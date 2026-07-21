MesaChica | Juan Pablo Quinteros: "Hoy la gente vota personas de carne y hueso, dirigentes que gestionan"

Redacción Alfil

En la entrevista, uno de los ejes de la conversación fue la política aplicada sobre naranjitas y limpiavidrios. Quinteros sostuvo que el objetivo fue recuperar el orden en el espacio público y diferenció la solidaridad con quienes necesitan ayuda de las situaciones de coerción que, según afirmó, sufrían muchos automovilistas. También consideró que el debate sobre los naranjitas "se sobredimensionó", aunque defendió la necesidad de regular la actividad y recordó que muchos trabajadores fueron incorporados a cooperativas. "Una cosa es ayudar a quien necesita trabajar y otra muy distinta es permitir que alguien se apropie del espacio público y condicione al vecino", afirmó.

El ministro también puso el foco en la realidad de las fuerzas de seguridad. "Tenemos que seguir mejorando el salario de nuestros policías porque les estamos exigiendo cada vez más", reclamó. Y también advirtió que el contexto económico repercute directamente en los niveles de inseguridad: "Cuando hay más pobreza, más exclusión y más dificultades económicas, también aumenta la conflictividad y la inseguridad".

En otro tramo de la entrevista se refirió al caso Agostina y defendió el accionar de la Policía durante la búsqueda de la joven. Aseguró que la fuerza actuó conforme a los protocolos y destacó el rápido esclarecimiento del hecho.

Consultado sobre los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial, Quinteros valoró el operativo desplegado en Córdoba. Explicó que el Ministerio había previsto una convocatoria masiva y destacó que el dispositivo permitió contener las celebraciones sin mayores incidentes. "Sabíamos que podía haber más de 200 mil personas en las calles y planificamos el operativo en función de ese escenario".

Finalmente, evitó confirmar una candidatura para las elecciones de 2027, aunque reconoció que recibe muestras de respaldo de distintos sectores y reiteró que hoy su prioridad es la gestión. "No estoy pensando en candidaturas. Mi responsabilidad hoy es gestionar el Ministerio de Seguridad y seguir dando respuestas a los cordobeses", cerró.