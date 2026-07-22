Enroque corto | Peronismo, libertarios, la UCR y Bancarios al frente

Diplomas peronistas al norte

El PJ provincial quedó conformado y tuvo su primera reunión y su primera acta en la que se establecieron las autoridades y las comisiones. Ahora viene la primera actividad partidaria ya en el marco de la precampaña electoral.

Informante: Arranca nomás la entrega de diplomas a todas las autoridades departamentales y de circuitos. Mucha presencia de Facundo Torres, el presidente alterno, aunque hay quienes esperan que esté presente en algún que otro acto el gobernador.

Alfil: Tal vez, Llaryora quiere un partido activo que mueva algo. Quien seguramente irá será Brandán, ¿no? Ahora tiene a cargo el área de Gobierno. ¿Por dónde empiezan?

I: Por el norte provincial, por los departamentos más peronistas de la provincia, ja. Es en breve, pero aún no hay fecha.

A: Avise, siempre este tipo de movimientos deja alguna perlita interesante.

Los libertarios de Marcos Juárez van con Escobar y el PL

El Partido Libertario va con Juan Carlos Escobar como candidato, en representación de los libertarios.

Informante: Mientras Bornoroni parece no jugar en Marcos Juárez, el Partido Libertario va con candidato propio. Se llama Juan Carlos Escobar.

Alfil: En el interior me parece que tiene más representatividad el PL que LLA.

I: Absolutamente. LLA se ha nacionalizado tanto que ha perdido territorialidad. Este candidato se lanzó el 5 de junio en el Club municipal. Es comerciante. Él empezó con La Libertad Avanza, militando para que Milei sea diputado y luego Presidente. Pero le pasó como a todos los libertarios de cuna. Lo apartaron. Escobar es libertario puro, y en el interior se conocen sus orígenes.

A: ¿Sigue cosechando viudas, Milei?

I: Si lo quieres llamar así, está bien. Yo creo que el liberalismo puro está en el PL, a lo demás, lo dejo a su criterio

La UCR mete otra ficha judicial

El periodista llamó a su informante radical para ver en qué andaba la Legislatura. No se fue con las manos vacías.

Alfil: Estimado, ya sé que la Legislatura no destaca por su hiperactividad en estos días pero… no quería perder la costumbre de llamarlo para ver en qué anda.

Informante Legislativo: Querido. Ja, ja… Desde hace tiempo nos tienen planchados, pero nosotros nos arreglamos para meter algún contragolpe cuando podemos.

A: Lo único que le voy a pedir es que omita las metáforas futboleras… no estamos para eso.

I.L.: Lo tomo. Escuche, vamos a meter un pedido de informes por Maximiliano Budracco. ¿Sabe quién es?

A.: ¿El acusado por el femicidio de Rocío Belén Gómez en Santa María de Punilla?

I.L.: El mismo. El pedido de informe dice… escuche:

1) Informe el órgano jurisdiccional, el magistrado interviniente, la fecha y acompañe copia de la resolución que otorgó la libertad condicional a Maximiliano Baudracco. 2) Informe la fecha de otorgamiento, los fundamentos, el tiempo de condena restante y las condiciones impuestas para acceder a la libertad condicional. 3) Informe las denuncias penales, por violencia familiar o de género registradas antes y durante la libertad condicional, las medidas adoptadas y si fueron comunicadas al Juzgado de Ejecución Penal. 4) Informe si Baudracco cumplió las obligaciones de la libertad condicional, detallando presentaciones, incumplimientos y actuaciones labradas. 5) Informe si se comunicaron incumplimientos o irregularidades que justificaran revisar la libertad condicional y qué medidas se adoptaron. 6) Informe las actuaciones de control realizadas por el Juzgado de Ejecución Penal para verificar el cumplimiento de la libertad condicional. 7) Informe el régimen de control del Patronato del Liberado y si fue cumplido durante la libertad condicional de Baudracco…

A.: ¿Qué esperan encontrar?

I.L.: Quién, es la pregunta. Si no nos equivocamos, es el mismo juez de ejecución que en el caso Grasso… esto va a traer cola. Acuérdese lo que le digo.

La advertencia de La Bancaria

Las cinco seccionales de La Bancaria en Córdoba decidieron pasar de las advertencias a la acción. Tras denunciar incumplimientos de acuerdos, precarización laboral, tercerizaciones, cierre de sucursales y falta de respuestas de la conducción del Banco de Córdoba, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización e inició un plan de lucha que comenzará con asambleas el próximo viernes 24 de julio. El conflicto amenaza con escalar si la entidad no abre una instancia de negociación.

Informante: La Bancaria dejó de hablar de "preocupación" y empezó a hablar de "plan de lucha". Cuando un gremio usa esa expresión es porque entiende que el diálogo está agotado. El comunicado difundido este martes va mucho más allá. Habla de promesas incumplidas, contrataciones externas millonarias, precarización laboral, eliminación de cajeros, cierre de sucursales y hasta cuestiona el modelo de gestión del presidente Raúl Paolasso. La conducción sindical busca instalar que el problema ya no es únicamente el bolsillo de los trabajadores, sino la conducción del banco y la calidad del servicio que reciben los cordobeses.

Alfil: El conflicto empieza a profundizarse, entonces.

I: Exactamente. Las asambleas del viernes son apenas el primer movimiento. El mensaje es claro: si no aparecen respuestas concretas, las medidas de fuerza irán subiendo de intensidad y el Banco de Córdoba volverá a convertirse en un foco de conflicto político y gremial.