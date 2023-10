Por Gabriel Silva

A horas del primer debate presidencial en Santiago del Estero, el PRO tuvo su scrum con la reunión del Consejo Nacional del partido que se hizo ayer en las instalaciones del coqueto Belgrano Athletic en ciudad de Buenos Aires. Allí, los dirigentes del espacio amarillo se enteraron de los dardos que disparó en Alfil (ver aparte) el senador Luis Juez por la performance de la candidata Patricia Bullrich en el primer cara a cara con sus rivales.

Y no hubo muchas sorpresas en el PRO acerca de los comentarios que hizo el excandidato a gobernador por la exposición de la mujer halcón en Santiago. “No me sorprende, no están las cosas bien entre ellos”, dijo una persona que formó parte del encuentro en el club porteño y que conoce parte de los enojos entre la candidata y Juez.

“No están bien desde hace algunos días. Ella siente que lo impuso en su armado Nicolás (Massot) y él cree que Patricia sigue confiando y cerrada más con Laura (Rodríguez Machado) y (Damián) Arabia”, agregó la fuente que pidió reserva absoluta.

En el PRO, además creen que Juez se está tratando de despegar del resultado de octubre para empezar a pensar más en su reconfiguración como referente opositor en la provincia. Por eso, el enojo del líder del Frente Cívico ante la moderación de Bullrich para con el gobernador y candidato presidencial, Juan Schiaretti.

Igual, lo que salió a reclamarle Juez a la candidata de Juntos, no dista mucho de lo que piensan también algunos amarillos que estuvieron con la mujer ayer en el Belgrano Athletic. Y que, también, comparten grupo de WhatsApp en el que se habían marcado algunos lineamientos para el debate en Santiago.

“Se armó un grupo y ella, una vez que terminó el debate, reconoció que se había equivocado en un cruce. Que había tenido un error. Nadie salió a respaldar esa autocrítica que había reconocido ella. Otros, sí lo hacen y saben que faltó vehemencia en el debate con temas como (Silvina) Batakis, (Martín) Insaurralde o la misma Cristina (Fernández de Kirchner), reconoció ayer un integrante del PRO. Y agregó: “sobre todo porque la primera impresión es fuerte y no se la puede dejar pasar”.

En paralelo, hay dirigentes que reconocieron que “fue una buena noticia que no haya hecho más agua”. “Hay que agradecer que no haya estado más errática y pasó lo peor con los ejes de DD.HH. y Economía. Se equivocó también al decir que se sentía mal”, algo que también comentó ayer en el encuentro nacional.

Por último, la parte llena del vaso estuvo en el encuentro de ayer. Donde, creen algunos, se recuperó la mística con la presencia de muchos dirigentes del interior, además de las intervenciones de Horacio Rodríguez Larreta y del expresidente Mauricio Macri. El primero de manera personal, el segundo por Zoom.

Después de la arenga, y de haber arropado a la candidata del partido –hoy para algunos más importante que la alianza-, algunos empezaron a planear la próxima escala cordobesa, donde la hoja de ruta marca mucho recorrido por el sur provincial. “Ahí están los votos que debemos salir a buscar”, se entusiasmó una persona del PRO cordobés ayer.