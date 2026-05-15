En rechazo al proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada, convocan a movilización
Provincial15 de mayo de 2026Redacción Alfil
El proyecto impulsado por la Senadora Carolina Losada sobre las falsas denuncias de abuso sexual es fervientemente rechazado por la Asamblea Ni Una Menos y se convoca a reclamar frente al Polo de la Mujer hoy a las 10.30 horas.
Redacción Alfil
Te puede interesar
Gabriel MarcléProvincial15 de mayo de 2026
Los diputados alineados con Martín Llaryora comenzaron a concentrar el fuego en el intento libertario de recortar el esquema de subsidios al gas. La discusión podría afectar a más de 670 mil usuarios cordobeses y abre un nuevo frente de contraste con Javier Milei. La interpelación a Adorni no entra en la agenda cordobesista.
Llaryora y Passerini endurecen para exponer a Milei
Carolina BiedermannProvincial15 de mayo de 2026
El cordobesismo empezó a consolidar una nueva etapa en su relación con la Casa Rosada. Tanto el gobernador Martin Llaryora como el intendente capitalino Daniel Passerini endurecieron sus discursos desmarcándose en los últimos días del modelo Milei, con un eje central, puesto en denunciar el retiro de recursos nacionales a la provincia, pero al mismo tiempo garantizando que Córdoba seguirá sosteniendo los servicios.
Vigo y Juez reconocieron al IAAF, Alvarez Rivero le dio la espalda
Bettina MarengoProvincial15 de mayo de 2026
Los senadores firmaron un proyecto que avala la tarea de reconocimiento de los desaparecidos en La Perla similar al que Schiaretti y otros diputados presentaron en Diputados. La tercera senadora dijo que no estaba de acuerdo con “la redacción”.
Juez fortalece su alianza con Bornoroni y gana presencia territorial
Gabriela YalangozianProvincial15 de mayo de 2026
El Frente Cívico profundiza la sintonía con Bornoroni y ya confirmó la presencia de Luis Juez en el acto de Alto Alberdi del sábado. Sin instalar una candidatura, consolida una agenda en el interior y amplía su despliegue territorial
La tragedia es el Estado de cartón pintado
Javier BoherProvincial15 de mayo de 2026
El incendio en una casa de Salsipuedes expone con crudeza lo que pasa cuando se privilegian la publicidad y la pose sobre la gestión
José Luis Daza en Córdoba: "Argentina tiene el mejor panorama en décadas para un crecimiento de largo plazo"
Redacción AlfilProvincial14 de mayo de 2026
El viceministro de Economía disertó en la Bolsa de Comercio local, donde destacó el impacto de las reformas, la llegada de inversiones millonarias a través del RIGI y la consolidación del superávit comercial.
Lo más visto
Con Zona Fría en la hornalla, el cordobesismo evita el caso Adorni
Gabriel MarcléProvincial15 de mayo de 2026
Los diputados alineados con Martín Llaryora comenzaron a concentrar el fuego en el intento libertario de recortar el esquema de subsidios al gas. La discusión podría afectar a más de 670 mil usuarios cordobeses y abre un nuevo frente de contraste con Javier Milei. La interpelación a Adorni no entra en la agenda cordobesista.
El PJ, el juecismo, y una fracción radical potenciaron a los “naranjitas”
Felipe OsmanMunicipal15 de mayo de 2026
El Concejo sancionó una ordenanza que mantiene a los naranjitas y a las cooperativas, digitaliza y encarece el pago, otorga amplias facultades reglamentarias al Ejecutivo y posibilita una significativa expansión del estacionamiento medido. No hubo soluciones para el problema central: el control.
Llaryora y Passerini endurecen para exponer a Milei
Carolina BiedermannProvincial15 de mayo de 2026
El cordobesismo empezó a consolidar una nueva etapa en su relación con la Casa Rosada. Tanto el gobernador Martin Llaryora como el intendente capitalino Daniel Passerini endurecieron sus discursos desmarcándose en los últimos días del modelo Milei, con un eje central, puesto en denunciar el retiro de recursos nacionales a la provincia, pero al mismo tiempo garantizando que Córdoba seguirá sosteniendo los servicios.
Enroque corto | De la encuesta que ilusiona al schiarettismo a las reuniones clave de Carrizo
Redacción AlfilEnroque Corto15 de mayo de 2026
La encuesta que entusiasma a los schiarettistas | Maqueda mide el salto | Renovación de autoridades en pausa | Carrizo se reúne con legisladores
Juez fortalece su alianza con Bornoroni y gana presencia territorial
Gabriela YalangozianProvincial15 de mayo de 2026
El Frente Cívico profundiza la sintonía con Bornoroni y ya confirmó la presencia de Luis Juez en el acto de Alto Alberdi del sábado. Sin instalar una candidatura, consolida una agenda en el interior y amplía su despliegue territorial