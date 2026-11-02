La territorialidad radical de RDL contrasta con un frágil poroteo

En la asunción de autoridades de la UCR Río Cuarto, el deloredismo habló de su territorialidad con los intendentes.

La territorialidad es uno de los principales argumentos que Rodrigo de Loredo pretende poner sobre la mesa en la negociación con La Libertad Avanza. El radicalismo reivindica su presencia en el interior provincial, con intendentes y dirigentes que pueden aportar una estructura que los libertarios todavía buscan consolidar. Pero ese capital político no está exento de tensiones. El poroteo en el departamento Río Cuarto muestra que la representación que el exdiputado nacional puede contabilizar tiene límites y que no todos los nombres que alguna vez integraron el armado radical están dispuestos a acompañar su candidatura.

La discusión tuvo una expresión concreta el miércoles pasado en la Casa Radical de Río Cuarto. Durante el acto de asunción de las nuevas autoridades del partido en el departamento y los tres circuitos de la Capital Alterna, tanto De Loredo como el flamante presidente del Comité Provincia, Matías Gvozdenovich, reivindicaron el peso territorial como uno de los diferenciales de la UCR para disputar el liderazgo de una eventual alianza opositora en Córdoba.

En el conteo, De Loredo puede sumar a los intendentes de Las Acequias, Vicuña Mackenna, Alcira Gigena, Berrotarán, Coronel Moldes, Elena, Monte de los Gauchos, Chucul y Alpa Corral. Una nómina en la que también aparecen referencias partidarias como el vicepresidente del Foro de Intendentes Radicales, Roberto Casari, y el presidente del Comité Departamental, Germán Martini. Se trata de alrededor de un tercio de los 29 intendentes del departamento, una porción que permite exhibir presencia territorial, aunque está lejos de la capacidad de representación que el radicalismo supo tener en otros momentos.

El número tampoco es necesariamente menor frente a otros dirigentes opositores. Gabriel Bornoroni, por caso, todavía tiene el desafío de consolidar una red de intendentes propios. Pero el contraste para el radicalismo aparece también al mirar otros momentos de mayor cohesión partidaria, incluso durante la etapa de Juntos por el Cambio, cuando la UCR tenía mayor capacidad para ordenar a sus dirigentes detrás de una misma estrategia.

La dificultad está en que el mapa no termina en quienes acompañan a De Loredo. Entre los intendentes que la semana pasada se reunieron con la vicegobernadora Myrian Prunotto en Córdoba para comenzar a consolidar vínculos de cara al 2027 estuvo Walter Perrone, de Coronel Baigorria, quien hasta el recambio de autoridades presidía el radicalismo departamental. También participaron Javier Girardi, de Las Vertientes; María Marta Quiroga, de Washington; y Sabina Sanita, de Carolina El Potosí.

Son cuatro nombres que podrían haber ampliado el poroteo deloredista, pero que hoy aparecen en otra conversación política. De hecho, las nuevas autoridades de la UCR cordobesa ya anticiparon que quienes decidan acercarse al armado de Llaryora podrían quedar fuera de la estructura partidaria.

A ese cuadro se suma la convivencia de interlocutores con La Libertad Avanza. El caso de Pablo Viguié, intendente de Chucul, aparece entre los ejemplos de dirigentes que mantienen vínculos con De Loredo, pero también se han mostrado cerca de Bornoroni. Una dinámica que deja abierta la pregunta sobre cuánto de ese respaldo territorial se traduce en acompañamiento efectivo a una candidatura y cuánto responde a la necesidad de conservar canales de diálogo ante un escenario todavía indefinido.

En Río Cuarto, el caso más ilustrativo es el de Gabriel Abrile. El médico, que hasta hace poco era señalado como uno de los principales referentes radicales de la ciudad, hoy transita un camino mucho más cercano al espacio libertario. Su salida de la orgánica partidaria se produjo luego de confirmar, a comienzos de año, su incorporación a la alianza con La Libertad Avanza, decisión que lo dejó marginado de la estructura partidaria.

Con el recambio de conducción, su regreso podría parecer más sencillo. Sin embargo, hay dos elementos que relativizan esa posibilidad: la presidenta del Circuito Centro, Viviana Pomiglio, fue una de las voces más críticas frente a su pase a las filas libertarias y, además, desde el entorno del médico aseguran que no existe demasiado interés en recuperar un lugar dentro de la estructura partidaria.

“El Gabi hoy es full libertario”, confiaron a Alfil desde un sector cercano al espacio que conduce Abrile. Su ausencia en el acto de asunción de las nuevas autoridades radicales contrastó con su presencia, al día siguiente, en la presentación del Foro Córdoba en Perspectiva, junto a dirigentes y empresarios vinculados al universo libertario. Pese a esto, el deloredismo insiste en que el doctor tiene que volver a sus filas.

La postal deja una paradoja para la UCR riocuartense. Mientras sus principales referentes reivindican la territorialidad como argumento para reclamar un lugar de conducción en la alianza opositora, una de las figuras que hasta hace poco concentraba buena parte de esa representación ya no parece interesada en jugar dentro de sus estructuras. El poroteo del sur cordobés muestra así una realidad menos lineal que la que el radicalismo busca proyectar en la mesa de negociación: la estructura existe, pero su alineamiento detrás de De Loredo todavía no es automático.

Familias de cinco barrios de Río Cuarto

avanzaron con la escritura de sus viviendas

Familias de cinco barrios de Río Cuarto dieron un nuevo paso para obtener el título de propiedad de sus viviendas. La firma de la documentación se realizó este viernes en el Salón Blanco del Palacio Municipal, con la participación de autoridades provinciales y municipales.

Durante el acto, el presidente provisorio de la Legislatura de Córdoba, Juan Manuel Llamosas, destacó especialmente a Ana María Hansen, referente social que acompañó a familias relocalizadas de las costas del río y que también avanzó con su escritura.

Por su parte, el intendente Guillermo De Rivas señaló que la ciudad ya cuenta con más de 2.000 inmuebles escriturados mediante distintas políticas de regularización dominial. También destacó a familias que construyeron sus hogares a través de un programa de autoconstrucción implementado entre 2012 y 2013.

La actividad se enmarcó en Tu Casa, Tu Escritura, una iniciativa provincial que facilita gratuitamente el acceso al título de propiedad a familias que no cuentan con otra vivienda y no pueden afrontar los costos del trámite. El programa está contemplado en la Ley Provincial 9.811 y acompaña las distintas etapas hasta obtener la escritura definitiva.