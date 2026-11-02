Al mal tiempo, buena cara

El periodista recibía un mensaje del militante peronista, quien dialogaba sobre la situación climática de la región y sus derivaciones políticas.

Informante: Comienzo poco ideal de noviembre. Muchas lluvias y complicaciones.

Periodista: Era de esperarse esto con lo del “superniño”.

I: Yo me lo tomo a mal, pero recién veía en redes que no a todos les cae igual. El intendente de Sampacho (Franco Suárez) subió un video bastante cómico mirando por la ventana como llueve y dando a entender que se lamenta porque con el mal clima las obras se frenan. Remata con un “no va a parar más”. Parece que eligió ponerle buena cara al mal tiempo…

P: Lo vi. Tiene timing para la comedia…

I: No coincido. Algunos dirían que le falta timing. Muchos intendentes del departamento no eligen tomárselo con risa y lo padecen, por que hay muchas cosas en juego. No creo que en Río Cuarto valga lo mismo tener frenadas las obras por lluvia que en Sampacho, con todo respecto a esa bella localidad.

P: ¿Usted cree que no es para chistes el tema?

I: Y…no lo veo al Guille De Rivas a las risotadas. Menos después de las lluvias que cayeron el sábado. Además de las calles, se inundaron las redes con videos de anegamientos y autos tapados. Son la oportunidad justa para que aparezcan los comentarios achacándole al Gobierno municipal la falta de obras. Evidentemente en Sampacho no pegó tan duro…

P: Son situaciones diferentes.

I: Totalmente diferentes. A Suárez igualmente lo veo muy metido en las redes y buscando un estilo más simpático para llevar su gestión. Lo veo como si estuviera en campaña por la reelección, aunque es un tema que parece no está definido.

P: Claro. El tema jurídico.

I: La Justicia Electoral deberá definir si le cuenta el medio periodo de gestión que asumió tras el fallecimiento de Flavio Juárez como impedimento. Ya se empezará a definir eso…

P: ¿Usted qué dice? ¿Lo habilitan?

I: Hay que ver, pero lo veo confiado a Franco.

UCR Banda Norte reivindica al “Chicharra”

La cronista dialogaba con el informante, quien le compartió un comunicado firmado por el presidente de la UCR Banda Norte, Mario Álvarez.

Informante: Mire esto que me llegó. “Banda Norte, el comité de todos”. Parece que Álvarez quiere reactivar con todo y ya tiró la primera piedrita a las conducciones anteriores. Habla de recuperar la identidad del comité que, en 2018, se decidió denominarlo bajo el nombre del ex intendente de Río Cuarto, Miguel “Chicharra” Abella.

Periodista: No sabía que en algún momento se había dejado de nombrar así a ese comité.

I: En teoría, no. ¿Pero usted recuerda si en los últimos años se hizo un acto o alguna acción en homenaje al Chicharra? Entiendo que el cartel que llevaba el nombre tampoco estuvo durante mucho tiempo. Pero más allá de eso, creo que es evidente lo que quiere decir este mensaje. Bah, lo dice explícitamente en el comunicado: “Hoy comienza una nueva etapa en la UCR Banda Norte”. De alguna forma, le achaca a la conducción anterior el haber perdido la identidad del partido

P: Bueno, convengamos que es de lo que más se habla por estos días en el radicalismo cordobés.

I: Está clarísimo. Aunque para mí, no es lo mismo querer acordar con Milei que haber “descuidado” el legado de los radicales de Río Cuarto que hicieron grande al partido. Pero en ambos casos, hay un cuestionamiento hacia otros correligionarios por haber perdido una identidad que, inevitablemente, hay que empezar a reconstruir. Y hay distintas visiones sobre cómo hacerlo. Más allá de esto, creo que no deja de ser una acción que busca exponer a la conducción anterior.

Bandera Evangélica

El periodista dialogaba con un dirigente peronista, analizando algunos movimientos políticos del fin de semana.

Dirigente: Mire los gestos y los símbolos, que en política nunca son casualidad. El otro día, sin ir más lejos, el intendente Guillermo De Rivas encabezó un acto por el día de la iglesia evangélica donde izaron su bandera representativa.

Periodista: Sí, estuve viendo algo de eso. ¿Qué lectura hace?

D: Es impresionante el lugar que ocupan los evangélicos en la discusión pública y la movilización de vecinos. Es algo que se ve en todas las líneas y que en Río Cuarto también gana un espacio político indiscutible. El cordobesismo va en ese rumbo.

P: En el mismo fin de semana, Javier Milei inauguraba otra iglesia evangélica en Neuquén.

D: Exacto. Pero fíjese un detalle local muy elocuente: no hubo ninguna agrupación pidiendo que bajen la bandera evangélica del mástil cercano a la Municipalidad. ¿Se acuerda el escándalo que armaban cuando izaban la bandera LGBT?

P: Es verdad, solía haber cruces intensos y protestas cruzadas.

D: Y hay más para chequear: en la marcha de la diversidad de este año la Municipalidad brilló por su ausencia. Queda claro el posicionamiento actual: más cerca de los evangélicos, más lejos de la comunidad LGBT.

P: ¿Usted dice? Se le van a enojar los compañeros.

D: Se lo decimos en la cara, así que saben bien a lo que nos referimos.

Rins: ¿ahora sí?

La periodista recibía un mensaje del informante radical tras las declaraciones del ex defensor del Pueblo, Ismael Rins, en diálogo con el programa Poster Central. “Estoy trabajando para ser candidato a intendente de Río Cuarto. Falta mucho tiempo pero lo necesitamos para un proyecto amplio y constructivo de ciudad”, dijo Rins.

Informante: Parece que, después de varios años de especulaciones, Rins al fin dijo que quiere ser candidato a intendente.

Periodista: Cuando aún era defensor, se comentaba mucho. Pero entiendo que, por Carta Orgánica, tendría que haber renunciado un tiempo antes. Así que no iba a pasar en el 2024. Y hemos visto a varios militantes de su grupo tirando algún que otro guiño al 2028.

I: Es tan incierto el escenario y aún más en el radicalismo. Yo entiendo que, por el propio “Toño” (por Antonio Rins) y por las posiciones que ha tenido el rinsismo en los últimos meses, Ismael está con los radicales anti Milei. Pero también me quedaron resonando algunas cosas que dijo sobre que el partido debería ir a elecciones con un frente amplio, al menos a nivel local. La otra, es que habría que repensar el tema de si las internas les han hecho un favor o han perjudicado al partido. Y esto de que “no hay que cerrar la puerta a nadie”. Ojo, yo no interpreto que haya estado hablando de LLA sino de otros sectores.

P: A buen entendedor…