Vigo y Juez reconocieron al IAAF, Alvarez Rivero le dio la espalda

Los senadores cordobeses Alejandra Vigo y Luis Juez coincidieron en uno de los temas más conmovedores de los últimos tiempos en Córdoba, el hallazgo en el predio de La Perla de los restos de 17 personas que habían sido desaparecidas por la dictadura militar, que se suman a los otros 12 grupos de huesos que habían sido desenterrados el año pasado. Con firma conjunta, presentaron un proyecto de declaración que expresa “su más profundo reconocimiento a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)” que estuvo a cargo de las excavaciones en la zona de Loma del Torito ordenadas por el juez federal N° 3 Miguel Hugo Vaca Narvaja, a quien la iniciativa senatorial no nombra en ningún momento. El Senado, con apoyo del PJ, de la UCR, y La Libertad Avanza, avaló tratar sobre tablas el proyecto, lo que se iba a suceder anoche, al cierre de esta nota, al finalizar la sesión. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, intentó evitar que el tema se tratara en la sesión de ayer, dedicada a los pliegos de sesenta nuevos jueces federales, pero no logró el objetivo.La votación por la habilitación del tratamiento quedó con 69 votos a favor y una abstención.

La tercera senadora por Córdoba, Carmen Alvarez Rivero, compañera de bloque de Juez en la Alianza La Libertad Avanza, no firmó el proyecto y se abstuvo de acompañar el tratamiento sobre tablas porque, según le dijo a este diario, está en desacuerdo con la redacción del texto. “No coincido con la redacción”, respondió la ex PRO hoy libertaria, sin precisar qué parte de la redacción la incomodaba. La votación por la habilitación del tratamiento quedó con 69 votos a favor y una abstención.

Según comentaron fuentes viguistas, la senadora redactó y luego invitó a Juez a firmar. En Córdoba las cosas no suelen ser tan institucionales y pacíficas entre cordobesistas y juecistas. El 24 de marzo pasado, cuando se cumplieron 50 años del golpe cívico-militar, el oficialismo provincial y el Frente Cívico organizaron recordatorios por separado, y desde el llaryorismo hubo críticas al senador por su alineamiento a la presidencia de Javier Milei, un reconocido negacionista.

El proyecto es idéntico al presentado en la cámara baja por el exgobernador de Córdoba y diputado Juan Schiaretti, junto a parte del bloque de Provincias Unidas, el mismo día que Vaca Narvaja oficializó los nombres de las víctimas identificadas en la sede de Tribunales Federales.

Entre ellas, el exmandatario destacó a la abogada laboralista Graciela Doldán, viuda del sindicalista y jefe montonero José Sabino Navarro, a quien Schiaretti conocía de la militancia de de los 70. El ex mandatario inauguró en Córdoba el apoyo gubernamental a las políticas de Memoria Verdad y Justicia, algo a lo que su antecesor José Manuel de la Sota le había esquivado. De la UCR, Ramón Mestre (padre) también aportó lo suyo: el Nunca Más Córdoba se imprimió en la vieja imprenta municipal con su aval.

En la Cámara de Diputados, el proyecto de acompañamiento al IAAF tuvo la firma de los otros cinco cordobesistas y de siete legisladores más de Provincias Unidas. La iniciativa, además, destaca “la colaboración técnica y el compromiso” del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y del Equipo de Geología Forense de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y pide al estado nacional que sostenga el financiamiento al EAAF. En este caso, tampoco se menciona al juez federal que ordenó el operativo.