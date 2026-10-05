Enroque corto | Cruces políticos, frenos y nuevos equipos en la región

Avilés le puso un freno al grupo Dinosaurio

El Municipio de Villa Carlos Paz ordenó paralizar excavaciones y desmontes detectados dentro de una zona de área Protegida, en la colectora de la autopista. En el predio había un contenedor identificado con el Grupo Dinosaurio perteneciente a Tati Bugliotti, empresario quien ya había adelantado su intención de ubicar un parque solar y había declarado que necesitaba su paso por Carlos Paz, pero su intendente “no le levantaba” el teléfono.

Informante: La Municipalidad de Carlos Paz difundió un comunicado este fin de semana diciendo que encontró modificaciones del terreno y vegetación en una zona que, por ordenanza, es un Área Protegida Intangible. Por eso ordenó frenar inmediatamente los trabajos y denunció la situación ante la Policía Ambiental de la Provincia. Además, con videos y fotos mostró en ese lugar un contenedor con la inscripción “Grupo Dinosaurio”. Ahora será la autoridad provincial la que deberá determinar si hubo infracciones y qué sanciones corresponden.

Alfil: ¿Esto puede leerse también en el marco del enfrentamiento de Bugliotti con el intendente Esteban Avilés?

I: Difícil no relacionarlo. El empresario había cuestionado públicamente al intendente por no atenderle el teléfono y Avilés, en la apertura de sesiones, había advertido contra los desarrollos que priorizan el beneficio económico por sobre el bienestar de los vecinos. Ahora apareció un desmonte en un área donde, justamente, la normativa prohíbe modificar el relieve y alterar el ecosistema. Además, el municipio advirtió que mantendrán los controles y continuarán interviniendo “ante cualquier obra sin autorización que ponga en riesgo las áreas protegidas de la ciudad”. Difícilmente Bugliotti desista de su proyecto ante lo ocurrido ni que se quede de brazos cruzados tras la paralización ordenada por la gestión de Avilés.

Operativo municipal

El periodista se cruzó a su informante de ambiente y aprovechó para pedirle alguna referencia sobre cómo venía el tema de la basura.

Periodista: Amigo, cómo anda, que suerte que me lo cruzo.

Informante: Estimado, ¿cómo andá?

P.: Bien, pero con una duda. ¿Cómo viene el tema con la recolección? Por casa ya hace un par de días que no pasan… Y por lo que se ve en Twitter, en otros barrios no está mejor.

I.: Es todo un tema. Se está hablando con el gremio, pero todo es trabajoso. De momento se ha activado un plan de contingencia por orden del intendente. Todo el personal de los centros operativos está trabajando para mejorar la situación.

P.: No me quiero imaginar un asunto como estos cerca de la visita del Papa, ¿no?

I.: Nosotros tampoco, pero no va a pasar.

Rossi tiene equipo

Bajo la consigna “Qué Córdoba queremos y cómo podemos construirla juntos” el legislador y precandidato a intendente Dante Rossi encabezó un taller participativo en un hotel de la ciudad.

Periodista: ¿De qué se trató?

Informante: Fue un debate en el que se pusieron sobre la mesa los problemas cotidianos de los barrios y se pensaron soluciones prácticas. En el taller se profundizó el análisis de los problemas de la ciudad, y los participantes construyeron sus ideas en conjunto con los especialistas.

P.: ¿Y lo de los equipos técnicos?

I.: Ya están trabajando junto a Rossi, el economista Daniel Scandizzo, el ex secretario de obras públicas municipal Mariano de Juan; la ex Jueza de Familia Silvia Morcillo; el ex secretario de Turismo de Carlos Paz Rodrigo Serna; la doctora Jorgelina Israilevich; con la coordinación de la licenciada en Relaciones Internacionales Rocío Daghero; la abogada Maira Bordón y Santiago Salve.

Hernández Maqueda y cruzó a Angel Rossi y busca apoyo en las redes

Alfil: La homilía del cardenal Ángel Rossi parece que no quedó solamente entre las paredes de la Iglesia.

Informante: Para nada. Después de la respuesta de Gregorio Hernández Maqueda, ahora se sumó Agustín Monteverde, quien salió públicamente a respaldarlo y apuntó directamente contra el arzobispo de Córdoba.

A: ¿Qué dijo?

I: Fue durísimo. “Esta clase de pastores dominan hoy la Conferencia Episcopal Argentina”, dijo. Y acusó a sectores de la Iglesia de estar “más preocupados por las cosas del César que por cuidar el rebaño que Dios les encomendó”.

A: ¿Y vinculó directamente la homilía con Hernández Maqueda?

I: Sí. Monteverde sostuvo que se utilizó “el púlpito para tratar de corrupto a un fiel” que, como legislador, impulsó la prohibición de los “trapitos” en Córdoba. Y cerró con una cita bíblica que terminó de marcar el tono de la respuesta: “Apacienta mis ovejas”.