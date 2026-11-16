Enroque corto | Roce gremial, respaldos y el plan 2027

La convocatoria de Junta Promotora Llaryora 2027

El peronismo de Villa Carlos Paz puso en escena una nueva convocatoria política bajo el formato de encuentro recreativo. Unas 400 mujeres participaron de la “Gran Tarde de Mujeres”, organizada por el PJ local en el marco de la Junta Promotora Llaryora 2027. La actividad combinó humor, sorteos y mensajes políticos, con un respaldo explícito a la gestión del gobernador Martín Llaryora.

Alfil: ¿Qué balance hicieron del encuentro?

Informante: Muy bueno. El Teatro Acuario estuvo colmado y la convocatoria rondó las 400 mujeres. La figura central fue La Bicho, que llevó su espectáculo y generó un clima distendido, con participación, canciones y sorteos. Pero la actividad también tuvo un objetivo político: reunir a las mujeres, generar cercanía y empezar a mover la estructura de cara a 2027.

A; ¿Quiénes estuvieron al frente de la convocatoria?

I: La actividad fue encabezada por Carlos Quaranta, presidente del PJ de Villa Carlos Paz, y Mariana Caserio, titular del PJ de Punilla. También participaron el dirigente y empresario Cristian Gómez, Fabricio Díaz, Carla Bruno, Javier Malvasio, Rosalía Cáceres, Mariano Reuteman, Libia Smania, Román Calos D’Vit y Marina Losada, entre otros referentes.Hubo mensajes políticos y un respaldo claro a Llaryora. Quaranta, Gómez y Díaz hicieron uso de la palabra, mientras que Mariana Caserio cerró las intervenciones. Los dirigentes plantearon la necesidad de estar cerca de los vecinos frente a la situación económica y social y destacaron el rol del Gobierno provincial en áreas como salud, educación y discapacidad.

A: Una puesta en valor de la Junta Promotora en Carlos Paz.

I: Si, así fue. Principalmente, se destacaron las obras que la Provincia lleva adelante en la ciudad. Mencionaron la repavimentación de avenida Cárcano y el nuevo acueducto, que permitió mejorar el servicio de agua; la construcción de la sede de la Universidad Provincial y el nuevo Hospital Regional. La idea fue mostrar esas inversiones como parte de una gestión que, según sostienen, tiene impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos.

El mensaje final de la Junta Promotora fue de organización y militancia. Los referentes ratificaron que van a trabajar unidos para respaldar la continuidad de Llaryora en la Gobernación. La “Gran Tarde de Mujeres” tuvo humor y sorteos, pero también funcionó como una señal de movimiento político: el PJ local empezó a mostrar sus cartas para 2027.

Prunotto suma respaldo

Blanqueadas sus aspiraciones de competir por la Capital cordobesa, la vice de Martin Llaryora suma nuevos apoyos.

Informante: Se acuerda que hace unos días estábamos hablando de la presentación de la agrupación de la “Nueve Once” que conduce Mariela Macaluso…bueno, con ellos estuvo Myrian Prunotto.

Periodista: Sí, me acuerdo, conformado por vecinos de la seccional 11. ¿A dónde se reunieron con la vice?

I.: La recibieron en barrio Las Violetas. Estuvo muy bueno. Prunotto se llevó el respaldo a su precandidatura. Le reconocen su experiencia de gestión municipal y consideran que tiene mucho para aportar a esta ciudad.

Cortesía deloredista

Rodrigo de Loredo reaccionó a la propuesta de eliminación del impuesto Inmobiliario Urbano que lanzó Gabriel Bornoroni con un cortés señalamiento.

Informante: Tiempos de buenos y cuidados tratos. De Loredo le recordó en X a Bornoroni que él mismo ya había propuesto eliminar el impuesto provincial a los Automotores, antes de que el libertario saliera con su idea de terminar con el Inmobiliario.

Alfil: Suena lógico que le diga eso. Créditos son créditos.

I: Si, pero deténgase en el tono. Papal, le diría. "Dios quiera que podamos unir nuestras propuestas. Sea una u otra, las dos ofrecen algo nuevo y mejor para Córdoba".

A: Muy caballeroso. Suena a que hablaron por teléfono hace poco.

I: ¿Cómo lo sabe?

La UPC de inauguraciones

La Universidad Provincial de Cordoba (UPC) es la gran apuesta educativa del gobierno de Llaryora y también una gran apuesta territorial, por la distribución de las sedes de la casa de altos estudios en toda la provincia. Esta semana hay novedades.

Informante: Se vienen inauguraciones de sedes de la UPC.

Alfil: Me imagino que con la presencia de Llaryora y de la rectora Julia Oliva Cuneo.

I: Así es. Se inaugura la sede de Laboulaye, hoy lunes. Y también Morteros, en San Justo. Luego sigue la gira por Melo, Serrano y Ucacha, donde se van a presentar obras de infraestructura.

A: Intenso.

I: Así está Llaryora.

La UEPC negocia paritarias y el SEP salió atrás a reclamar lo mismo

Álfil: ¿Qué pasa con los gremios estatales? Parece que se empezó a moverse la discusión salarial.

Informante: Y hay una interna interesante. La UEPC tomó la delantera, pidió la reapertura de paritarias y consiguió que el Gobierno provincial confirmara la convocatoria. El movimiento dejó al SEP corriendo desde atrás.

Á: ¿Y cómo reaccionaron desde el SEP?

I: Salieron de urgencia con un comunicado ratificando el estado de alerta, convocando a su Comisión Directiva y exigiendo una mesa salarial. Hasta amenazaron con medidas de fuerza si no hay respuestas. Pero acá lo interesante no es solo la discusión por los salarios, sino quién logra marcarle la agenda al Gobierno.