Protesta docente y denuncia

La UEPC Capital trasladó su reclamo salarial a la sede del Ejecutivo provincial. Después de un plenario de inicial y primaria, exigió un aumento mínimo salarial del 30% y su titular Franco Boczkowski denunció que varios manifestantes fueron retenidos frente al Panal por la Policía.

Alfil: ¿Qué pasó en Casa de Gobierno?

Informante: La delegación Capital decidió salir a la calle y llevarle el reclamo directamente al gobernador Llaryora por un aumento del 30% como mínimo para que el cargo testigo del docente con 22 horas alcance la línea de pobreza. Dicen que la paritaria se abrió para discutir salarios, no para sumar ajuste y sobrecarga laboral.

A: ¿En la movilización del martes hubo algunos inconvenientes?

I: Hubo un fuerte operativo y restricciones para ingresar a la zona del Panal. Desde la delegación cuestionaron que el gobernador tenga la Casa de Gobierno como una fortaleza y denunciaron que no querían que se escuchara el reclamo docente. Pero el episodio más delicado llegó después: un video de la Uecp Capital protagonizado por Franco Boczkowski aseguró que algunos manifestantes quedaron varados dentro del edificio sin poder salir y apuntó a un “Centro clandestino de detención”. Por eso, desde la dirigencia reclamaron explicaciones sobre qué procedimiento se estaba llevando adelante, qué fiscalía lo había ordenado y cuál fue el motivo de la restricción. Aún así, no bajan los brazos en la lucha. Convocaron a una nueva movilización para este jueves a las 18 en Maipú 30 y por las calles céntricas de la ciudad.

Sobre el Impuesto de Sellos

El bloque de la UCR pide que la Provincia coparticipe el Impuesto de Sellos y los fondos del Financiamiento Educativo con Municipios y Comunas

Informante: La iniciativa que surge de la legisladora Brenda Austin en un escenario de fuerte deterioro de las finanzas locales, prevé modificar el régimen de coparticipación provincial (Ley 8.663) para que municipios y comunas reciban de forma automática lo que la Provincia recauda por el Impuesto de Sellos y de lo que recibe de Nación por la Ley de Financiamiento Educativo.

Periodista: Ya se imagina la respuesta del oficialismo…

I.: No importa. Bregamos por la situación de los municipios que tienen a su cargo la prestación directa de servicios como salud, educación no formal, infraestructura, seguridad y saneamiento. Por eso, la iniciativa busca garantizarles la percepción automática de estos fondos, para dar previsibilidad a sus cuentas y asegurar la autonomía municipal reconocida en el artículo 180 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Dietrich bajó a Mendiolaza para respaldar a Arning

A días del histórico referéndum en Mendiolaza, el PRO nacional le tiende una mano a la intendenta Adela Arning. La visita del exministro de Transporte suma un nuevo condimento político a una elección de final abierto.

Informante: ¿Vio el video de Guillermo Dietrich en Mendiolaza?

Alfil: No. ¿Hay novedades en transporte?

I: No, no. Esta vez la parada fue política. Dietrich estuvo recorriendo Mendiolaza junto a la intendenta Adela Arning. Caminaron por la ciudad, conversaron con vecinos y mostraron algunas de las obras realizadas durante la gestión. Todo en la previa del referéndum que definirá la continuidad de la intendenta.

A: ¿tiene peso ese respaldo?

I: Absolutamente. Y se da a pocos días de una votación, en donde todo puede pasar. Pero le diría que esté atento a los respaldos políticos que puedan gestarse por lo bajo.

A: ¿Qué partidos?

I: Piense... Arning es vicepresidenta del PRO nacional. Dietrich es un hombre de Mauricio Macri. Y le hago una pregunta: ¿a quién respalda Macri en Córdoba?

A: A Rodrigo de Loredo.

I: Bueno, ahora averigüe usted. El PRO solo, no tiene mucho, y menos dividido como está.