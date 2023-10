Por Gabriel Marclé y Julieta Fernandez







“Driving miss Patry”

La periodista recibía un mensaje del informante del PRO, quien le adelantaba que el dirigente del PRO Córdoba Sur y candidato a diputado nacional, Julián Chasco, se encontraba en Santiago del Estero horas antes del debate presidencial.

Informante PRO: ¿Preparada para ver el debate esta noche (por ayer)?

Periodista: Pizza y debate. Es el plan.

I PRO: Excelente. Entonces le agrego un dato de color. Chasco está en Santiago del Estero junto a Patricia (Bullrich) porque va a estar entre su grupo de asesores. Como sabrá, él está en el grupo del equipo técnico de Patricia y la asesora en particular en cuestiones agropecuarias. Pero a veces es chofer también. Ayer (por el sábado), se lo vio en unas imágenes de algunos noticieros televisivos. Estaba en modo chofer de Pato, fue una escena muy “Driving miss Daisy” (risas).

P: Buen dato ese. No se puede negar que Chasco ha ganado terreno entre el equipo de los más leales de Bullrich.

I PRO: Es que el grupo del PRO Córdoba Sur viene haciendo un trabajito de hormiga en los últimos años. La semana pasada la acompañamos en varias actividades que tuvo en su paso por la provincia. Quizás no se dice mucho pero somos uno de los espacios más activos en esta campaña, al menos en el sur. Muchos radicales siguen enfrascados en el “post interna” y hasta parecen resignados

P: Entiendo su punto pero, ¿usted es optimista? Con tanto vaticinio de un posible balotaje entre Milei y Massa…

I PRO: No le voy a caer con el cassette y decirle que tenemos buenas expectativas. Pero de ahí a tirar la toalla es otra cosa. A la apatía de los ciudadanos de la que tanto se habla, hay que sumarle el desgano de muchos dirigentes. Y eso es algo que debiera alarmarnos bastante.

Llaryorismo se arma en la región

El periodista recibía un mensaje de su informante respecto a una reunión que tuvo lugar la semana pasada en la capital cordobesa.

Informante: No sé si sabía, pero el jueves hubo una reunión de la mesa chica de Martín Llaryora con dirigentes de su región. El gobernador electo no estuvo porque iba camino a Italia.

Periodista: No estaba al tanto. ¿Qué dirigentes estaban?

I: Me matan si le paso un nombre. Pero puedo decirle que fueron intendentes electos, algunos en funciones, gremialistas y dirigentes del departamento Río Cuarto.

P: ¡Qué miedoso! ¿No confía en mí?

I: No quiero dejar cabos sueltos, eso pasa (risas). Pero le aviso que el objetivo de esa reunión fue empezar a amar el departamento de cara a lo que se viene. Eso tiene que ver con lo político, pero especialmente con la gestión. Con esto quiero decirle que se está empezando a armar el futuro Centro Cívico de la capital alterna.

P: Eso intuía. ¿Y ya hay definición de nombres?

I: No tengo ese dato, pero en base a algunos de los que estuvieron, le puedo decir que están cerca. No hay dudas de que la sede regional del Gobierno provincial va a tener un fuerte cambio, con una impronta llaryorista. El gobernador electo está armando su propia dirigencia y seguro algunos nombres sorprenderán. Pero eso seguro se va a saber después de las presidenciales.

P: ¿Por qué dice eso?

I: Porque algunos de los nombres que están en este armado todavía están involucrados en la campaña. ¿Me entiende?

P: ¿No juegan para (Juan) Schiaretti?

I: Eso mismo. Si hay dirigentes militando a Sergio Massa e incluso a Patricia Bullrich, me parece que no es momento para presentarlos públicamente.







“No lo borren a Calleri”

En una charla distendida, bien de fin de semana, el periodista conversaba con el dirigente peronista sobre la carrera por la Municipalidad y la situación de algunos dirigentes.

Periodista: ¿Cómo ve el camino al 2024? Parece que están acomodándose algunas cosas.

Dirigente: Yo siento que están todos convencidos de que es así, pero que en la política no se puede estar tan confiado. Mucho menos cuando falta tanto.

P: ¿Falta tanto? Me parece que a usted el tiempo le pasa demasiado lento (risas).

D: Créame, todavía quedan algunas sorpresitas. Le doy un ejemplo, lo de Agustín Calleri. ¿Acaso todos no lo están dando fuera de carrera?

P: Tengo entendido que ya no está compitiendo para la pole.

D: Bueno, si es así no entiendo por qué todavía lo están midiendo. Entiendo que no le dan mal los números y que, mientras tenga eso, sigue compitiendo. El otro día salió en las fotos de la caminata por la inclusión y, le aseguro, se sigue moviendo como un futuro candidato a intendente. No creo que esté fuera de juego, así que no lo borren a Calleri.

P: Veo a lo que va usted, pero me parece lógico que se muestre el secretario de Deporte. Es uno de los funcionarios más populares y con más acción dentro del Ejecutivo. Pero tal vez eso también tenga que ver con dar un salto.

D: ¿Tiene data?

P: Se hablaba de que podría subir a Provincia.

D: Le confirmo que se está hablando de eso en el interior del peronismo. Pero tengo la idea de que es una de las posibilidades, no la única. La valía de Calleri en la gestión también suma para lo que viene en 2024. Si (Juan Manuel) Llamosas se queda hasta el final de su gestión, los que entraron con él también deberían hacer lo mismo. Aunque está muy difícil…

La planta “fantasma”

El informante llegaba a la cronista con un dato sobre la situación de la planta de tratamiento de plástico, ubicada en calle Godoy Cruz.

Informante: Me dicen que la planta de tratamiento de plástico está medio abandonada. Por no decirle, “planta fantasma”. Incluso se está corriendo la bola de que se deberían algunos meses de alquiler y que no estaría funcionando como tal hace tiempo.

P: A mitad de año hubo cambios en el gabinete. ¿Tendrá que ver con eso?

I: Desconozco si esto venía pasando cuando (Gustavo) Dova estaba en Desarrollo Social o si fue en medio de la transición. Ahora está (Ricardo) Rojas al frente.

P: ¿De dónde viene el dato de lo del alquiler?

I: Del sector privado. Puntualmente, dicen que la Fundación Social no estaría pagando el alquiler del lugar. Pero más allá de eso, los propios recuperadores urbanos ya venían planteando algunas cuestiones sobre la planta. Particularmente lo de que no estaría funcionando. Sin ir más lejos, en agosto, un recuperador urbano dijo en LV16 que la planta ayudaba a regular un poco los precios de los materiales. Escuche usted misma (envía audio). Dice que la planta “existía” y que aparentemente ahora está cerrada porque no habrían renovado el contrato de alquiler del espacio.