente al recorte de recursos nacionales y al corrimiento del Estado nacional en áreas sensibles como salud, transporte, discapacidad, asistencia social y obras.

En un escenario donde los gobernadores y los intendentes empiezan a coordinar reclamos por fondos retenidos por Nación, el oficialismo cordobés busca instalar una idea concreta y tangible: mientras la Casa Rosada ajusta, Córdoba sostiene y no suelta la mano.

El planteo apareció con fuerza en Villa María, donde Llaryora inauguró una escuela policial y un centro de salud mental, aunque la agenda institucional quedó rápidamente atravesada por un discurso político mucho más profundo. El gobernador habló de “abandono”, cuestionó el retiro del Estado nacional y aseguró que la Provincia funciona como un “búfer de contención” para evitar que “la crueldad” del ajuste impacte de lleno en los vecinos.

“Nos negamos a dejar solos a los cordobeses”, remarcó Llaryora en una frase que empieza a transformarse en línea discursiva. Allí enumeró los frentes donde Córdoba debió salir a cubrir vacíos nacionales: transporte interurbano, medicamentos, discapacidad, universidades y atención sanitaria.

Al mismo tiempo hay un punto que se repite como mantra y tiene que ver con el caso Marcos Juárez en donde en septiembre habrán elecciones, ciudad que se transformó en un símbolo político para este año.

El gobernador volvió a mencionar el caso de los jubilados afectados por el cierre de prestaciones del PAMI y remarcó que la Provincia debió ampliar hospitales, contratar médicos y reorganizar derivaciones para contener la crisis.

Mientras la Nación aparece asociada al recorte, la Provincia intenta mostrarse como garante de servicios básicos. El mensaje no apunta únicamente a la coyuntura económica; también tiene lectura electoral.

El endurecimiento discursivo no quedó solamente en el discurso provincial. Passerini también comenzó a exhibir un perfil más nacional y federal, articulando con intendentes de distintas provincias frente al ajuste de la Casa Rosada.

En Rosario, durante la conformación del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), el intendente capitalino firmó un documento contra la administración libertaria. Allí los jefes comunales acusaron al Gobierno nacional de financiar el equilibrio fiscal “con el despojo a provincias y municipios” y reclamaron por la retención de fondos destinados al transporte, educación y discapacidad.

“No somos observadores de la crisis: somos quienes garantizamos que el transporte circule, que los hospitales atiendan y que el tejido social no se termine de quebrar”, plantearon los intendentes en uno de los párrafos más duros del documento.

La declaración también apuntó contra la concentración de recursos nacionales y exigió la redistribución de los ATN y del impuesto a los combustibles. Según detallaron, durante el primer cuatrimestre de 2026 el Gobierno nacional acumuló fuertes incrementos en esa recaudación sin transferir fondos al interior para transporte ni mantenimiento de rutas.

En el Centro Cívico observan que el conflicto entre Nación y las provincias ya dejó de ser exclusivamente fiscal. Entienden que empieza a convertirse en una discusión política sobre quién sostiene efectivamente el funcionamiento cotidiano del Estado.

En esa construcción, el mensaje empieza a repetirse con precisión, y Córdoba decide que no va a dejar de prestar servicios aunque Nación se retire.

Te puede interesar
ilustra-gutierrez-y-llaryora-fuego-maximo-y-minimo

Con Zona Fría en la hornalla, el cordobesismo evita el caso Adorni

Gabriel Marclé
Provincial15 de mayo de 2026
Los diputados alineados con Martín Llaryora comenzaron a concentrar el fuego en el intento libertario de recortar el esquema de subsidios al gas. La discusión podría afectar a más de 670 mil usuarios cordobeses y abre un nuevo frente de contraste con Javier Milei. La interpelación a Adorni no entra en la agenda cordobesista.
ilustra-casting-a-uñac-x-llaryora

Llaryora habilitó a Uñac en Córdoba: vendría en mayo

Bettina Marengo
Provincial14 de mayo de 2026
El gobernador arma su juego nacional en las presidenciales del 2027 pero lo subsume a sus necesidades para la reelección en las elecciones provinciales que serían en mayo. El sanjuanino pidió conversar con Llaryora pero en principio la idea es que lo reciba Facundo Torres como presidente alterno. El Panal evalúa participar en una interna del PJ contra los K o en una interna de un armado de centro con Macri adentro.
Lo más visto
montero1

Montero, la espada más filosa del Gobierno provincial

Felipe Osman
Provincial14 de mayo de 2026
Con la venia del gobernador, la funcionaria lidera los cuestionamientos que la gestión dirige al Gobierno Nacional. Ante la caída sostenida de los ingresos, la “reserva” en rojo y Milei redoblando el ajuste, llega el momento de encontrar un complemento a la gestión: la política.
ilustra-casting-a-uñac-x-llaryora

Llaryora habilitó a Uñac en Córdoba: vendría en mayo

Bettina Marengo
Provincial14 de mayo de 2026
El gobernador arma su juego nacional en las presidenciales del 2027 pero lo subsume a sus necesidades para la reelección en las elecciones provinciales que serían en mayo. El sanjuanino pidió conversar con Llaryora pero en principio la idea es que lo reciba Facundo Torres como presidente alterno. El Panal evalúa participar en una interna del PJ contra los K o en una interna de un armado de centro con Macri adentro.