Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Se arma el nuevo foro de intendentes UCR

El periodista recibía el dato de su informante en el radicalismo sobre una importante reunión que tuvo lugar en el cierre de la semana pasada.

Informante: Tengo algo para chusmearle. No creo que lo sepan muchos. Tiene que ver con el Foto de Intendentes Radicales.

Periodista: ¿Qué pasó con ellos? Imagino que se viven tiempos de definición.

I: Por ahí viene la cuestión. Resulta que el viernes se reunieron los intendentes en un hotel de Río Cuarto, para ver cómo sigue la organización en base a los tiempos que se vienen. Los juntó el de Almafuerte, Ruben Dagum, y hubo asistencia perfecta.

P: ¿Pero se discutió algo en particular?

I: Más que nada la organización para las nacionales, ponerse de acuerdo en un plan conjunto y ver cómo se sigue después de eso, sea cual sea el resultado. Pero también se habló de cómo se repartirían las autoridades después que Ariel Grich asuma como legislador. Hubo uno que se postuló para la presidencia.

P: ¿Quién?

I: El intendente de Vicuña Mackenna, Roberto Casari. Se tiró el lance, pero la reacción no fue la esperada. Tenía expectativas de contar con el apoyo de sus colegas, pero hay varios motivos por los que le cuesta encontrar apoyo y unanimidad en el resto del Foro.

P: ¿Por qué?

I: Primero, no cayó bien en el pago chico esta especie de auto proclamación para conducir el grupo de intendentes. Y segundo, porque en Córdoba saben que muchos intendentes del departamento, inclusive algunos socios cercanos, participaron de la reunión que hace un tiempo convocó Martín Llaryora.

Schiarettismo, ¿se acerca a Nazario?

El periodista dialogaba con uno de sus informantes en el peronismo local sobre el encuentro entre Adriana Nazario, apuntada como precandidata a intendente de la ciudad, y dirigentes del schiarettismo que están a cargo del Centro Cívico de Río Cuarto.

Periodista: A ver si usted me ayuda a encontrarle la vuelta a una lectura de algo que pasó hoy. ¿Vio que Adriana Nazario estuvo en la entrega de créditos Vida Digna?

Informante: Sí. De hecho, estuve siguiendo los acontecimientos de cerca. No me llamó la atención tanto como a usted, por lo visto. ¿Qué quiere que expliquemos?

P: Explicar no, pero entender un poco como viene la rosca. Si Nazario estaba allí, era por la continuidad de un programa que le viene bien a la campaña presidencial de Juan Schiaretti. Pero me dicen que antes estuvo reunida con la gente del Cívico. Ahí es cuando empiezo a sospechar.

I: Concuerdo con sus sospechas. Básicamente, puede que el schiarettismo esté más cerca de Nazario que de cualquier otro precandidato que quiera competir por la intendencia el año que viene. Si la señora aparece ahí, tal vez viene una devolución de gentilezas. ¿Entiende?

P: Algo así. ¿Hoy por ti, mañana por mí?

I: Claro. Pero no le dé tantas vueltas. Al schiarettismo le conviene acercarse a ella más que a otros por una simple cuestión de supervivencia. Si es como la cuentan, la Municipalidad está impulsando a Guillermo De Rivas con (Juan Manuel) Llamosas al frente de la campaña. Eso quiere decir que lo que diga el intendente, representará al gobernador electo (Martín Llaryora) y algunos sienten que eso podría ser un camino hacia la jubilación del schiarettismo de espacios como el Centro Cívico, pese a que están ahí desde hace años.

P: ¡Uh! Pero está muy enroscado eso.

I: Demasiado, seguro. Pero es así. Si de un plumazo cambian todo el Cívico, ¿a dónde van a ir a parar los que estuvieron ahí? Tal vez Nazario les da un mejor refugio si ella termina como candidata.

La motosierra en el sur

El analista llegaba a la cronista con una imagen de un stand de la Exposición Rural de Adelia María que circuló en redes sociales.

Analista: Muchos festivales y eventos del sector rural el fin de semana, ¿no? Y parece que algunas cuestiones electorales se colaron ahí.

Periodista: Faltan dos semanas para las elecciones y los discursos de las entidades rurales siempre tienen mucho contenido político. Usted lo debe saber bien.

A: Ah pero no me refiero a eso. Mírelo usted misma. Un stand de Javier Milei en la Expo Rural de Adelia, ¿qué tal? (envía foto).

P: Apa, con merchandising y todo.

A: Y la figura tamaño real del candidato, con motosierra incluída. Pero ojo, parece que el stand no respondía a un emprendimiento que tenía ganas de sacar unos pesos con el merch. Por lo que entiendo, son del grupo “Pumas Libertarios” que tiene a María Celeste Ponce como referente, quien además es candidata a diputada del espacio. De hecho, ella estuvo recorriendo la Expo también.

P: ¿Se están acercando más al “sur productivo”?

A: Cuando se trata de esta región, siempre está en disputa ese voto para los candidatos. Y no por nada Javier Milei dio una charla en la Rural en su última visita.

P: En ese entonces no era candidato pero sí, fue muy bien recibido.

A: Y no por nada ganó en los cuatro departamentos del sur. Los libertarios lo saben. Y le agrego un dato: hace poquito pasé por una sede de Javier Milei en el macrocentro de Río Cuarto. No hace mucho que abrió. Parece que buscaron un lugar para festejar, por si acaso.







Ampliación presupuestaria

Sobre el cierre de la semana pasada, el Concejo Deliberante aprobó la ampliación presupuestaria del Municipio. Los dos bloques opositores optaron por no acompañar el proyecto. El informante del Concejo llegaba a la cronista.

Informante Concejo: Sé que el tema de la declaración en defensa de la educación pública acaparó la atención de muchos. Pero le recuerdo que también se aprobó la ampliación presupuestaria en segunda lectura. Todos acordaron que era necesaria por el contexto, pero hubo algo de letra chica que hizo que la oposición no acompañe.

Periodista: La tasa de bomberos seguramente fue una de esas cosas.

I C: Así es. Lo planteó tanto Juntos por el Cambio como el bloque PAIS. Aclararon que no era nada en contra de la institución sino de la modalidad elegida para su financiamiento. Pero hubo algo que me pareció más interesante y creo que nadie lo refutó en el recinto por este tema. Lo del valor índice de compras. ¿Qué piensa si le digo que, desde el 2019, ese valor se ha aumentado en un 2800% aproximadamente?

P: ¿Está hablando en serio?

I C: Eso planteó el concejal Marcos Curletto. De hecho, no fue la primera vez que lo dijo. Ese índice siempre se actualiza en un porcentaje bastante más alto que la inflación. Y eso que tenemos tres dígitos de inflación interanual actualmente. Pero no llegamos a ese porcentaje, ni cerca.

P: ¿Qué más se dijo sobre eso?

I C: Básicamente, Curletto les sugirió que deroguen la figura de contratación por licitaciones. Lo que pasa es que, al actualizar este valor de la manera en la que se plantea, se aumentan los montos a partir de los cuales el Municipio puede contratar un servicio o realizar alguna compra sin tener que pasar por un proceso licitatorio. De ahí viene la chicana.