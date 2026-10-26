El PJ empareja en redes y va por su hándicap histórico: el territorio

La fecha de las elecciones se mantiene como una incógnita, pero el alza en las pulsaciones del peronismo, la aceleración de su metabolismo, alertan que la cita puede estar cerca, y que el PJ espera entrar en velocidad a esa carrera.

El diagnóstico que reina en el Centro Cívico es que el modelo disruptivo original de la militancia en redes sociales, que en los primeros años lució como una ventaja comparativa de los libertarios, ya no representa una fortaleza determinante.

Un informe difundido un mes atrás por Bloomberg aporta elementos para ese diagnóstico. Según él, la maquinaria digital del oficialismo enfrenta un deterioro severo en sus indicadores de rendimiento y su cohesión interna en base a cinco factores:

1- Una caída drástica del volumen y del engagement, con las menciones del presidente cayendo en junio un 72 por ciento respecto del pico de febrero de 2025, mientras las interacciones directas en sus publicaciones en ‘X’ cayeron un 62 por ciento desde que asumió el poder.

2- Pérdida del control de la agenda, con su equipo digital pasando de dominar la narrativa a un estado reactivo. Y el escándalo $Libra funcionando como un punto de inflexión a partir del cual la conversación digital está dominada por eventos fuera del control del gobierno en lugar de su propia agenda.

3- Efecto "boomerang" de las tácticas agresivas, con el uso de las redes como arma de ataque perdiendo eficacia tras la acumulación de escándalos y el freno económico.

4- Crisis del equipo estratégico, con los principales arquitectos de la campaña digital de 2023 en problemas tras la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia y la renuncia de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

5- Fuego amigo y crisis de liderazgo, fruto de la fragmentación interna, con una estrategia comunicacional por momentos paralizada por disputas de poder entre Santiago Caputo y Karina Milei.

A esto, el peronismo cordobés agrega el propio convencimiento de que, con el correr de los últimos años, ha conseguido consolidar una estructura digital propia capaz de hacer contrapeso a las huestes libertarias, con eje en la Agencia Córdoba Joven.

El segundo capítulo del análisis es un regreso a las bases: juntas promotoras, activación de la militancia organizada y una intensa agenda de anuncios e inauguraciones. Formas de la política clásica que han dado resultados en el pasado y en las que el peronismo confía, que contrastan con lo que entienden es un déficit en la organización territorial de La Libertad Avanza.

Durante los próximos meses, la libido del oficialismo estará puesta en potenciar la capacidad histórica de movilización del peronismo, con jóvenes de los sectores populares, inserción barrial y disposición al cara a cara con el vecino. La apuesta es combinar esa presencia con la estructura digital que cree haber consolidado: disputar en las pantallas y hacer valer en los barrios una ventaja organizativa en la que confía.

No faltan pruebas de ese trabajo.

Dos semanas atrás el peronismo lanzó su Primera Junta Promotora en la Capital. Ese armado, horizontal, que no se referencia políticamente en el intendente, realizó una primera actividad el jueves en la seccional 7ma y tiene otras dos programadas para esta semana en las seccionales 11 y 13.

Es el primer eslabón en una cadena de acontecimientos. El sábado, el gobernador encabezó una reunión de la Mesa de Jóvenes Concejales y Tribunos del PJ cordobés, un encuentro realizado en la sede partidaria que reunió a 80 dirigentes de 50 localidades para “intercambiar experiencias de gestión y fortalecer el rol de las nuevas generaciones en la política provincial”.

El domingo Llaryora visitó otro encuentro, en Villa Giardino, con jóvenes de distintos puntos de la provincia, orientado a la capacitación para la creación de contenido y comunicación digital.

Antes, durante la asunción de autoridades del PJ Capital, Passerini también convocó a la militancia a lanzar los trabajos territoriales para la reelección del gobernador. Y en paralelo a estos movimientos, Llaryora y sus principales ministros no dejan de trajinar el territorio detrás de aquel objetivo, primordial, del oficialismo.

El cálculo es que, si las redes dejan de ofrecer a los libertarios una ventaja determinante, la organización territorial puede recuperar peso en la disputa electoral. Y esa es la apuesta que empieza a ordenar los movimientos del PJ.