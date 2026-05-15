En rechazo al proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada, convocan a movilización

La Asamblea Ni Una Menos Córdoba, junto a familiares y víctimas de abuso sexual infantil y violencia de género, convocó a una concentración este viernes 15 a las 10:30 frente al Polo de la Mujer para manifestar su rechazo al proyecto impulsado en el Congreso por la senadora Carolina Losada sobre “falsas denuncias”.

La convocatoria tendrá lugar en la sede ubicada en Entre Ríos 680 y busca también respaldar a las trabajadoras del Polo de la Mujer, en medio de reclamos por precarización laboral, bajos salarios y falta de recursos.

Desde la organización sostienen que el proyecto representa “una nueva afrenta a las mujeres y diversidades” y cuestionan que pueda utilizarse para “perseguir y disciplinar a madres protectoras denunciantes de abuso sexual en las infancias y violencia de género”.

En el comunicado difundido, remarcan además que “las falsas denuncias alcanzan apenas el 1%”, según datos citados del equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y advierten sobre el impacto de los recortes presupuestarios y discursos que, aseguran, “niegan e invisibilizan la violencia patriarcal”.

También solicitaron una audiencia formal con autoridades provinciales y con la secretaria de Género, Claudia Martínez, para trasladar sus demandas e inquietudes.