Llaryora vuelve a la foto grupal con Santilli y los gobernadores

Martín Llaryora no fue a París pero sí irá a Rosario el jueves, a una gran ronda de negocios del RIGI organizada por el gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional, donde asistirá el jefe de Gabinete de Javier Milei, Diego Santilli, junto a una docena de gobernadores dialoguistas que van a tratar de vender servicios, insumos y logística de sus provincias a millonarios proyectos de minería, energía e infraestructura beneficiados por el régimen impositivo libertario. Vuelve a la foto grupal luego de su raid mediático individual de la semana pasada.

Hay expectativa por la presencia de Milei en la cumbre económica. Habrá que ver cómo metaboliza el jefe de Estado la derrota de su aliado brasileño, Flávio Bolsonaro, frente al “comunista” Lula Da Silva. Más allá de Milei, al Panal le interesa la cercanía con Santilli, amigo del sanfrancisqueño igual que el mandatario anfitrión, Maximiliano Pullaro. Al jefe de Gabinete, Llaryora le puede “pedir cosas” para Córdoba mientras se despeja la estrategia violeta para las elecciones en la provincia y se define el escenario sobre la suspensión o no de las PASO. El debate todavía está verde en el Senado, la cámara de origen, aunque semana a semana sea el tema central de la mesa política que encabeza Karina Milei. Las dudas siguen apuntando a la presidenta del bloque La Libertad Avanza en la cámara alta, Patricia Bullrich. El cordobesismo espera.

Santilli mencionó el jueves, en el 18° Coloquio de la Unión Industrial de Cordoba, que había invitado a Llaryora a la megaronda de Rosario. El Panal confirmó la invitación. Es lo que hay, pese a que en el mismo Coloquio el cordobés había pedido un RIGI para las Pymes para salvar la producción y los puestos de trabajo. El funcionario nacional no había logrado la presencia del cordobés en la foto política de la Argentina Week de París. Le esquivó, pero luego dio varias señales funcionales a Milei en el Congreso. Tampoco asistió Pullaro a aquella ronda parisina, pero la incertidumbre del radical sobre la estrategia libertaria en las elecciones santafesinas es mucho menor que la de Llaryora. De hecho, Santa Fe ya puso fecha: 18 de abril para las PASO provinciales y 13 de junio para las generales en las que Pullaro buscará su segundo mandato.

El jefe del Ejecutivo provincial sigue con la calculadora y el almanaque en la mano y el teléfono abierto con Santilli, pero la palabra final sobre el juego opositor en Córdoba la tiene gente que no es tan amiga: Karina, los Menem. Llaryora desliza a veces que se podría votar en junio; su mesa chica le dice que es mejor antes. Lo único seguro es que va a adelantar respecto a octubre, cuando se vote para Presidente. La oposición mileista prometió que apenas haya fecha, lanzan la candidatura a gobernador de, todo indica, Gabriel Bornoroni. Mientras tanto el sanfrancisqueño está solo en la cancha y descuenta localidades visitadas. Muy conforme, hace unos días contó que solo le quedan 50 por visitar, de las 427. El mal recuerdo del 2023, cuando Hacemos Unidos perdió en el interior, duele.

“Está todo abierto”, repiten los más cercanos al gobernador. Se refieren a cómo jugará la oposición. El llaryorismo anotó los esfuerzos de Rodrigo de Loredo por ingresar a la alianza libertaria y algunos creen que el radical podría cerrar con los violetas sin ser el candidato a gobernador. También está abierto el juego nacional de Llaryora, con un telón de fondo innegable: si gana su reelección, se convierte en candidato presidencial 2031. Esa certeza condicionará sus decisiones para las presidenciales del 2027, sobre todo en relación a los peronistas Axel Kicillof y Sergio Massa, con quienes está conversando. El inesperado triunfo de Lula ante la extrema derecha de Brasil, que se definía al cierre de esta nota, agregaba un nuevo elemento a la escena.

El viernes por la noche, Llaryora y parte de su gabinete aplaudieron fuerte a María Pía Astori en la fiesta por los 100 años de la empresa Palmar, de la que es dueña, que pidió “cuidar la producción” para cuidar “el trabajo genuino” de los argentinos. Estuvo el exgobernador Juan Schiaretti, cuyo primer empleo post exilio en los 70 fue en Palmar. Hubo fotos, plaquetas del intendente Daniel Passerini a la empresaria, y una gran sonrisa cuando la hija de Piero Astori aseguró que Córdoba tuvo “buenos gobiernos provinciales” que acompañaron a la productora de ladrillos. Los únicos dos gobernadores vivos de la democracia mostraron su satisfacción.